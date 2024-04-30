İstanbul'da elektrikli metrobüs için test sürüşleri başladı

Tam Boyutta Gör İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çevre dostu, yüksek teknolojilerle donatılmış, 420 yolcu alabilen, tamamen elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldı. Elektrikli metrobüsün yolcu konforuna öncelik veren, hava kirliliğini ciddi seviyede azaltan, sıfır emisyonlu bir araç projesi olarak sunulduğunu ifade eden İmamoğlu, vatandaşın hizmetine sunulmadan önce çok ciddi bir deneme sürecinden geçmesi gerektiğini karar verdiklerini söyledi.

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Elektrikli metrobüslerin gündüz ve gece bazen trafiğin hiç olmadığı vakitlerde, hem yolculu ve yüklü şekilde hem de yolcusuz olarak test sürüşlerinin yapıldığı, yapılmaya da devam edildiği belirtildi.

Geçmişte metrobüs hattında kullanılmak üzere araçlarla ilgili çeşitli olumsuzluklar yaşandığını belirten İmamoğlu, “Araçlar alındı, gidemedi, yokuş tırmanamadı, parçası bulunamadı. Daha sonra, neredeyse tedavülden kalktı. Ve tabiri caizse, hurdaya dönüşecek şekilde çürümeye terk edilmek zorunda kaldı. Ama biz, çok ince eleyip, sık dokuyarak yapmak gayretindeyiz. Çünkü vereceğimiz her kuruş lira, milletimizin parası. Onun için, en doğru şekliyle yatırım yapma gayreti içerisindeyiz. Umarım hayırlısı olur." dedi.

%60 yakıt tasarrufu sağlayacak, gürültü kirliliğini azaltacak

Tam Boyutta Gör Elektrikli metrobüsler, dizel metrobüslere göre %60 yakıt tasarrufu sağlıyor; 100 bin kilometrede, 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağladığı belirtildi. Bu yatırımla 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planlayan İBB, hem çevreyi hem de belediye bütçesini korumuş olacak. Elektrikli metrobüsler yakıt tasarrufu sağladığı gibi sessiz de çalışarak şehirdeki gürültü kirliliğinin azalmasına katkı sağlayacak. Çift yönlü sürüş imkanı tanıyan yeni nesil elektrikli metrobüs, 40 metre uzunluğunda ve dört vagona sahip. Yolcu taşıma kapasitesi, 420 kişi. Yani metrobüs filosundaki en uzun araçtan %50 daha fazla yolcu taşıyor. Test aracının menzili yaklaşık 80 km. Modüler batarya yapısı sayesinde, daha uzun menzil için, daha fazla batarya eklenebiliyor. 800 kW güçte, 20 dakika şarjla, ortalama 50 kilometre menzil yapılabiliyor.

Elektrikli metrobüsün özellikleri

Tam Boyutta Gör

295 KW gücünde

Manevra yapmaya gerek kalmaksızın çift yönlü sürüş imkanı

Tek şarj ile 80 km menzil

20 dk şarj ile 50 km mesafe

4 vagon

Yolcular için geniş ve ferah ulaşım imkanı

Sürücüsüz Otonom Sürüş imkanı

Şerit takip asistanı

360 derece panoramik görüntüleme

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İstanbul'da elektrikli metrobüs için test sürüşleri başladı