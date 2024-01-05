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    Tesla, Model Y, S ve X’in “abartılı” menzil verilerini düşürdü

    Tesla, abartılı olduğu yönündeki şikayetlerin ardından Model Y, S ve X'in menzil tahminlerini düşürdü. ABD'de birçok popüler model artık daha düşük menzil tahminleri gösteriyor.
    Tesla, Model Y, S ve X’in “abartılı” menzil verilerini düşürdü Tam Boyutta Gör
    Tesla, ABD'deki çeşitli Model Y, S ve X araçlarında menzil tahminlerini düşürdü ve bazı modellerde menzil tahminini yüzde altıya kadar azalttı. Tesla’nın bu hamlesi ABD Adalet Bakanlığı’nın abartılı iddialarla ilgili bir soruşturma açmasının ardından geliyor. Öte yandan Tesla neden menzil tahminlerini düşürdüğü konusunda bir açıklama yapmadı.

    Tesla araçlarda menzil tahmini düşürüldü

    Tesla, Model Y, S ve X’in “abartılı” menzil verilerini düşürdü Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın çevrimiçi web sitesi Model Y'nin Performance donanımı için önceki 303 mil tahmini yerine arık 285 mil tahmini menzil gösteriyor. Bununla birlikte Model Y Long Range 330 milden 310 mile düşerken, Model X'in Plaid modeli 333 milden 326 mile düştü. Model S Plaid için tahminler de güncellendi.

    Tesla’nın yeni menzil güncellemesi İngiltere, AB ve diğer yerler için yapılmazken Cybertruck, Model 3 ve Model Y arkadan itiş gibi diğer araçlarda da değişiklik yapılmadı. Ek olarak Tesla, düşürülen menzil tahminleri için bir açıklama yapmadı. Tesla yıllardır menzil rakamlarını olduğundan fazla tahmin etmesiyle kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. Geçtiğimiz Ekim ayında Adalet Bakanlığı, rakamların birçoğunun kasıtlı olarak şişirildiğine dair raporların ardından Tesla'nın tahmini kilometre performansına ilişkin bir soruşturma başlatmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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