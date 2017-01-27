İstanbul Autoshow 2017 fuarına 20 büyük otomobil üreticisi katılmıyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından bu yıl TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde "Geleceğe Yakından Bakın" sloganıyla gerçekleştirilecek İstanbul Autoshow 2017 etkinliği için geri sayım devam ederken, dünyaca ünlü markalardan gelen açıklamalar sektörde adeta şok etkisi yarattı.

Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz aralık ayında Volkswagen, Audi, Volvo, Mazda, Bugatti, Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Citroen, DS, Subaru, Infiniti, Kia, Suzuki ve Lamborghini olmak üzere toplam 16 marka İstanbul’a gelmeyeceğini açıklamıştı. Elde edilen son bilgilere göre Ford, MINI, Jaguar ve Land Rover’ın da fuara katılmayacağını resmi olarak kesinleşti. Böylelikle toplamda 20 otomobil devi önümüzdeki nisan ayında düzenlenecek etkinliğe gelmeyecek.

Kararların ardındaki ana gerekçesinin ise sektördeki dalgalanma olduğu ifade ediliyor. Zira 2017 yılında pazarın daralacağı düşüncesiyle markaların bütçelerinde önemli kesintilere gittiği, yüksek maliyetler yüzünden bazı etkinliklere katılmama kararı aldıkları belirtiliyor. 21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak İstanbul Autoshow 2017'nin iptal edilmeyeceği söyleniyor ancak merak edilen birçok üreticinin yer almaması şüphesiz ilgiyi bir hayli düşürecektir.