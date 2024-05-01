İşten çıkarmaların ardından Tesla, Supercharger planlarında frene basıyor

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil pazarı çökmüyor ancak daha önce beklendiği kadar da hızlı büyümüyor. Tesla dahil diğer üreticiler, mevcut gelecek planlarını buna göre ayarlarken düşen marjlar ise bazı alanlarda kesintiler yapılmasını gerektiriyor. CEO Elon Musk ise bu kesintilerde son derece keskin davranacaklarını ifade ederken geçtiğimiz haftalarda ilk olarak küresel işgücünün yüzde 10’unu işten çıkarmış ve kısa bir süre önce ise üst düzey yöneticiler dahil olmak üzere Supercharger ekibinin çoğunluğuyla yolların ayrılmasına karar vermişti. Şimdi ise Supercharger ağının büyümesinde yavaşlama olacağı söyleniyor.

Tesla, Supercharger ağında frenliyor

Electrek’in haberine göre Musk, Tesla'nın tüm şarj ekibinin çok büyük bir kısmını kovdu. Şirket için bir e-postaya göre Musk, Tesla'nın şu anda yapım aşamasında olan Supercharger istasyonlarını inşa etmeye devam edeceğini söyledi. Şimdilik resmi bir bilgi olmasa da Tesla, Supercharger ağının yaygınlaştırılması planlarında da yavaşlayacak gibi görünüyor. Aktarılanlara göre firma, inşasına başlanmamış ancak önceden duyurusu yapılmış bazı istasyon projelerinden vazgeçiyor.

Tesla, işten çıkarmalara hız kesmeden devam ediyor 23 sa. önce eklendi

Öte yandan Musk, sahibi olduğu X üzerinden yaptığı paylaşımda aslında iddiaları bir nevi doğruladı. Yapılan paylaşımda CEO, Tesla’nın halen Supercharger ağını büyütmeyi planladığını ancak bunu yeni konumlar için daha yavaş bir hızda yapacağını belirtiyor. Bununla birlikte mevcut konumların işletilmesi ve genişletilmesi planlarına daha fazla odaklanılacak. Bunun şarj ağı üzerinde orta ve uzun vadeli etkileri ne olur bilinmez ancak Tesla, şu anda dünya çapında 6.249 noktada 57.579 Supercharger işletiyor.

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