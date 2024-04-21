Tesla, Model S, X ve Y fiyatlarında indirime gitti

Tam Boyutta Gör Tesla için 2023 yılı ne kadar iyiyse 2024 yılı bir o kadar kötü başladı. Dünyanın en değerli otomobil üreticisi yılın ilk çeyreğinde satış anlamında beklentilerin altında kalarak borsada soğuk bir duş almıştı. Elektrikli araçlara yönelik talebin azalmasıyla birlikte Tesla aynı zamanda işgücünün en az yüzde 10’unu işten çıkarma kararı almıştı. Tüm bunlar gerçekleşirken firma, ABD genelinde Model Y, Model X ve Model S araçlarının fiyatında indirime gitti.

Tesla’dan talep için fiyat hamlesi

Tesla için 2024, işten çıkarmalar, düşen satışlar, CEO Elon Musk’ın geçersiz kılınan devasa ödeme paketi ve 25 bin dolarlık ucuz elektrikli otomobilin arka plana atılmasıyla özetlenebilir. Tüm bunlarla birlikte Tesla, yükselen envanter sorunuyla da uğraşıyor. Firma en azından bu sorunları çözmek ve talepleri artırmak için ABD’de Model Y, Model X ve Model S araçlarının fiyatlarını 2.000'er dolar düşürdü.

Fiyat indirimiyle birlikte Model Y'nin temel versiyonunun fiyatı 42.990 dolara düşerken Long Range ve Performance varyantları sırasıyla 47.990 dolar ve 51.490 dolar oldu. Model S'in temel versiyonu da 72,990 dolara geriledi. Model S Plaid 87,990 dolardan başlarken, Model X Long Range ve Model X Plaid ise artık 77,990 dolar ve 92,990 dolardan başlıyor. Fiyat indirimlerinden sonra Model Y, yedi bin dolarlık teşviklerden de yararlanarak, esasında 35 bin dolarlık bir araç haline gelmiş oluyor.

Sürücüsüz otonom taksiler otobanda trafiği tıkadı 2 gün önce eklendi

Fiyat indirimleri önemli olsa da Tesla için en önemli şirketin gelecek planları. Reuters gibi önemli kaynaklar Tesla’nın 25 bin dolarlık otomobil projesini geri plana attığını ve bunun yerini tamamıyla otonom olarak çalışacak robotaksi projesine odaklandığını aktarmıştı. Tesla’nın robotaksi üretmesi elbette imkansız değil, hatta oldukça mümkün ancak buradaki sorun sadece firmanın yetenekleriyle ilgili değil. Tamamıyla sürücüsüz araçlar için gerekli mevzuatlar tam olarak hazır değil. Tam otonom robotaksileri gerçek dünya koşullarında test eden şirketler olsa da bu araçlar zaman zaman trafik için sorunlar oluşturabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, Model S, X ve Y fiyatlarında indirime gitti