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    Anlık Bildirim

    Tesla, işten çıkarmalara hız kesmeden devam ediyor

    Tesla, bu ay küresel işgücünün yüzde 10’undan fazlasını işten çıkaracağını duyurmuştu. Yeni gelen bilgilere göre Tesla’nın şimdi daha fazla yöneticiyi işten çıkaracağı bildiriliyor.
    Tesla, işten çıkarmalara hız kesmeden devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, bu ay içerisinde küresel işgücünün yüzde 10’undan fazlasını veya en az 14.000 çalışanını işten çıkarmaya başlamıştı. Bu dev işten çıkarma adımının üzerinden sadece iki hafta geçmişken Elon Musk önderliğindeki şirket, yeni bir işten çıkarma dalgasına başlıyor. Aktarılanlara göre firma, üst düzey yöneticiler ve Supercharger ekibinin çoğunluğu da dahil olmak üzere yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor.

    Tesla’da yeni işten çıkarma dalgası

    Tesla’daki yeni işten çıkarma dalgası CEO Elon Musk’ın bir süre önce çalışanlara gönderdiği şirket için e-postaya dayanıyor. Musk, gönderdiği e-postada, Tesla'nın kesintiler konusunda kesinlikle katı olmasını istediğini ve yeterli performans göstermeyen yöneticilerin altında çalışan personelin de işsiz kalacağını söyledi. Bu yeni işten çıkarmaların tam ölçeği şimdilik belirsiz ancak bunun yüzlerce olması bekleniyor.

    Bu işten çıkarmalardan doğrudan Tesla'nın Supercharger bölümünün başındaki Rebecca Tinucci ve yeni ürünler birimini yöneten Daniel Ho’nun etkilendiği belirtiliyor. Bu yöneticilerin altındaki 500’den fazla çalışanla da yolların ayrıldığı bildiriliyor. Tesla’daki işten çıkarmalar ilk gündeme geldiğinde sizlere işgücünün yüzde 20’sine kadar bir etki oluşabileceğini aktarmıştık. Tesla bunu doğrulamasa da bildiriminde yüzde 10’dan fazla ibaresini kullanmıştı.

    Rebecca Tinucci, şirkette geçirdiği altı yıl boyunca Tesla'nın Supercharger ağının yaygınlaştırılmasından ve diğer şirketlerin Tesla tarafından geliştirilen Kuzey Amerika Şarj Standardını (NACS) benimsemesinden sorumluydu. Model S, 3 ve Y araçları için program yöneticisi olarak görev yapan Daniel Ho da on yıllık Tesla yolcuğunun sonuna gelmiş bulunuyor. Bunlarla birlikte şirketin eski politika ve iş geliştirme başkanı Rohan Patel’in altındaki ekibin büyük kısmı da işten çıkarılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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