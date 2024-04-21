Tesla, Model S, X ve Y fiyatlarında indirime gitti

Tesla’dan talep için fiyat hamlesi
Tesla için 2024, işten çıkarmalar, düşen satışlar, CEO Elon Musk’ın geçersiz kılınan devasa ödeme paketi ve 25 bin dolarlık ucuz elektrikli otomobilin arka plana atılmasıyla özetlenebilir. Tüm bunlarla birlikte Tesla, yükselen envanter sorunuyla da uğraşıyor. Firma en azından bu sorunları çözmek ve talepleri artırmak için ABD’de Model Y, Model X ve Model S araçlarının fiyatlarını 2.000'er dolar düşürdü.
Fiyat indirimiyle birlikte Model Y'nin temel versiyonunun fiyatı 42.990 dolara düşerken Long Range ve Performance varyantları sırasıyla 47.990 dolar ve 51.490 dolar oldu. Model S'in temel versiyonu da 72,990 dolara geriledi. Model S Plaid 87,990 dolardan başlarken, Model X Long Range ve Model X Plaid ise artık 77,990 dolar ve 92,990 dolardan başlıyor. Fiyat indirimlerinden sonra Model Y, yedi bin dolarlık teşviklerden de yararlanarak, esasında 35 bin dolarlık bir araç haline gelmiş oluyor.
Fiyat indirimleri önemli olsa da Tesla için en önemli şirketin gelecek planları. Reuters gibi önemli kaynaklar Tesla’nın 25 bin dolarlık otomobil projesini geri plana attığını ve bunun yerini tamamıyla otonom olarak çalışacak robotaksi projesine odaklandığını aktarmıştı. Tesla’nın robotaksi üretmesi elbette imkansız değil, hatta oldukça mümkün ancak buradaki sorun sadece firmanın yetenekleriyle ilgili değil. Tamamıyla sürücüsüz araçlar için gerekli mevzuatlar tam olarak hazır değil. Tam otonom robotaksileri gerçek dünya koşullarında test eden şirketler olsa da bu araçlar zaman zaman trafik için sorunlar oluşturabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)