Tesla, işten çıkarmalara hız kesmeden devam ediyor

Tesla’da yeni işten çıkarma dalgası
Tesla’daki yeni işten çıkarma dalgası CEO Elon Musk’ın bir süre önce çalışanlara gönderdiği şirket için e-postaya dayanıyor. Musk, gönderdiği e-postada, Tesla'nın kesintiler konusunda kesinlikle katı olmasını istediğini ve yeterli performans göstermeyen yöneticilerin altında çalışan personelin de işsiz kalacağını söyledi. Bu yeni işten çıkarmaların tam ölçeği şimdilik belirsiz ancak bunun yüzlerce olması bekleniyor.
Bu işten çıkarmalardan doğrudan Tesla'nın Supercharger bölümünün başındaki Rebecca Tinucci ve yeni ürünler birimini yöneten Daniel Ho’nun etkilendiği belirtiliyor. Bu yöneticilerin altındaki 500’den fazla çalışanla da yolların ayrıldığı bildiriliyor. Tesla’daki işten çıkarmalar ilk gündeme geldiğinde sizlere işgücünün yüzde 20’sine kadar bir etki oluşabileceğini aktarmıştık. Tesla bunu doğrulamasa da bildiriminde yüzde 10’dan fazla ibaresini kullanmıştı.
Rebecca Tinucci, şirkette geçirdiği altı yıl boyunca Tesla'nın Supercharger ağının yaygınlaştırılmasından ve diğer şirketlerin Tesla tarafından geliştirilen Kuzey Amerika Şarj Standardını (NACS) benimsemesinden sorumluydu. Model S, 3 ve Y araçları için program yöneticisi olarak görev yapan Daniel Ho da on yıllık Tesla yolcuğunun sonuna gelmiş bulunuyor. Bunlarla birlikte şirketin eski politika ve iş geliştirme başkanı Rohan Patel’in altındaki ekibin büyük kısmı da işten çıkarılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.