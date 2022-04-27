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    Ford, elektrikli pickup modeli F-150 Lightning'in üretimine başladı

    Ford, tasarımı, teknik özellikleri ve 40 bin dolardan başlayan fiyatıyla dikkat çeken elektrikli F-150 Lightning'in üretimine başladı. 2023 itibarıyla yıllık 150 bin adet üretim hedefleniyor.
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    Ford, elektrikli pickup F-150 Lightning'in üretimine başladı
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    ABD'li otomotiv devi Ford, yaklaşık bir yıl önce tanıttığı elektrikli F-150 Lightning'in üretimine başladığını duyurdu. İçten yanmalı motorlu kardeşinin başarısını elektrik tarafında sürdürmeyi hedefleyen model, Rouge Elektrikli Araç Merkezi'nde üretiliyor.

    Ford F-150 Lightning, tanıtıldığı günden bu yana büyük ilgi gördü ve kısa sürede 200 bin adet rezervasyona ulaştı. İlgi beklenenden büyük olunca markanın üretim planlarını güncellemesi gerekti. Bu kapsamda kısa süre önce üretime başlayan şirket, 2023 itibarıyla yılda 150 bin adet elektrikli pickup üretmeyi hedefliyor.

    Ford'un elektrikli pickup modeli tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Söz konusu modelde EPA ölçümlerine göre 370 ve 482 kilometre menzil sunan iki farklı batarya seçeneği mevcut. Bunun yanı sıra güç seçenekleri de 426 ve 563 beygir olarak değişiyor. Tork değeri ise 1050 Nm olarak iki versiyonda da aynı. F-150 Lightning'de çift elektrik motoru, dört tekerlekten çekiş sistemi ve bağımsız arka süspansiyon bulunuyor. Aracın tüm özelliklerini F-150 Lightning tanıtım haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Geçtiğimiz yıllarda elektrikli pickup pazarına yönelik üç önemli duyuru gördük: Tesla Cybertruck, Rivian R1T ve Ford F-150 Lightning. Cybertruck henüz üretim aşamasına gelemedi. Rivian R1T ise piyasaya çıkış olarak F-150 Lightning'i geçti. Ancak Ford'un aracı tam olarak ABD'deki 'full size truck' sınıfına giriyor. R1T ise orta ile büyük sınıf pickuplar arasında konumlanıyor. Üstelik F-150 Lightning'in başlangıç fiyatı da diğerine göre daha ucuz.

    F-150 Lightning'in üretim duyurusunda ayrıca bir başka elektrikli picup'ın da sinyalleri verildi. Söz konusu aracın çok daha farklı olacağı dışında henüz bir bilgi yok. Onu da muhtemelen ilerleyen süreçte öğreneceğiz.

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