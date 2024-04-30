Araç otopilotta iken uyuyan Tesla sürücüsü 40 km sonra polis tarafından durduruldu!

İsmi açıklanmayan ve teslimat sürücüsü olduğu belirtilen kişi, Tesla Model X aracıyla sol şeritte kimseyi geçmeden seyahat ederken başka bir Tesla sürücüsü tarafından farkedildi. Aracın yanına yaklaşan sürücü, adamın direksiyonun başında derin uykuda olduğunu farketti ve hemen polisi aradı.
Polis bile uyandıramadı
Polisler gelip Model X'i yakaladığında ilk haber verilmesinden bu yana otomobil 26 km yol katetmişti. Ancak polislerin tüm çabalarına rağmen sürücü uyandırılamadı. Bir süre sonra kendiliğinden uyanan sürücü polisi görünce korkarak aracı sağa kırdı ve az daha polis otosuna çarpıyordu. Daha sonra benzin istasyonuna yanaşan aracın sürücüsü göz altına alındı.
Normal şartlarda otopilot gibi sürücü yardımcı sistemleri devredeyken sürücülerin direksiyonu tutmaları ve gözlerini yoldan ayırmamaları gerekiyor. Aksi halde sistem uyarı vererek aracı kenara çekebiliyor. Ancak bu sistemler direksiyona ağırlık yerleştirilerek kandırılabiliyor. İsveçli sürücünün aracının 2019 model Tesla olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla kamerayla uyuyan sürücüyü algılama yeteneğine sahip olmayabilir.
ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Aralık ayında otopilot yazılımınının, sürücünün direksiyondan elini çekmesi ve yola dikkat etmemesi gibi durumlarda daha fazla uyarıda bulunması konusunda Tesla'yı uyarmıştı. ABD'deki bu uyarının ardından yapılan güncellemenin uyuyan sürücünün aracında yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.