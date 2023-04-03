İşte 2023'te Türkiye'de üretilen en yerli otomobil

- En yerli otomobil Hyundai i20
- Hibrit motor etkisi
- Togg'un yerlilik oranı yüzde 51 olarak açıklanmıştı
- Türkiye'de üretilen otomobillerde yerlilik oranları (2023)
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En yerli otomobil Hyundai i20
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2023 yılına ilişkin güncel raporuna göre Türkiye'de üretilen araçların ortalama yerlilik oranları geçen yıla göre artarak yüzde 56'dan yüzde 61,14'e yükseldi. Otomobil tarafında Türkiye'nin en yerlisi yüzde 68 ile Hyundai i20 olurken ticari tarafta ise yüzde 82'ye varan yerlilik oranıyla ipi göğüsleyen isim Ford F-Max oldu.
TOFAŞ tarafında Türkiye'nin en çok satan otomobili olan Fiat Egea'nın yerlilik oranı yüzde 51,17 ile 63,93 arasında değişiyor. Benzinli motor ve manuel şanzımana sahip Egea Sedan ailedeki en yüksek yerlilik oranına sahip versiyon olurken Egea Cross'un dizel otomatik versiyonu ise en düşük orana sahip versiyon olarak karşımıza çıkıyor.
Hibrit motor etkisi
Togg'un yerlilik oranı yüzde 51 olarak açıklanmıştı
Kısa süre önce fiyatları belli olan Togg T10X modelinin yerlilik oranı ise henüz net değil ancak Togg CEO'su Gürcan Karakaş, ilk etapta bu oranın yüzde 51 olacağını açıklamıştı. Karakaş, 2026 yılına kadar bu oranın yüzde 68'e çıkarılmasının hedeflendiğini belirtmişti.
|Model
|En düşük (%)
|En yüksek (%)
|Hyundai i10
|61,4
|63,8
|Hyundai i20
|51,9
|68
|Hyundai Bayon
|56,1
|65,6
|Fiat Egea Sedan
|51,4
|63,9
|Fiat Egea HB
|54,4
|59,8
|Fiat Egea Cross
|51,2
|51,2
|Fiat Egea SW
|54,7
|56,3
|Renault Clio HB
|42,2
|48,4
|Renault Megane Sedan
|37,4
|42,2
|Toyota Corolla
|39
|55,6
|Toyota C-HR
|45,4
|47,6
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı