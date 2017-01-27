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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İstanbul Autoshow 2017 fuarına 20 büyük otomobil üreticisi katılmıyor

Ülkemizde otomotiv dünyasının en önemli etkinliklerinden olan İstanbul Autoshow Fuarı'na 20 büyük otomobil markası katılmayacağını açıkladı. Peki üreticilerin bu kararının arkasında hangi gerekçe var?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
14,2b
1
167
Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından bu yıl TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde "Geleceğe Yakından Bakın" sloganıyla gerçekleştirilecek İstanbul Autoshow 2017 etkinliği için geri sayım devam ederken, dünyaca ünlü markalardan gelen açıklamalar sektörde adeta şok etkisi yarattı.
Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz aralık ayında Volkswagen, Audi, Volvo, Mazda, Bugatti, Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Citroen, DS, Subaru, Infiniti, Kia, Suzuki ve Lamborghini olmak üzere toplam 16 marka İstanbul’a gelmeyeceğini açıklamıştı. Elde edilen son bilgilere göre Ford, MINI, Jaguar ve Land Rover’ın da fuara katılmayacağını resmi olarak kesinleşti. Böylelikle toplamda 20 otomobil devi önümüzdeki nisan ayında düzenlenecek etkinliğe gelmeyecek.
Kararların ardındaki ana gerekçesinin ise sektördeki dalgalanma olduğu ifade ediliyor. Zira 2017 yılında pazarın daralacağı düşüncesiyle markaların bütçelerinde önemli kesintilere gittiği, yüksek maliyetler yüzünden bazı etkinliklere katılmama kararı aldıkları belirtiliyor. 21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak İstanbul Autoshow 2017'nin iptal edilmeyeceği söyleniyor ancak merak edilen birçok üreticinin yer almaması şüphesiz ilgiyi bir hayli düşürecektir.

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K E N 2 yıl en beğenilen Luq
Luq
terör yüzünden gelmiyorlar bence, fuarda bomba patlarsa milyon dolarlık arabaları zarar görmesin diye

Saçmalama istersen, 3. havalimanını kıskandıkları için gelmiyorlar. =)
Luqterör yüzünden gelmiyorlar bence, fuarda bomba patlarsa milyon dolarlık arabaları zarar görmesin diyeSaçmalama isterse...
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5 Yanıt Yanıtla +339
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Rick Sanchez 2 yıl
avrupa bizi kıskanıyor ondan gelmediler
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asiruhh1903 2 yıl
Gelmeyen markalara bak Audi, Volvo, Mazda, Bugatti, Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Citroen, DS, Subaru, Infiniti, Kia, Suzuki,Lamborghini,Ford, MINI, Jaguar ve Land Rover geriye bir tek tofaş kaldı modifiyeli şahin göstericekler galiba
Gelmeyen markalara bak Audi, Volvo, Mazda, Bugatti, Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Citroen, DS, Subaru, Infiniti, Kia, Suzuki,Lamborghini,Ford, MINI, Jaguar ve...
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2 Avatar Avatar
ruges 2 yıl
BIXI MAN 'in takıldığı kapıların kilitli olması olayına tamamen katılıyorum.3-4 sene önceki fuara gittim aynı rezil olay vardı, a3 ve a180 arasında kalmıştım audi araca dahi bindirmeyince bende mercedes aldım. O kadar kıcık bi olayki bu seneki fuara bu hafta sonu gidecem ve sırf forumlara aynı kilitli kapı olayı varmı diye araştırma yapıyordumki arkadaşın bilgilendirmesi faydalı oldu. Geçen forumda Mercedes, volvo ve mazdaya bayılmıştım, her yerde kalitesini belli ediyorlar. A3 e binemezken merso, volvo nerdeyse bi tur at diyecekti. Yüzsüzlük yaptım adamlardan (audi) anahtar istedim onlar dahada yüzsüz çıktı anahtar kayıp dediler.
Kapıları kitliyordanız neden o kadar kira veriyonuz, sokakta bakarız daha iyi be.
1 Yanıt Yanıtla
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BIXI MAN 2 yıl ruges
Kapıların kilitli olması aracın bedeli ile alakalı da değil, firmanın işgüzarlığı....
Fiyatı 1.5 milyon TL olan Mercedes GTR ye standa gelen herkes girip bakarken, fiyatı 400 bin TL olan Gulia nın kapılar kilitli...

Stelvio diye Suv getirecekler kasımda , ama araç yüksek bir stand da sergileniyor gören uzay gemisi sergiliyor sanacak...
Mercedes GLC benzeri bi şey sonuçta öyle uzay gemisi değil...
Kapılarını kilitledikleri araçlar GTR den daha mı özel bir araç.. veya Lexus ta 250 bin Euro'luk aracı girip oturup istediğin bilgiyi alıyorsun , Lexus vasat bir marka mı önüne geleni buyur ediyor aracına...
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BIXI MAN 2 yıl
Bunca zamandır gittiğim en berbat fuardı...
Bir çok markanın olmaması zaten beklentiyi düşürmüştü. Tüketiciyi eşşek yerine koyup fuara bile gelmeye burun kıvıran markalara aslında en güzel cevabı yine tüketicinin vermesi gerekir.
Hyundai ve Renault epey büyük bir yer kiralamışlar , Fiat da Egea'nın pist versiyonları vardı ilginç yapmışlar...
Bir diğer saçma uygulama da kapıları kilitli araçlar...Arkadaş sen fuara getirdiğin aracın kapısını niye kilitlersin.. ?
Konsept araçlar zaten özel standlarda kimsenin yanına yaklaşamayacağı yerlerde sergileniyor eyvallah ta sen satışını yaptığın aracın kapılarını niye kilitliyorsun... ? Vayy binenler zarar verir koltuğu çizilir sinyal kolu kırılır vs bunlar hikaye..
Sen oraya getirdiğin aracı zaten tepe tepe inip binsinler diye getireceksin...
Alfa Romeo standına gittik kapılar kilitli... !!! Satış danışmanına söyledik geldi açtı girdik oturduk bilgi aldık , çıkarken yine tıkkkk kilitledi kapıları... Adamına göre muamele yapılıyor sanki , hani bakıyor tipe vs bunda zarar verecek tip yok diyip açıyor bakıyor potansiyel Viking modunda adam dışarıdan bilgi veriyor...
Gulia'ların bütün hepsinin kapısı kilitli... Mercedes e gidiyorsun Milyon TL lik GTR halk günü gibi kapı bagaj ne varsa açık inen binen bitmiyor...
Aston Martin zaten aşmış olayı , standa giremiyorsun bile... İki bodyguard ve kırmızı bir kordon girişi tutmuş durumda...

Ssang Young da garip bir araç sergiliyordu , ön taraf baştan sona led , aynalarda led var. Şehirler arası yollarda tırlar görürsünüz ya önünde elli tane beyaz led olan onlar gibi yapmışlar ismini unuttum modelinin...
Ssang Young da efsane yine devam ediyor... Rextron da YOL BİLGİSAYARI yine YOOOOKKKK.... !!!!!
Sene olmuş 2017... Markanın en üst versiyonu amiral gemisi olan Rextron da yol bigisayarı yok arkadaşlar... !!!
Satış temsilcisini büyük bir hevesle sordum , bu sefer koydunuz mu yol bilgisayarı diye... ?? Yok koymadık gerek yok diyor..
Neymiş... Araç arazi şartları için üretildiği için yol bilgisayarı gibi elektronik donanıma gerek yok diyor paşam...
Ulan Adaptif Cruise Control veya Şerit takip asistanı niye yok demiyoruz ki arazi şartlarını bahane gösteresin , ayrıca Rextron sahiplerinden kaç tanesi off road için bu aracı alacak... Aklınca uyduruktan bahaneler üretiyor...
Neyse bir fuar da geçti ama çok rezil bir fuar olmuştu...Bence tüketicinin fuarı boykot eden firmalara haddini bildirmesi lazım , bir de şu fuarlarda araç kilitleyen markaların şu kibirlerinden vazgeçmesi gerekiyor artık...
Bu kadar kıymetliyse aracın gelme kardeş fuara o zaman....
1 Yanıt Yanıtla +3
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beyinsis 2 yıl BIXI MAN
BIXI MAN
Bunca zamandır gittiğim en berbat fuardı...
Bir çok markanın olmaması zaten beklentiyi düşürmüştü. Tüketiciyi eşşek yerine koyup fuara bile gelmeye burun kıvıran markalara aslında en güzel cevabı yine tüketicinin vermesi gerekir.
Hyundai ve Renault epey büyük bir yer kiralamışlar , Fiat da Egea'nın pist versiyonları vardı ilginç yapmışlar...
Bir diğer saçma uygulama da kapıları kilitli araçlar...Arkadaş sen fuara getirdiğin aracın kapısını niye kilitlersin.. ?
Konsept araçlar zaten özel standlarda kimsenin yanına yaklaşamayacağı yerlerde sergileniyor eyvallah ta sen satışını yaptığın aracın kapılarını niye kilitliyorsun... ? Vayy binenler zarar verir koltuğu çizilir sinyal kolu kırılır vs bunlar hikaye..
Sen oraya getirdiğin aracı zaten tepe tepe inip binsinler diye getireceksin...
Alfa Romeo standına gittik kapılar kilitli... !!! Satış danışmanına söyledik geldi açtı girdik oturduk bilgi aldık , çıkarken yine tıkkkk kilitledi kapıları... Adamına göre muamele yapılıyor sanki , hani bakıyor tipe vs bunda zarar verecek tip yok diyip açıyor bakıyor potansiyel Viking modunda adam dışarıdan bilgi veriyor...
Gulia'ların bütün hepsinin kapısı kilitli... Mercedes e gidiyorsun Milyon TL lik GTR halk günü gibi kapı bagaj ne varsa açık inen binen bitmiyor...
Aston Martin zaten aşmış olayı , standa giremiyorsun bile... İki bodyguard ve kırmızı bir kordon girişi tutmuş durumda...

Ssang Young da garip bir araç sergiliyordu , ön taraf baştan sona led , aynalarda led var. Şehirler arası yollarda tırlar görürsünüz ya önünde elli tane beyaz led olan onlar gibi yapmışlar ismini unuttum modelinin...
Ssang Young da efsane yine devam ediyor... Rextron da YOL BİLGİSAYARI yine YOOOOKKKK.... !!!!!
Sene olmuş 2017... Markanın en üst versiyonu amiral gemisi olan Rextron da yol bigisayarı yok arkadaşlar... !!!
Satış temsilcisini büyük bir hevesle sordum , bu sefer koydunuz mu yol bilgisayarı diye... ?? Yok koymadık gerek yok diyor..
Neymiş... Araç arazi şartları için üretildiği için yol bilgisayarı gibi elektronik donanıma gerek yok diyor paşam...
Ulan Adaptif Cruise Control veya Şerit takip asistanı niye yok demiyoruz ki arazi şartlarını bahane gösteresin , ayrıca Rextron sahiplerinden kaç tanesi off road için bu aracı alacak... Aklınca uyduruktan bahaneler üretiyor...
Neyse bir fuar da geçti ama çok rezil bir fuar olmuştu...Bence tüketicinin fuarı boykot eden firmalara haddini bildirmesi lazım , bir de şu fuarlarda araç kilitleyen markaların şu kibirlerinden vazgeçmesi gerekiyor artık...
Bu kadar kıymetliyse aracın gelme kardeş fuara o zaman....

vakti zamanında bir araba fuarına gitmiştim ve maserati bile kilitli değildi. öyle etrafı bantlarla çevrili, insanların giremediği alanlar yoktu. maserati markasını ilk defa duymuştum ve araba sürmeyi bile daha bilmiyordum ama yine de o deri koltuklarından çok lüks bir araba olduğunu anlamıştım. fuarı 5 tl yapmışlar ki zaten ordan berbat olduğu belli. araba fuarı hep pahalı olurdu. evime 10 dk uzakta ama yine de gitmedim. hoş tüm markalar olaydı yine gitmezdim. zira araba almaya niyetim yok şu an.
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aslanoto 2 yıl
ister gelsinler ister gelmesinler, servetler ödemeyin bu teneke yığınlarına
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DH Misafiri 2 yıl
Volkswagen, Audi, BMW, Volvo, Mazda, Bugatti, Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Citroen, DS, Subaru, Infiniti, Kia, Suzuki, Ferrari, Lamborghini fuara katılmayak Türk halkına verdikleri önemi gözler önüne sermişlerdir. Renault, Ford, Fiat, Hyundai'nin katıldığı bir fuarda böyle markalar yok yazık. Aston Martin ve Mercedes bu markaların açıklarını fazlasıyla kapatmıştır
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_opeth 2 yıl
Davetiye isteyen var mı?
forum.donanimhaber.com/...
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erka1907 2 yıl
onu %110 - yüzde yüzon ötv alırken düşünecektiniz nağci beyyy.
beter olun.
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ahmet240 2 yıl
Fuara hangi gün gidilmeli birde opel insignianın hangi motorlarını fuarda sergileyecek fuarda kaç insignia olur
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canlee89 2 yıl
Kesinlikle iptal edilmeli en kral markalar gelmiyor fiat tata chery için oraya gidilmez
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johnny_bravo_ 2 yıl
en son 2012 de gitmiştik esimle ondan sonra kismet olmamisti..
bi arabam dahi yok ama oraya gidip o arabalari yakından gormek binmek inanılmaz bir sey benim için..
ama katılımcıların bu kadar düşük olmasi acaba Kocaeli den kalkip gelmeye degermi diye düşündürüyor
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DH Misafiri 2 yıl
Diğer markaları anlayabilirim ama doğuş grubunun katılmamasına anlam veremiyorum . Vergi dilimlerini arttırdıkça daha fazla vergi toplanamayacağını halen anlamadılar. Bu çercevede fuarın yapılması boşa zaman kaybıdır.
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