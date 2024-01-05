Tesla, Model Y, S ve X’in “abartılı” menzil verilerini düşürdü

Tesla araçlarda menzil tahmini düşürüldü
Tesla’nın yeni menzil güncellemesi İngiltere, AB ve diğer yerler için yapılmazken Cybertruck, Model 3 ve Model Y arkadan itiş gibi diğer araçlarda da değişiklik yapılmadı. Ek olarak Tesla, düşürülen menzil tahminleri için bir açıklama yapmadı. Tesla yıllardır menzil rakamlarını olduğundan fazla tahmin etmesiyle kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. Geçtiğimiz Ekim ayında Adalet Bakanlığı, rakamların birçoğunun kasıtlı olarak şişirildiğine dair raporların ardından Tesla'nın tahmini kilometre performansına ilişkin bir soruşturma başlatmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.