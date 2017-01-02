İsveç, 6 nükleer santralin üreteceği kadar enerjiyi rüzgardan elde etti

Yenilenebilir enerjiye önemli yatırımlar yapan ülkelerin başında gelen İsveç, enerji ihtiyacının kayda değer bir kısmını rüzgar gücünden elde ediyor. 2015 yılında rüzgar enerjisinden toplam 16.6 terawatt saat (TWh) elektrik elde eden İsveç, bu rakamı 2016'da daha da yükseltti. Son günlerde ise ülkenin rüzgardan elde ettiği enerji rekor seviyelere ulaştı.

İsveç, son günlerde ülkenin güney bölgesinde oluşan şiddetli rüzgarlar ve "Urd Fırtınası" sırasında rüzgar enerjisi konusunda yeni bir rekora imza attı. Fırtına sırasında ülkedeki geniş rüzgar çiftliklerinden yaklaşık 5.7 milyon KWh enerji elde edildi. Böylece yaklaşık bir yıl önce aynı dönemde kırılan rekor neredeyse yarım milyon KWh farkla geliştirilmiş oldu.

Bixia şirketinde görevli risk yönetim uzmanı Anders Engqvist: "Son günlerdeki fırtınalı hava sayesinde rüzgar çiftliklerinden, ülkede hizmette bulunan 6 nükleer santralin üreteceği kadar enerji elde edildiğini ve bunun İsveç'in bugüne kadar elde ettiği en yüksek rüzgar enerjisi olduğunu" açıkladı.

Rüzgar enerjisindeki bu artış sayesinde son üç gündür İsveç'te tüketilen enerjinin yüzde 26'lık kısmı rüzgar çiftlikleri tarafından karşılandı. İsveç'in rüzgar enerjisine yaptığı yatırım bir yandan çevre kirliliğinin önüne geçerken, bir yandan da ülkedeki vatandaşların enerji masraflarını düşürüyor. Gerek İsveç'te gerekse Danimarka, Norveç gibi diğer İskandinav ülkelerinde elektrik ücreti son yıllarda neredeyse yüzde 30 azalmış durumda.

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-wind-power-record-energy-storm-urd-weather-renewable-farm-a7498511.html