BMW 45 binden fazla otomobilini geri çağırdı

BMW, ABD'deki 45.000'den fazla eski 7 Serisi otomobili geri çağırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada söz konusu araçlardaki kapıların sürüş esnasında beklenmedik şekilde açılabileceği belirtildi. Geri çağırma, 2005-2008 yılları arasında üretilen, konfor erişim ve yumuşak kapı kapatma opsiyonlarına sahip bazı 745i, 745Li, 750i, 750Li, 760i, 760Li ve B7 Alpina modellerini kapsıyor.

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BMW, kapıların kapalı ve yerine oturmuş görünmesine rağmen yol koşulları veya yolcu ile kapı arasındaki temastan dolayı yanlışlıkla açılabileceğini söylüyor. Bu nedenle ani bir açılma, yolculardan birinin araçtan düşmesine ve yaralanmasına neden olabilir. Hükümet tarafından yayınlanan belgelere göre BMW, mekanizmanın zamanla arıza gösterebileceğini kabul etmiş durumda. Ancak bu hatanın herhangi bir kaza veya yaralanmaya neden olup olmadığına dair bir bilgi yok.

Geri çağırma hamlesi, araç sahiplerinin ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne kapıların beklenmedik bir şekilde açılmasıyla ilgili olarak yaptıkları şikayetlerin BMW'ye iletilmesi sonucu gerçekleşti. Konuyu araştırdıktan sonra kabul eden şirket geri çağırma programı başlatırken, hatanın neden kaynaklandığını bulmaya ve sorunu düzeltmeye çalışıyor.