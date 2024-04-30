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    İstanbul'da elektrikli metrobüs için test sürüşleri başladı

    İstanbul'da elektrikli metrobüs dönemi başlıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 420 yolcu kapasiteli %100 elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldı.              
    ibb ekrem imamoğlu elektrikli metrobüs test sürüşleri Tam Boyutta Gör
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çevre dostu, yüksek teknolojilerle donatılmış, 420 yolcu alabilen, tamamen elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldı. Elektrikli metrobüsün yolcu konforuna öncelik veren, hava kirliliğini ciddi seviyede azaltan, sıfır emisyonlu bir araç projesi olarak sunulduğunu ifade eden İmamoğlu, vatandaşın hizmetine sunulmadan önce çok ciddi bir deneme sürecinden geçmesi gerektiğini karar verdiklerini söyledi.

    Elektrikli metrobüslerin gündüz ve gece bazen trafiğin hiç olmadığı vakitlerde, hem yolculu ve yüklü şekilde hem de yolcusuz olarak test sürüşlerinin yapıldığı, yapılmaya da devam edildiği belirtildi.

    Geçmişte metrobüs hattında kullanılmak üzere araçlarla ilgili çeşitli olumsuzluklar yaşandığını belirten İmamoğlu, “Araçlar alındı, gidemedi, yokuş tırmanamadı, parçası bulunamadı. Daha sonra, neredeyse tedavülden kalktı. Ve tabiri caizse, hurdaya dönüşecek şekilde çürümeye terk edilmek zorunda kaldı. Ama biz, çok ince eleyip, sık dokuyarak yapmak gayretindeyiz. Çünkü vereceğimiz her kuruş lira, milletimizin parası. Onun için, en doğru şekliyle yatırım yapma gayreti içerisindeyiz. Umarım hayırlısı olur." dedi.

    %60 yakıt tasarrufu sağlayacak, gürültü kirliliğini azaltacak

    istanbul elektrikli metrobüs neler getirecek Tam Boyutta Gör
    Elektrikli metrobüsler, dizel metrobüslere göre %60 yakıt tasarrufu sağlıyor; 100 bin kilometrede, 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağladığı belirtildi. Bu yatırımla 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planlayan İBB, hem çevreyi hem de belediye bütçesini korumuş olacak. Elektrikli metrobüsler yakıt tasarrufu sağladığı gibi sessiz de çalışarak şehirdeki gürültü kirliliğinin azalmasına katkı sağlayacak. Çift yönlü sürüş imkanı tanıyan yeni nesil elektrikli metrobüs, 40 metre uzunluğunda ve dört vagona sahip. Yolcu taşıma kapasitesi, 420 kişi. Yani metrobüs filosundaki en uzun araçtan %50 daha fazla yolcu taşıyor. Test aracının menzili yaklaşık 80 km. Modüler batarya yapısı sayesinde, daha uzun menzil için, daha fazla batarya eklenebiliyor. 800 kW güçte, 20 dakika şarjla, ortalama 50 kilometre menzil yapılabiliyor.

    Elektrikli metrobüsün özellikleri

    istanbul elektrikli metrobüs özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 295 KW gücünde
    • Manevra yapmaya gerek kalmaksızın çift yönlü sürüş imkanı
    • Tek şarj ile 80 km menzil
    • 20 dk şarj ile 50 km mesafe
    • 4 vagon
    • Yolcular için geniş ve ferah ulaşım imkanı
    • Sürücüsüz Otonom Sürüş imkanı
    • Şerit takip asistanı
    • 360 derece panoramik görüntüleme
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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