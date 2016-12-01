Tesla'nın Autopilot'una rakip Open Pilot açık kaynak kodlu oldu

otonom araç projesini canlandırıyor. Ancak bu sefer bir farklılık var: Hotz'un şirketi Comma.ai, fiziksel bir ürün satmak yerine, şirketin otonom sürüş yazılımının yanı sıra Comma Neo olarak adlandırılan gerekli donanıma yönelik planları açık kaynaklı hale getirdi. Bu kodların tümü ücretsiz olarak Ünlü iPhone ve PlayStation hackerı George Hotz, Ekim ayında iptal ettiği DIYcanlandırıyor. Ancak bu sefer bir farklılık var: Hotz'un şirketi Comma.ai, fiziksel bir ürün satmak yerine, şirketinyanı sıraolarak adlandırılan gerekli donanıma yönelik planları açık kaynaklı hale getirdi. Bu kodların tümü ücretsiz olarak Github 'da yayınlanmış durumda.

Hotz, Comma.ai'nin merkezi olarak hizmet veren San Francisco'daki evinde düzenlenen bir basın toplantısı sırasında "Open Pilot" adlı otomatik sürüş yazılımını "Tesla'nın Autopilot'una açık kaynak alternatifi" olarak gösterdi. Open Pilot ve Comma Neo kombinasyonunun Tesla'nın otonom sürüş yazılımının en yeni ikinci versiyonu olan "Autopilot 7 ile neredeyse aynı işlevselliği sağladığını" söyledi.

Buna rağmen, Comma Neo ve Open Pilot ile uğraşmak isteyenlerin, Github kodundan çok daha fazlasına ihtiyaçları olacak. Birincisi bu sistem yalnızca belirli Honda ve Acura modelleri ile çalışıyor. Projenin Neo tarafında ise NeOS olarak adlandırılan özel bir işletim sistemi gerekiyor. Bunu çalıştıran tek Android telefon ise OnePlus 3. Ayrıca Comma Neo'nun yuvasının 3D olarak bastırılması gerek.

Bu yılın başlarında Hotz, Honda Civic ve bazı Acura modellerine yarı otonom nitelikler ekleyebilecek "Comma One" adlı 999 dolarlık satış sonrası yükseltme paketi üretim ve satış planlarını duyurdu. Öyle ki Comma.ai yaz boyunca bu teknoloji üzerine çeşitli demo çalışmaları yaptı.

Şirket ürünü piyasaya sürmeye yaklaştıkça Comma One gittikçe artan incelemelere maruz kaldı. Buna karşılık Hotz, Comma One isimli ürünlerini "Şerit takip asistanı" gibi mevcut özelliklere benzeten ve otomobilleri otonom bir araca dönüştürmeyeceğini" belirten bir blog yazısı yayınladı. Kendisi ayrıca bunun gelişmiş bir sürücü yardım sistemi olduğunun altını çizerek sürücünün hiçbir sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını söyledi.

Bir hafta sonra, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Comma.ai'ye Comma One'ın "müşterilerin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atacağı" konusunda bir mektup gönderdi. Baş danışman Paul A. Hemmersbaugh, mektubunda şöyle yazdı: "Ürününüzün güvenliğini sağlayamadıkça ve bunu güvenli hale getiremediğiniz sürece kamuya açık karayollarında satmayı veya dağıtmayı ertelemenizi öneririz."

Bunun üzerine Hotz, Comma One'ı iptal ederek, "hayatımı düzenleyiciler ve avukatlar ile uğraşmaktan çok şaşırtıcı teknolojiler inşa ederek harcayacağım, buna değmez" şeklinde bir açıklama yaptı. Comma.ai'nin açık kaynaklı hale getirilen bu projeden nasıl para kazanmayı planladığı sorulduğunda Hotz, "Herkes “nasıl para kazanıyor? Amacımız esas olarak kendi ağımıza sahip olmak. Dışarıdaki otonom araçların ağına sahip olmak istiyoruz" şeklinde yanıtladı. Aşağıdaki videoyu izleyerek otomobillere yarı otonom özellikler kazandıran Comma One isimli donanımın nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2016/11/30/13779336/comma-ai-autopilot-canceled-autonomous-car-software-free