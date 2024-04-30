Tam Boyutta Gör Tesla, bu ay içerisinde küresel işgücünün yüzde 10’undan fazlasını veya en az 14.000 çalışanını işten çıkarmaya başlamıştı. Bu dev işten çıkarma adımının üzerinden sadece iki hafta geçmişken Elon Musk önderliğindeki şirket, yeni bir işten çıkarma dalgasına başlıyor. Aktarılanlara göre firma, üst düzey yöneticiler ve Supercharger ekibinin çoğunluğu da dahil olmak üzere yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor.

Tesla’da yeni işten çıkarma dalgası

Tesla’daki yeni işten çıkarma dalgası CEO Elon Musk’ın bir süre önce çalışanlara gönderdiği şirket için e-postaya dayanıyor. Musk, gönderdiği e-postada, Tesla'nın kesintiler konusunda kesinlikle katı olmasını istediğini ve yeterli performans göstermeyen yöneticilerin altında çalışan personelin de işsiz kalacağını söyledi. Bu yeni işten çıkarmaların tam ölçeği şimdilik belirsiz ancak bunun yüzlerce olması bekleniyor.

Bu işten çıkarmalardan doğrudan Tesla'nın Supercharger bölümünün başındaki Rebecca Tinucci ve yeni ürünler birimini yöneten Daniel Ho’nun etkilendiği belirtiliyor. Bu yöneticilerin altındaki 500’den fazla çalışanla da yolların ayrıldığı bildiriliyor. Tesla’daki işten çıkarmalar ilk gündeme geldiğinde sizlere işgücünün yüzde 20’sine kadar bir etki oluşabileceğini aktarmıştık. Tesla bunu doğrulamasa da bildiriminde yüzde 10’dan fazla ibaresini kullanmıştı.

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Rebecca Tinucci, şirkette geçirdiği altı yıl boyunca Tesla'nın Supercharger ağının yaygınlaştırılmasından ve diğer şirketlerin Tesla tarafından geliştirilen Kuzey Amerika Şarj Standardını (NACS) benimsemesinden sorumluydu. Model S, 3 ve Y araçları için program yöneticisi olarak görev yapan Daniel Ho da on yıllık Tesla yolcuğunun sonuna gelmiş bulunuyor. Bunlarla birlikte şirketin eski politika ve iş geliştirme başkanı Rohan Patel’in altındaki ekibin büyük kısmı da işten çıkarılıyor.

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Tesla, işten çıkarmalara hız kesmeden devam ediyor