Dijital Dönüşüm Ofisi meme kanserinin teşhisi için yapay zeka modellerini erişime açtı

Meme kanseri tedavisinde erken teşhis büyük önem taşıyor. Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde erken teşhis ile ölüm oranları azaltılıyor.

Meme kanseri, mamografi görüntülerinin radyologlar tarafından okunması ile teşhis ediliyor. Mamografi görüntüleri değerlendirilirken insani hatalardan kaynaklı olumsuz durumları en aza indirmek için yapay zeka tenolojilerinden destek alınacak. Ayrıca yapay zeka tarafından “riskli” olarak tespit edilen görüntülerin radyologlar tarafından daha erkenden incelemesiyle erken teşhiste zaman kazanılacak.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "Sayısal Göz-Mamografi Projesi" kapsamında meme kanserinin erken teşhisi için yapay zeka modelleri geliştirdi. açık kaynak olarak hazırlanan bu yapay zeka modelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart’ta erişime açıldı. Araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve geliştiriciler bu yapay zeka modellerini kullanarak meme kanserinin erken teşhisi için projeler geliştirebilecek.

Yapay zeka modellerine aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak erişebilirsiniz:

ddo.link/sayisal-goz-mamografi

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