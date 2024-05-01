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    İşten çıkarmaların ardından Tesla, Supercharger planlarında frene basıyor

    Tesla, elektrikli araç şarj ağı Supercharger’dan sorumlu ekibin büyük kısmı işten çıkarıyor. CEO Elon Musk’a göre hedef halen Supercharger ağını büyütmek ancak bir süre frene basılacak.
    Tesla, Supercharger planlarında frene basıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil pazarı çökmüyor ancak daha önce beklendiği kadar da hızlı büyümüyor. Tesla dahil diğer üreticiler, mevcut gelecek planlarını buna göre ayarlarken düşen marjlar ise bazı alanlarda kesintiler yapılmasını gerektiriyor. CEO Elon Musk ise bu kesintilerde son derece keskin davranacaklarını ifade ederken geçtiğimiz haftalarda ilk olarak küresel işgücünün yüzde 10’unu işten çıkarmış ve kısa bir süre önce ise üst düzey yöneticiler dahil olmak üzere Supercharger ekibinin çoğunluğuyla yolların ayrılmasına karar vermişti. Şimdi ise Supercharger ağının büyümesinde yavaşlama olacağı söyleniyor.

    Tesla, Supercharger ağında frenliyor

    Electrek’in haberine göre Musk, Tesla'nın tüm şarj ekibinin çok büyük bir kısmını kovdu. Şirket için bir e-postaya göre Musk, Tesla'nın şu anda yapım aşamasında olan Supercharger istasyonlarını inşa etmeye devam edeceğini söyledi. Şimdilik resmi bir bilgi olmasa da Tesla, Supercharger ağının yaygınlaştırılması planlarında da yavaşlayacak gibi görünüyor. Aktarılanlara göre firma, inşasına başlanmamış ancak önceden duyurusu yapılmış bazı istasyon projelerinden vazgeçiyor.

    Öte yandan Musk, sahibi olduğu X üzerinden yaptığı paylaşımda aslında iddiaları bir nevi doğruladı. Yapılan paylaşımda CEO, Tesla’nın halen Supercharger ağını büyütmeyi planladığını ancak bunu yeni konumlar için daha yavaş bir hızda yapacağını belirtiyor. Bununla birlikte mevcut konumların işletilmesi ve genişletilmesi planlarına daha fazla odaklanılacak. Bunun şarj ağı üzerinde orta ve uzun vadeli etkileri ne olur bilinmez ancak Tesla, şu anda dünya çapında 6.249 noktada 57.579 Supercharger işletiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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