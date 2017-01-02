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Tesla’ya dava: Model X bir kez daha kazaya sebep olmakla suçlanıyor

Elektrikli otomobiller dünyasını kendi üslubunca yeniden şekillendiren Tesla, ilginç davalarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. İddialar Model X’in kendi kendine fırlayıp duvara girdiği yönünde:
2 yıl
11,2b
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11
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla modellerinin birden hızlanıp yol kenarındaki bir yerlere çarparak yaralanmalara hatta aracın tamamen yanmasına sebep olduğuna ilişkin çeşitli kazaları sizlerle daha önce paylaşmıştık. Bu olayların hepsini detaylı bir şekilde inceleyen Tesla mühendisleri tüm kazalarda sürücü faktörünün etkili olduğunu ortaya koymuş ve tüm davalardan aklanmıştı. Üstelik bu aklamaya rağmen Tesla’nın kaza yapan birçok sürücüye kusuru ve zorunluluğu bulunmadığı halde tazminat da ödemeyi kabul etmişti.

Tesla aleyhine açılan yeni bir dava da ilginç iddialar ile gündeme geldi. California Merkez Bölgesi’ndeki ABD Bölge Mahkemesine bir dava açan Model X sahibi, her kazada bahsedilen kendi kendine aracım ivmelenmesi sorununu iddia ediyor.

Araç Kendi Kendine İvmelendi İddiası 

Olay anında babası ile birlikte arabada yer alan sürücü, aracı park etmek için garaja yanaşıyor. Bu esnada aracın birden ivmelendiğini ve duvarı da kırıp evin içine ulaştığı iddia edilmiş. Güney Kore’de ünlü bir ismin oğlu olduğu belirtilen davacı ile Tesla arasındaki diyaloglar da ilginç bir boyuta ulaşmış.

Tesla, mahkemeye sunduğu raporda aracın duvara çarptığı esnada gaz pedalına tam baskı uygulandığını kanıtlarıyla sunmuş. Buna karşın sürücünün taleplerine karşılık bir ödeme yapmayı da kabul etmiş ve zararı tazmin edeceğini söylemiş. Güney Koreli ünlü isim ise oğlunun yaptığı kaza sonrasında Tesla’yı aktör ve şarkıcı kimliğini kullanarak şirket adına olumsuz reklam yapmakla tehdit etmiş.

Duvar içindeki ahşap destek kirişlerini ve çelik boruları kırıp oturma odasına kadar ulaşan Tesla Model X aslında bu tür durumlar için çeşitli güvenlik donanımlarına sahip. Araç, çeşitli sensörler ve sürüş alışkanlıklarına göre yanlışlıkla gaza basma, yanlış ayakla gaza basma gibi durumları ayırt edebiliyor. Ayrıca hem gaza hem de frene aynı anda basılınca da bunu bir hata olarak algılayan araç, motorun gücünü kademeli olarak düşürüyor. Tabi sistemin algılayamayacağı durumlarda benzer kazalar olabiliyor.


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KaleyDeskop 2 yıl en beğenilen
belli ki lobiler yine elon musk reise savaş açmış, şunu diyorum dik dur elon eğilme tüm dünya seninle :D
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giestik 2 yıl
Güzel bir strateji. Milyon dolar reklam sektörüne harcamaktansa bu şekilde daha büyük reklam yapıp dikkat çekiyor.
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V4LKyR 2 yıl
Tesla, mahkemeye sunduğu raporda aracın duvara çarptığı esnada gaz pedalına tam baskı uygulandığını kanıtlarıyla sunmuş. Buna karşın sürücünün taleplerine karşılık bir ödeme yapmayı da kabul etmiş ve zararı tazmin edeceğini söylemiş.
Utanın.
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x2yk 2 yıl
Hayır anlamadığım hiç mi hatası olmayacak bu aracın ya da yer yüzünde var olan her nesnenin illa bir kusuru olacak, Tesla 'yı bu kadar büyütmeyin ve hata yapması da normal.. 100 araçta bir aracın hata yapması bu bile çok iyi bir yüzde, petrol lobisi falan bana saçma geliyor..
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kadirirdem 2 yıl
yukarıdaki arkadaşında dediği gibi bence bunlar bir Algı operasyonu , belki de rakipler tarafından yaptırılıyor.
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Kerim5100 2 yıl
Petrol firmaları bunu beğendi.
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porsoro 2 yıl
Yola çıkan her bir elektrikli araba onu görenlerin etkilenmesi ve teknolojinin gelişmesine yaptığı katkıyla belki 100 petrollü aracın satışına engel oluyor.
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sniper23 2 yıl
Petrol Lobisi gene iş başında !
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alemburda34 2 yıl
Adam 100 bin adet araba satsa bunlardan 20 tanesi kaza etse firmanin anca cigara parasi olur ki bu kaza yapanlarin eminin bircogu yine gidip Tesla alir.
Adamlar gelecege yatirim yapiyor.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
mesele araba değil !
asıl mesele elektrikli araba üretiminin artması !
ve bu işin 10 yıl içinde petrol sektörü etkileyecek olması !
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senjido 2 yıl
davadan hem haklı çıkıp hem tazminat ödenmesi böyle olayların daha çok haber olacağını gösteriyor sanki :)
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