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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW 45 binden fazla otomobilini geri çağırdı

BMW, 2005-2008 yılları arasında üretilmiş 45 binden fazla 7 Serisi aracı geri çağırdı. Şirket, araç kapılarının sürüş esnasında aniden açılabilmesi nedeniyle böyle bir karar almış durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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BMW, ABD'deki 45.000'den fazla eski 7 Serisi otomobili geri çağırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada söz konusu araçlardaki kapıların sürüş esnasında beklenmedik şekilde açılabileceği belirtildi. Geri çağırma, 2005-2008 yılları arasında üretilen, konfor erişim ve yumuşak kapı kapatma opsiyonlarına sahip bazı 745i, 745Li, 750i, 750Li, 760i, 760Li ve B7 Alpina modellerini kapsıyor.
Ayrıca Bkz. "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yerli otomobil açıklaması"
BMW, kapıların kapalı ve yerine oturmuş görünmesine rağmen yol koşulları veya yolcu ile kapı arasındaki temastan dolayı yanlışlıkla açılabileceğini söylüyor. Bu nedenle ani bir açılma, yolculardan birinin araçtan düşmesine ve yaralanmasına neden olabilir. Hükümet tarafından yayınlanan belgelere göre BMW, mekanizmanın zamanla arıza gösterebileceğini kabul etmiş durumda. Ancak bu hatanın herhangi bir kaza veya yaralanmaya neden olup olmadığına dair bir bilgi yok.
Geri çağırma hamlesi, araç sahiplerinin ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne kapıların beklenmedik bir şekilde açılmasıyla ilgili olarak yaptıkları şikayetlerin BMW'ye iletilmesi sonucu gerçekleşti. Konuyu araştırdıktan sonra kabul eden şirket geri çağırma programı başlatırken, hatanın neden kaynaklandığını bulmaya ve sorunu düzeltmeye çalışıyor.

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msansertekin 2 yıl en beğenilen
Volkswagen'den "tok kapı" transfer etsinler
20 liralık akvaryum hortumuyla elde edilebilen teknolojiyi yani.
1 Yanıt Yanıtla +18
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DH Misafiri 2 yıl
resimdeki arac f01 kasa kodlu arac cagrilan araclar ise e65 kodlu aractir resim yanlis
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ankaland 2 yıl
sorun yok çağırsalar gideriz :)
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ksk_kaan 2 yıl
Özellikle ABD mi?Haberdeki açıklamaya uyan bir aracın kullanıcısıyız.ABD ye gönderilen ve bize gönderilen araçlardaki mekanizmanın farklı olacağını sanmıyorum.
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dodomoco 2 yıl ksk_kaan
ksk_kaan
Özellikle ABD mi?Haberdeki açıklamaya uyan bir aracın kullanıcısıyız.ABD ye gönderilen ve bize gönderilen araçlardaki mekanizmanın farklı olacağını sanmıyorum.

Bizdede olabilir ayni sikinti benim sol kapi arada sacmalamaya basladi goturucem yakinda servise
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axaxa 2 yıl
Bu bile firma için büyük reklam
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FreeRun 2 yıl
güzel bir pr çalışması unutulup giden araçlarımızın bile arkasındayız diyorlar yersen
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false6 2 yıl
Türkiye'de de geri çağrılsın. Hem Bmw hem de diğer bütün markalar globalde sorun çıktığı tespit edilen ürünlerini mutlaka geri çağırsın.
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CoreXXX 2 yıl
müşteri hizmeti böyle bişey işte. bizim firmalar olsa bu hata müşteriden kaynaklı diye ısrar ederler. maalesef gerçek bu
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12 Angry Men 2 yıl
Sözde sık sık güncellenen ahber sitesi ama bu haberi geçen hafta başka siteden okumuştum.
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msansertekin 2 yıl en beğenilen
Volkswagen'den "tok kapı" transfer etsinler
20 liralık akvaryum hortumuyla elde edilebilen teknolojiyi yani.
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aycibin 2 yıl msansertekin
Orijinalden alıntı: msansertekin
Volkswagen'den "tok kapı" transfer etsinler
20 liralık akvaryum hortumuyla elde edilebilen teknolojiyi yani.

hiç duymamıştık bu espiriyi.bir gülme tuttu ki sormayın
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Otomobil, BMW ve
9 etiket daha geri çağırma 7 serisi hata sorun kapı açılma Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler
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