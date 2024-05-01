İşten çıkarmaların ardından Tesla, Supercharger planlarında frene basıyor

Tesla, Supercharger ağında frenliyor
Electrek’in haberine göre Musk, Tesla'nın tüm şarj ekibinin çok büyük bir kısmını kovdu. Şirket için bir e-postaya göre Musk, Tesla'nın şu anda yapım aşamasında olan Supercharger istasyonlarını inşa etmeye devam edeceğini söyledi. Şimdilik resmi bir bilgi olmasa da Tesla, Supercharger ağının yaygınlaştırılması planlarında da yavaşlayacak gibi görünüyor. Aktarılanlara göre firma, inşasına başlanmamış ancak önceden duyurusu yapılmış bazı istasyon projelerinden vazgeçiyor.
Öte yandan Musk, sahibi olduğu X üzerinden yaptığı paylaşımda aslında iddiaları bir nevi doğruladı. Yapılan paylaşımda CEO, Tesla’nın halen Supercharger ağını büyütmeyi planladığını ancak bunu yeni konumlar için daha yavaş bir hızda yapacağını belirtiyor. Bununla birlikte mevcut konumların işletilmesi ve genişletilmesi planlarına daha fazla odaklanılacak. Bunun şarj ağı üzerinde orta ve uzun vadeli etkileri ne olur bilinmez ancak Tesla, şu anda dünya çapında 6.249 noktada 57.579 Supercharger işletiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.