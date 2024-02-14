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    Tesla'nın Tam Otonom Sürüş'ü ilk ölümlü kazasını yapmış olabilir: İşte kazanın detayları

    Tesla'nın otopilot yazılımı Tam Otonom Sürüş (FSD) Beta'yı kullanırken kaza yapıp hayatını kaybeden Tesla çalışanının kazasıyla ilgili ayrıntılı rapor yayınlandı.
    Tesla'nın Tam Otonom Sürüşü'nün ölümlü kazasının detayları Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın otopilot yazılımı Tam Otonom Sürüş (FSD, Full Self-Driving) Beta'yı kullanırken kaza yapıp hayatını kaybeden Tesla çalışanının kazasıyla ilgili ayrıntılı rapor yayınlandı.

    The Washington Post'un, 2022'de meydana gelen kazayla ilgili yayınladığı raporun detayları şöyle:

    Kazanın gelişimi

    Tesla'da işe alım uzmanı olan Hans von Ohain ve arkadaşı Erik Rossiter, Tesla Model 3'üyle golf oynamak için Denver, Colorado'nun dışına doğru yola çıkmıştı. Yolculuk sırasında Rossiter, von Ohain'in Tesla'nın tüm sürüş kontrollerini devralan sürücü destek sistemi olan FSD'nin beta sürümünü kullandığını ancak sürücünün ellerini direksiyon simidinde tutması ve her zaman kontrolü ele almaya hazır olması gerektiğini söyledi. Rossiter, FSD Beta'nın oradaki sürüş sırasında birkaç kez yoldan çıktığını ve von Ohain'in kontrolü ele alması gerektiğini söyledi.

    Arkadaşlar geri dönmeden önceki gün boyunca golf oynadılar ve alkol içtiler. Rossiter, geri dönüş için arabaya bindiğinde arkadaşının sakin göründüğünü ve hiçbir şekilde sarhoş olmadığını söyledi.

    Saatler sonra, eve dönerken Tesla Model 3 bir ağaca çarptı ve alevler içinde patlayarak Tesla çalışanı ve Elon Musk'un hayranıolan von Ohain'i öldürdü. The Washington Post tarafından elde edilen 911 sevk kaydına göre kazadan sağ kurtulan Rossiter, acil müdahale ekiplerine von Ohain'in Tesla'nın otopilotunu kullandığını ve yoldan çıktığını söyledi. Yakın zamanda yapılan bir röportajda Rossiter, von Ohain'in Tam Otonom Sürüş sistemini kullandığına inandığını söyledi. Eğer doğruysa, bu ölüm, Tesla'nın en gelişmiş sürücü yardım teknolojisi olan Tam Otonom Sürüş'ün bilinen ilk ölümle sonuçlanan kazası oldu.

    Her ne kadar Rossiter ne olduğuna dair pek bir şey hatırlamasa da, arabadan indiğini, yanan arabanın içinde çığlık atarken arkadaşını arabadan çıkarmaya çalıştığını hatırladığını söyledi. Devrilen bir ağaç sürücünün kapısının açılması engelliyordu.

    Von Ohain'in otopsisi, kanındaki alkol düzeyinin 0,26 (yasal sınırın üç katından fazla) olduğunu ortaya çıkardı. Colorado Eyalet Polisi, kazanın ardındaki ana faktörün sarhoşluk olduğunu belirledi ancak aynı zamanda Tesla'nın otopilotunun olası rolüne ilişkin bir soruşturma da yürüttü.

    Suçlu kim?

    Von Ohain'in eşi Nora Bass, Tesla'nın, kocasının ölümünün sorumluluğunu üstlenmesini istiyor: "Hans ne kadar sarhoş olursa olsun Musk, bu arabanın kendi kendine gidebileceğini ve bir insandan daha iyi olduğunu iddia etti. Bize sahte bir güvenlik duygusu satıldı.”

    Eşi alkollü olduğu için davayı alacak avukat bulamadı. Soruşturmayı yürüten Colorado Eyalet Devriyesi Çavuş Robert Madden kaza yerinde dönen lastik izleri olduğunu, bunun da motorun çarpışma sırasında tekerleklere güç göndermeye devam ettiği anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca herhangi bir kayma izine de rastlanmadı.

    Madden, "Çarpışma dinamikleri ve aracın ani bir manevra belirtisi olmadan yoldan nasıl çıktığı göz önüne alındığında, bu, sürücü yardımı özelliğine uyuyor" dedi.

    Tesla, polise araç kayıtlarının kablosuz olarak şirkete ulaşmadığını bildirdi. Bu nedenle kaza anında herhangi bir sürücü yardım özelliğinin çalışıp çalışmadığı belirlenemedi.

    Bu kazadan çıkarılacak sonuç, kesinlikle alkollü araç kullanılmamasının dışında, otonom sürüş, sürüş yardımı gibi özelliklere tam olarak güvenilmemesi ve her an kontrolü ele alacak biçimde yola dikkat edilmesi gerektiği.

    Kaynakça https://www.washingtonpost.com/technology/interactive/2024/tesla-full-self-driving-fatal-crash/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=reddit.com https://electrek.co/2024/02/13/tesla-worker-died-horrible-crash-full-self-driving-beta-but-drunk/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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