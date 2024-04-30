Tam Boyutta Gör Xiaomi, ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürdükten sonra sadece 32 gün içinde 10.000 adet SU7 üreterek önemli bir başarıya imza attı. Ulaşılan bu yüksek üretim hızı, satışa sunulduktan sonraki ilk 27 dakika içinde 50.000'den fazla sipariş alan Xiaomi SU7'ye yönelik talebi karşılamak için kritik öneme sahip.

Çinli Volkswagen Passat B9 sedan resmen tanıtıldı 3 gün önce eklendi

Kasım 2023'te ilk kez görme şansını yakaladığımız Xiaomi SU7, Tesla Model S ve Porsche Taycan Turbo gibi modellere rakip olarak konumlandırılıyor. Şirket, SU7 ve Xiaomi ekosistemi arasında sorunsuz bir entegrasyon sağlayak Çin'deki 20 milyon akıllı telefon kullanıcısından oluşan mevcut müşteri tabanından potansiyel alıcıları çekmeyi hedefledi. Ve tam olarak da öyle oldu.

Tam Boyutta Gör Elektrikli sedan satışa çıktıktan sonraki ilk 27 dakika içinde 50.000'in üzerinde sipariş aldı ve yedi aya varan bir bekleme listesi oluştu. Bu yoğun talep Xiaomi'yi üretim planlarını gözden geçirmeye ve talebi karşılamak için başlangıçta planlanandan daha fazla SU7 üretmeye zorladı.

Üretimde gaza basıldı

Sektörde yeni bir oyuncu olmasına rağmen Xiaomi, üretim tecrübesinden faydalanarak Çin'deki montaj hatlarını tam kapasite çalıştırıyor. Son verilere göre şimdiden 5.781 adet elektrikli otomobil müşterilere teslim edildi. Ayrıca şirketin elinde 75.700'den fazla tam ödemesi alınmış sipariş bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Daha önceki raporlarda daha yüksek sipariş rakamları bildirilmişti ancak bazı siparişler uzun teslimat süreleri nedeniyle iptal edildi. Xiaomi üretimde gaza basarak teslimat sürelerini kısaltmayı planlıyor. Çinli dev 2024 yılı için belirlediği 60.000 araç üretme hedefini resmi olarak 100.000'e yükseltmiş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Xiaomi sadece bir ayda 10.000 elektrikli otomobil üretti