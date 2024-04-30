Araç otopilotta iken uyuyan Tesla sürücüsü 40 km sonra polis tarafından durduruldu!

Tam Boyutta Gör Otomobillerde son yıllarda otonom sürüş sistemleri yaygınlaştı. Sürüşü kolaylaştıran bu yardımcı sistemlere bazı kullanıcılar aşırı güven içerisinde. Bunun en ilginç örneklerinden birisi İsveç'te yaşandı. Bir Tesla sürücüsü, aracını otopilota alarak uyuyakaldı ve 40 km seyahat ettikten sonra polis tarafından durduruldu.

İsmi açıklanmayan ve teslimat sürücüsü olduğu belirtilen kişi, Tesla Model X aracıyla sol şeritte kimseyi geçmeden seyahat ederken başka bir Tesla sürücüsü tarafından farkedildi. Aracın yanına yaklaşan sürücü, adamın direksiyonun başında derin uykuda olduğunu farketti ve hemen polisi aradı.

Polis bile uyandıramadı

Polisler gelip Model X'i yakaladığında ilk haber verilmesinden bu yana otomobil 26 km yol katetmişti. Ancak polislerin tüm çabalarına rağmen sürücü uyandırılamadı. Bir süre sonra kendiliğinden uyanan sürücü polisi görünce korkarak aracı sağa kırdı ve az daha polis otosuna çarpıyordu. Daha sonra benzin istasyonuna yanaşan aracın sürücüsü göz altına alındı.

Tam Boyutta Gör Sürücü polise gece uyumadığını ve aracı teslim etmesi gerektiği için stresli olduğunu söyledi. Hatta yol boyunca bir gözünün açık olduğunu iddia etti ancak bir süre sonra ifadesini değiştirdi. Polis sorgusu sırasında yorgun olduğunu ve çok utandığını söyleyen sürücü, otopilotun kendisini rahatlattığını, o sebeple uyuduğunu söyledi.

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Normal şartlarda otopilot gibi sürücü yardımcı sistemleri devredeyken sürücülerin direksiyonu tutmaları ve gözlerini yoldan ayırmamaları gerekiyor. Aksi halde sistem uyarı vererek aracı kenara çekebiliyor. Ancak bu sistemler direksiyona ağırlık yerleştirilerek kandırılabiliyor. İsveçli sürücünün aracının 2019 model Tesla olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla kamerayla uyuyan sürücüyü algılama yeteneğine sahip olmayabilir.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Aralık ayında otopilot yazılımınının, sürücünün direksiyondan elini çekmesi ve yola dikkat etmemesi gibi durumlarda daha fazla uyarıda bulunması konusunda Tesla'yı uyarmıştı. ABD'deki bu uyarının ardından yapılan güncellemenin uyuyan sürücünün aracında yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

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Araç otopilotta iken uyuyan Tesla sürücüsü 40 km yol katetti!