Tesla’ya dava: Model X bir kez daha kazaya sebep olmakla suçlanıyor





Tesla modellerinin birden hızlanıp yol kenarındaki bir yerlere çarparak yaralanmalara hatta aracın tamamen yanmasına sebep olduğuna ilişkin çeşitli kazaları sizlerle daha önce paylaşmıştık. Bu olayların hepsini detaylı bir şekilde inceleyen Tesla mühendisleri tüm kazalarda sürücü faktörünün etkili olduğunu ortaya koymuş ve tüm davalardan aklanmıştı. Üstelik bu aklamaya rağmen Tesla’nın kaza yapan birçok sürücüye kusuru ve zorunluluğu bulunmadığı halde tazminat da ödemeyi kabul etmişti.

Tesla aleyhine açılan yeni bir dava da ilginç iddialar ile gündeme geldi. California Merkez Bölgesi’ndeki ABD Bölge Mahkemesine bir dava açan Model X sahibi, her kazada bahsedilen kendi kendine aracım ivmelenmesi sorununu iddia ediyor.

Araç Kendi Kendine İvmelendi İddiası

Olay anında babası ile birlikte arabada yer alan sürücü, aracı park etmek için garaja yanaşıyor. Bu esnada aracın birden ivmelendiğini ve duvarı da kırıp evin içine ulaştığı iddia edilmiş. Güney Kore’de ünlü bir ismin oğlu olduğu belirtilen davacı ile Tesla arasındaki diyaloglar da ilginç bir boyuta ulaşmış.

Tesla, mahkemeye sunduğu raporda aracın duvara çarptığı esnada gaz pedalına tam baskı uygulandığını kanıtlarıyla sunmuş. Buna karşın sürücünün taleplerine karşılık bir ödeme yapmayı da kabul etmiş ve zararı tazmin edeceğini söylemiş. Güney Koreli ünlü isim ise oğlunun yaptığı kaza sonrasında Tesla’yı aktör ve şarkıcı kimliğini kullanarak şirket adına olumsuz reklam yapmakla tehdit etmiş.

Duvar içindeki ahşap destek kirişlerini ve çelik boruları kırıp oturma odasına kadar ulaşan Tesla Model X aslında bu tür durumlar için çeşitli güvenlik donanımlarına sahip. Araç, çeşitli sensörler ve sürüş alışkanlıklarına göre yanlışlıkla gaza basma, yanlış ayakla gaza basma gibi durumları ayırt edebiliyor. Ayrıca hem gaza hem de frene aynı anda basılınca da bunu bir hata olarak algılayan araç, motorun gücünü kademeli olarak düşürüyor. Tabi sistemin algılayamayacağı durumlarda benzer kazalar olabiliyor.