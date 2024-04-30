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    Anlık Bildirim

    Araç otopilotta iken uyuyan Tesla sürücüsü 40 km sonra polis tarafından durduruldu!

    İsveç'te gerçekleşen oldukça ilginç olayda, bir Tesla sürücüsü, aracını otopilota alarak uyuyakaldı ve 40 km seyahat ettikten sonra polis tarafından durduruldu.
    Araç otopilotta iken uyuyan Tesla sürücüsü 40 km yol katetti! Tam Boyutta Gör
    Otomobillerde son yıllarda otonom sürüş sistemleri yaygınlaştı. Sürüşü kolaylaştıran bu yardımcı sistemlere bazı kullanıcılar aşırı güven içerisinde. Bunun en ilginç örneklerinden birisi İsveç'te yaşandı. Bir Tesla sürücüsü, aracını otopilota alarak uyuyakaldı ve 40 km seyahat ettikten sonra polis tarafından durduruldu.

    İsmi açıklanmayan ve teslimat sürücüsü olduğu belirtilen kişi, Tesla Model X aracıyla sol şeritte kimseyi geçmeden seyahat ederken başka bir Tesla sürücüsü tarafından farkedildi. Aracın yanına yaklaşan sürücü, adamın direksiyonun başında derin uykuda olduğunu farketti ve hemen polisi aradı. 

    Polis bile uyandıramadı

    Polisler gelip Model X'i yakaladığında ilk haber verilmesinden bu yana otomobil 26 km yol katetmişti. Ancak polislerin tüm çabalarına rağmen sürücü uyandırılamadı. Bir süre sonra kendiliğinden uyanan sürücü polisi görünce korkarak aracı sağa kırdı ve az daha polis otosuna çarpıyordu. Daha sonra benzin istasyonuna yanaşan aracın sürücüsü göz altına alındı.

    Araç otopilotta iken uyuyan Tesla sürücüsü 40 km yol katetti! Tam Boyutta Gör
    Sürücü polise gece uyumadığını ve aracı teslim etmesi gerektiği için stresli olduğunu söyledi. Hatta yol boyunca bir gözünün açık olduğunu iddia etti ancak bir süre sonra ifadesini değiştirdi. Polis sorgusu sırasında yorgun olduğunu ve çok utandığını söyleyen sürücü, otopilotun kendisini rahatlattığını, o sebeple uyuduğunu söyledi.

    Normal şartlarda otopilot gibi sürücü yardımcı sistemleri devredeyken sürücülerin direksiyonu tutmaları ve gözlerini yoldan ayırmamaları gerekiyor. Aksi halde sistem uyarı vererek aracı kenara çekebiliyor. Ancak bu sistemler direksiyona ağırlık yerleştirilerek kandırılabiliyor. İsveçli sürücünün aracının 2019 model Tesla olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla kamerayla uyuyan sürücüyü algılama yeteneğine sahip olmayabilir. 

    ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Aralık ayında otopilot yazılımınının, sürücünün direksiyondan elini çekmesi ve yola dikkat etmemesi gibi durumlarda daha fazla uyarıda bulunması konusunda Tesla'yı uyarmıştı. ABD'deki bu uyarının ardından yapılan güncellemenin uyuyan sürücünün aracında yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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