Tam Boyutta Gör Tesla, ABD'deki çeşitli Model Y, S ve X araçlarında menzil tahminlerini düşürdü ve bazı modellerde menzil tahminini yüzde altıya kadar azalttı. Tesla’nın bu hamlesi ABD Adalet Bakanlığı’nın abartılı iddialarla ilgili bir soruşturma açmasının ardından geliyor. Öte yandan Tesla neden menzil tahminlerini düşürdüğü konusunda bir açıklama yapmadı.

Tesla araçlarda menzil tahmini düşürüldü

Tam Boyutta Gör Tesla'nın çevrimiçi web sitesi Model Y'nin Performance donanımı için önceki 303 mil tahmini yerine arık 285 mil tahmini menzil gösteriyor. Bununla birlikte Model Y Long Range 330 milden 310 mile düşerken, Model X'in Plaid modeli 333 milden 326 mile düştü. Model S Plaid için tahminler de güncellendi.

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Tesla’nın yeni menzil güncellemesi İngiltere, AB ve diğer yerler için yapılmazken Cybertruck, Model 3 ve Model Y arkadan itiş gibi diğer araçlarda da değişiklik yapılmadı. Ek olarak Tesla, düşürülen menzil tahminleri için bir açıklama yapmadı. Tesla yıllardır menzil rakamlarını olduğundan fazla tahmin etmesiyle kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. Geçtiğimiz Ekim ayında Adalet Bakanlığı, rakamların birçoğunun kasıtlı olarak şişirildiğine dair raporların ardından Tesla'nın tahmini kilometre performansına ilişkin bir soruşturma başlatmıştı.

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Tesla, Model Y, S ve X’in “abartılı” menzil verilerini düşürdü