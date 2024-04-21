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    Tesla, Model S, X ve Y fiyatlarında indirime gitti

    Dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin altında satış gerçekleştirdikten sonra ABD’deki Model Y, Model X ve Model S araçlarının fiyatında indirim yaptı.
    Tesla, Model S, X ve Y fiyatlarında indirime gitti Tam Boyutta Gör
    Tesla için 2023 yılı ne kadar iyiyse 2024 yılı bir o kadar kötü başladı. Dünyanın en değerli otomobil üreticisi yılın ilk çeyreğinde satış anlamında beklentilerin altında kalarak borsada soğuk bir duş almıştı. Elektrikli araçlara yönelik talebin azalmasıyla birlikte Tesla aynı zamanda işgücünün en az yüzde 10’unu işten çıkarma kararı almıştı. Tüm bunlar gerçekleşirken firma, ABD genelinde Model Y, Model X ve Model S araçlarının fiyatında indirime gitti.

    Tesla’dan talep için fiyat hamlesi

    Tesla için 2024, işten çıkarmalar, düşen satışlar, CEO Elon Musk’ın geçersiz kılınan devasa ödeme paketi ve 25 bin dolarlık ucuz elektrikli otomobilin arka plana atılmasıyla özetlenebilir. Tüm bunlarla birlikte Tesla, yükselen envanter sorunuyla da uğraşıyor. Firma en azından bu sorunları çözmek ve talepleri artırmak için ABD’de Model Y, Model X ve Model S araçlarının fiyatlarını 2.000'er dolar düşürdü.

    Fiyat indirimiyle birlikte Model Y'nin temel versiyonunun fiyatı 42.990 dolara düşerken Long Range ve Performance varyantları sırasıyla 47.990 dolar ve 51.490 dolar oldu. Model S'in temel versiyonu da 72,990 dolara geriledi. Model S Plaid 87,990 dolardan başlarken, Model X Long Range ve Model X Plaid ise artık 77,990 dolar ve 92,990 dolardan başlıyor. Fiyat indirimlerinden sonra Model Y, yedi bin dolarlık teşviklerden de yararlanarak, esasında 35 bin dolarlık bir araç haline gelmiş oluyor.

    Fiyat indirimleri önemli olsa da Tesla için en önemli şirketin gelecek planları. Reuters gibi önemli kaynaklar Tesla’nın 25 bin dolarlık otomobil projesini geri plana attığını ve bunun yerini tamamıyla otonom olarak çalışacak robotaksi projesine odaklandığını aktarmıştı. Tesla’nın robotaksi üretmesi elbette imkansız değil, hatta oldukça mümkün ancak buradaki sorun sadece firmanın yetenekleriyle ilgili değil. Tamamıyla sürücüsüz araçlar için gerekli mevzuatlar tam olarak hazır değil. Tam otonom robotaksileri gerçek dünya koşullarında test eden şirketler olsa da bu araçlar zaman zaman trafik için sorunlar oluşturabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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