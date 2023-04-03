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    İşte 2023'te Türkiye'de üretilen en yerli otomobil

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de üretilen otomobil ve ticari araçların 2023 yılına ilişkin yerlilik oranlarını içeren bir rapor paylaştı. İşte detaylar:
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    İşte 2023'te Türkiye'de üretilen en yerli otomobil Tam Boyutta Gör
    Hyundai, Toyota, Fiat, Renault ve Ford gibi otomotiv devlerinin bazı araçları yıllardır Türkiye'deki fabrikalarda üretiliyor. Bu araçların yerlilik oranı yıldan yıla değişiklik gösteriyor. Peki 2023 yılında yerlilik oranları ne durumda gelin hep birlikte bakalım.

    En yerli otomobil Hyundai i20

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2023 yılına ilişkin güncel raporuna göre Türkiye'de üretilen araçların ortalama yerlilik oranları geçen yıla göre artarak yüzde 56'dan yüzde 61,14'e yükseldi. Otomobil tarafında Türkiye'nin en yerlisi yüzde 68 ile Hyundai i20 olurken ticari tarafta ise yüzde 82'ye varan yerlilik oranıyla ipi göğüsleyen isim Ford F-Max oldu.

    TOFAŞ tarafında Türkiye'nin en çok satan otomobili olan Fiat Egea'nın yerlilik oranı yüzde 51,17 ile 63,93 arasında değişiyor. Benzinli motor ve manuel şanzımana sahip Egea Sedan ailedeki en yüksek yerlilik oranına sahip versiyon olurken Egea Cross'un dizel otomatik versiyonu ise en düşük orana sahip versiyon olarak karşımıza çıkıyor.

    Hibrit motor etkisi

    İşte 2023'te Türkiye'de üretilen en yerli otomobil
    Araçların yerlilik oranına etki eden en önemli kriterlerden biri de motor. Örneğin; Clio HB modelinin oranı 2021'de yüzde 60 seviyelerindeyken 2023'te yüzde 48,45'e kadar gerilemiş. Aynı şekilde Toyota Corolla'nın da benzinli versiyonları yüzde 56 yerlilik oranına sahipken hibrit motorlu versiyonlarda bu oran yüzde 39'a kadar düşebiliyor.

    Togg'un yerlilik oranı yüzde 51 olarak açıklanmıştı

    Kısa süre önce fiyatları belli olan Togg T10X modelinin yerlilik oranı ise henüz net değil ancak Togg CEO'su Gürcan Karakaş, ilk etapta bu oranın yüzde 51 olacağını açıklamıştı. Karakaş, 2026 yılına kadar bu oranın yüzde 68'e çıkarılmasının hedeflendiğini belirtmişti.

    Türkiye'de üretilen otomobillerde yerlilik oranları (2023)
    Model En düşük (%) En yüksek (%)
    Hyundai i10 61,4 63,8
    Hyundai i20 51,9 68
    Hyundai Bayon 56,1 65,6
    Fiat Egea Sedan 51,4 63,9
    Fiat Egea HB 54,4 59,8
    Fiat Egea Cross 51,2 51,2
    Fiat Egea SW 54,7 56,3
    Renault Clio HB 42,2 48,4
    Renault Megane Sedan 37,4 42,2
    Toyota Corolla 39 55,6
    Toyota C-HR 45,4 47,6
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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