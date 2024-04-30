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    Anlık Bildirim

    Xiaomi sadece bir ayda 10.000 elektrikli otomobil üretti

    Xiaomi sadece 32 günde 10.000 adet SU7 elektrikli otomobil üretmeyi başardığını duyurdu. Çinli teknoloji devi yıl sonuna kadar 100.000 adet SU7 üretmeyi hedefliyor.
    Xiaomi sadece bir ayda 10.000 elektrikli otomobil üretti Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürdükten sonra sadece 32 gün içinde 10.000 adet SU7 üreterek önemli bir başarıya imza attı. Ulaşılan bu yüksek üretim hızı, satışa sunulduktan sonraki ilk 27 dakika içinde 50.000'den fazla sipariş alan Xiaomi SU7'ye yönelik talebi karşılamak için kritik öneme sahip.

    Kasım 2023'te ilk kez görme şansını yakaladığımız Xiaomi SU7, Tesla Model S ve Porsche Taycan Turbo gibi modellere rakip olarak konumlandırılıyor. Şirket, SU7 ve Xiaomi ekosistemi arasında sorunsuz bir entegrasyon sağlayak Çin'deki 20 milyon akıllı telefon kullanıcısından oluşan mevcut müşteri tabanından potansiyel alıcıları çekmeyi hedefledi. Ve tam olarak da öyle oldu.

    Xiaomi sadece bir ayda 10.000 elektrikli otomobil üretti Tam Boyutta Gör
    Elektrikli sedan satışa çıktıktan sonraki ilk 27 dakika içinde 50.000'in üzerinde sipariş aldı ve yedi aya varan bir bekleme listesi oluştu. Bu yoğun talep Xiaomi'yi üretim planlarını gözden geçirmeye ve talebi karşılamak için başlangıçta planlanandan daha fazla SU7 üretmeye zorladı.

    Üretimde gaza basıldı

    Sektörde yeni bir oyuncu olmasına rağmen Xiaomi, üretim tecrübesinden faydalanarak Çin'deki montaj hatlarını tam kapasite çalıştırıyor. Son verilere göre şimdiden 5.781 adet elektrikli otomobil müşterilere teslim edildi. Ayrıca şirketin elinde 75.700'den fazla tam ödemesi alınmış sipariş bulunuyor.

    Xiaomi sadece bir ayda 10.000 elektrikli otomobil üretti Tam Boyutta Gör
    Daha önceki raporlarda daha yüksek sipariş rakamları bildirilmişti ancak bazı siparişler uzun teslimat süreleri nedeniyle iptal edildi. Xiaomi üretimde gaza basarak teslimat sürelerini kısaltmayı planlıyor. Çinli dev 2024 yılı için belirlediği 60.000 araç üretme hedefini resmi olarak 100.000'e yükseltmiş durumda.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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