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İsveç, 6 nükleer santralin üreteceği kadar enerjiyi rüzgardan elde etti

Ülke genelinde geniş rüzgar çiftlikleri bulunan İsveç, geçtiğimiz günlerde ülkenin güney bölgesinde yaşanan fırtına sırasında rüzgar enerjisi konusunda yeni bir rekora imza attı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
14,6b
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58
Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yenilenebilir enerjiye önemli yatırımlar yapan ülkelerin başında gelen İsveç, enerji ihtiyacının kayda değer bir kısmını rüzgar gücünden elde ediyor. 2015 yılında rüzgar enerjisinden toplam 16.6 terawatt saat (TWh) elektrik elde eden İsveç, bu rakamı 2016'da daha da yükseltti. Son günlerde ise ülkenin rüzgardan elde ettiği enerji rekor seviyelere ulaştı.
İsveç, son günlerde ülkenin güney bölgesinde oluşan şiddetli rüzgarlar ve "Urd Fırtınası" sırasında rüzgar enerjisi konusunda yeni bir rekora imza attı. Fırtına sırasında ülkedeki geniş rüzgar çiftliklerinden yaklaşık 5.7 milyon KWh enerji elde edildi. Böylece yaklaşık bir yıl önce aynı dönemde kırılan rekor neredeyse yarım milyon KWh farkla geliştirilmiş oldu.
Bixia şirketinde görevli risk yönetim uzmanı Anders Engqvist: "Son günlerdeki fırtınalı hava sayesinde rüzgar çiftliklerinden, ülkede hizmette bulunan 6 nükleer santralin üreteceği kadar enerji elde edildiğini ve bunun İsveç'in bugüne kadar elde ettiği en yüksek rüzgar enerjisi olduğunu" açıkladı.
Rüzgar enerjisindeki bu artış sayesinde son üç gündür İsveç'te tüketilen enerjinin yüzde 26'lık kısmı rüzgar çiftlikleri tarafından karşılandı. İsveç'in rüzgar enerjisine yaptığı yatırım bir yandan çevre kirliliğinin önüne geçerken, bir yandan da ülkedeki vatandaşların enerji masraflarını düşürüyor. Gerek İsveç'te gerekse Danimarka, Norveç gibi diğer İskandinav ülkelerinde elektrik ücreti son yıllarda neredeyse yüzde 30 azalmış durumda.

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-wind-power-record-energy-storm-urd-weather-renewable-farm-a7498511.html Yorum Yaz
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Tr@mmler 2 yıl en beğenilen
Buyrun size gerçekten! kıskanılacak, gıpta edilecek bir ülke.
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infom@n 2 yıl CaBr2
CaBr2

İsveç şuana kadar 13 nükleer enerji santrali kurmuş, bunların 5-6 tanesi hala aktif halde, çalışıyor. Bunlar İsveç'in 9-10 milyon nüfusu olmasına rağmen var. Tabii ki güneş ve rüzgar enerjileri de olacak ama nükleer olmassa olmaz. Donanımhabere, bir teknoloji portalına, nükleer enerji teknolojisini beğendiremediğimiz müptezellerin dolmuş olması da ayrı garip tabii.

Müptezel sizsiniz.
Hiçbir işi layıkıyla yapmayan, yapamayan bir millete Nükleer santral saati kurulmuş bombadan farksız gelir.
Nükleer santralde hata payı sıfırdır, yaptıkları işi layıkıyla yapan Japonlar bile nükleer santralin kötü yüzünü yaşamışsa biz muhakkak yaşarız. Üstelik terör ve savaş içerisindeki bir ülkeye nükleer santral kurmak faciaya davet demektir.
Ayrıca şunu da unutmayın bir çok ülke mevcut nükleer santrallerin ömrünün bitmesini bekliyor. Daha temiz ve güvenilir enerji kaynaklarına yöneliyorlar.
CaBr2İsveç şuana kadar 13 nükleer enerji santrali kurmuş, bunların 5-6 tanesi hala aktif halde, çalışıyor. Bunlar İsveç'in 9-10 milyon n...
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aceleciburak 2 yıl Computeus
hala geç olmadığının cevabı Fransa'nın kurulu Nükleer gücünde gizli adamlar Greenpeace sempatizanlarını kendi ülkelerinden uzaklaştırmak için bizim gibi ülkelere salıyorlar ...
Fransada şuan için 70 adet nükleer reaktör var bunları sadece 12 si hizmet dışı gerisi devrede ve çoğusu 2030 lu yıllara kadar devrede ...
ve hala ülkemizi geri görüyorsunuz o zihniyetle ülkemize yatırım yapmakta zarar ...
şu ülke vatandaşına gerizekalı sıfatını yapıştırmaktan vazgeçin artık yahu ...
Herkes darbelere konu edilen ülkeyi gerileten ''Rejim kaygısı'' duymak zorunda değil bu ülkede ne kötü şey yapıldıysa Mustafa Kemal mevzu bahis yapıldı el kondu...
daha dün yahu adam Güneş panelleri üretmek için silikon yonga fabrikası açmak istedi Balıkesir tarafında hatta Atom santrali projesi vardı ... Gerici islamcı yaftası ile adam hususi indirildi bahsettiğim tarih daha dün 1997 ...
oysa ki adama gerici islamcı şeriatçı damgası yapıştırılmayıp gerçekten yüksek mühendis yönü görülseydi 2000 lerin başında Atom Santrali devreye girer ve bizde 30 yıl kullanıp o zaman ki koşullar ile yorumlama yapardık ...
şuanda herkes öğrenmiş yeşil çevreci enerji vs... o zaman şu istanbul trafiğinde bu kadar araç niye bu kadar yüksek emisyon neden ... gerçekten yeşil çevre ile içiçe olmak isteniyorsa arabayı bırakırsın motor alırsın daha az karbon salınımı olsun diye yada araba elektirkli olur hani çevreye bu kadar düşkün isek bireysel yapacağımız şeyler o kadar çok ki. şu ülkenin önü hep böyle yahu bu ülkede olmaz kesin patlatırlar halkımız gerizekalı bu halka müstahak gibi yaftalamalarla kesildi kendimizi ezik gördük ...
Mustafa Kemal 1960 1970 lerde olsa idi eminim o nükleer santraller o zamanlar kurulur şu zamanlarda yenilenebilir teknolojiler için dahada yatırım yapıyor olurduk.
hem nükleer hemde yenilenebilir enerji teknikleri bir arada gitmeli.
25 Ocak 1997 Tarihli Hürriyet gazetesinin projeyle dalga geçmesi tam 20 yıl gecikti bahsi geçen projeler ...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
hala geç olmadığının cevabı Fransa'nın kurulu Nükleer gücünde gizli adamlar Greenpeace sempatizanlarını kendi ülkelerinden uzaklaştırmak için bizim gibi ülkele...
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code-ShaRK 1 yıl
Aferin İsveçe seviyorum ben bu scandinavian milletlerini
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Barış Manço 2 yıl
Etliye sütlüye pek karışmıyoruz. Bide ŞİÖ Enerji Kulübünün 2017 enerji başkanı olduk. Ne getirecek göreceğiz.
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otobilge 2 yıl
Gelişmiş tüm ülkeler nükleer kullanıyor
Demekki sorun bizde teknolojiyi takip et demokrasiyi kabul et kültürünü alma olay bu
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FIRAT_G_ 2 yıl
helal olsun diyorum demek yapılabiliyormuş
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sis651 2 yıl
Saat 06.00 civarı rüzgar santrallerinden 3 bin MW civarı enerji üretmişiz. Doğalgaz santrallerinin yarısı kadar bir üretim. İthal ve linyit kömür santrallerinin üretimlerinin de yarısından daha fazla. :)
Ancak rüzgar kral mı? Hayır, tam değil. Gece vakitlerinde bu olağan bir tablo. Gündüz ve haftaiçi yoğun tüketim saatlerinde ne yazık ki çeyreklerine bile yetişmiyor. Hele yazın rüzgarsız günlerde sistemin emre amade durumu %10'un bile altına inebiliyor...
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Yalnız, umarım bir yerlerde kesinti yoktur...
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tecnical2000 2 yıl sis651
sis651

Saat 06.00 civarı rüzgar santrallerinden 3 bin MW civarı enerji üretmişiz. Doğalgaz santrallerinin yarısı kadar bir üretim. İthal ve linyit kömür santrallerinin üretimlerinin de yarısından daha fazla. :)
Ancak rüzgar kral mı? Hayır, tam değil. Gece vakitlerinde bu olağan bir tablo. Gündüz ve haftaiçi yoğun tüketim saatlerinde ne yazık ki çeyreklerine bile yetişmiyor. Hele yazın rüzgarsız günlerde sistemin emre amade durumu %10'un bile altına inebiliyor...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yalnız, umarım bir yerlerde kesinti yoktur...


Selamlar,Bu grafigi nerden elde ettiniz.
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DH Misafiri 2 yıl
"Öncelikle yorumun sonunda o kelimeyi kullandıgım için herkezden özur dılerım."
Ne kadar zaman oldu bilmiyorum, birinin özür dilediğini hatayı kendinde bulduğunu görmemiş ve duymamıştım. Ülkedeki gergin siyasi atmosfer içimize ve topluma o kadar sinmiş ki insanlar artık özür dilemiyor hatayı kabul etmiyor. Arkadaşın görüşleri ayrı bir konu olsa da özrü takdirlik...
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sdc55 2 yıl
abi süper ya çalışanı her zaman takdir etmişimdir
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İl teber 2 yıl
Bir konuda biraz bilginiz olsun arkadaş.
İsveç ve Türkiye RES kurulu güçleri hemen hemen aynıdır.(İsveç biraz daha önde)
Zaten bu ekstrem bir durum yani anlık olarak ifade edilebilir. "Urd Fırtınası" sistemi içerisinde kalıyor ülke ve RES'de verimlilik maksimuma çıkıyor.
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merfarukkk 2 yıl
Arkadaş Bir haberde'de şu ülkeyi kıskanmayayım ne olur yani, Aaa bizde de var bu diyeyim.İsviçrede çöp kalmadı dışardan çöp alıyorlar haberini gördüğümde ağlamak istemiştim :/
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Kartal Göz 2 yıl

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