Dijital Dönüşüm Ofisi meme kanserinin teşhisi için yapay zeka modellerini erişime açtı

Meme kanseri, mamografi görüntülerinin radyologlar tarafından okunması ile teşhis ediliyor. Mamografi görüntüleri değerlendirilirken insani hatalardan kaynaklı olumsuz durumları en aza indirmek için yapay zeka tenolojilerinden destek alınacak. Ayrıca yapay zeka tarafından “riskli” olarak tespit edilen görüntülerin radyologlar tarafından daha erkenden incelemesiyle erken teşhiste zaman kazanılacak.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "Sayısal Göz-Mamografi Projesi" kapsamında meme kanserinin erken teşhisi için yapay zeka modelleri geliştirdi. açık kaynak olarak hazırlanan bu yapay zeka modelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart’ta erişime açıldı. Araştırmacılar, akademisyenler, öğrenciler ve geliştiriciler bu yapay zeka modellerini kullanarak meme kanserinin erken teşhisi için projeler geliştirebilecek.
Yapay zeka modellerine aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak erişebilirsiniz:
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.