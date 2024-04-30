Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Siemens, ağır vasıtalar için 1 MW'lık şarj ünitesi geliştiriyor

    Sektörün büyük oyuncularından olan Siemens, ağır vasıtalar için geliştirdiği Megawatt Şarj Sistemi (MCS) ile ilk kez 1 MW gücüne ulaşmayı başardı.              
    Siemens, ağır vasıtalar için 1 MW'lık şarj ünitesi geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlardaki büyüme sadece otomobillerle sınırlı değil. Kamyon gibi ağır vasıta araçlar da elektrikliye dönüşmeye başlıyor. Bu tip araçlardaki büyük bataryaları hızlıca şarj edebilmek için çok daha yüksek güçlü şarj istasyonlarına ihtiyaç duyuluyor. Siemens de bu ihtiyaca yönelik 1 Megawatt şarj ünitesi geliştiriyor.

    Sektörün büyük oyuncularından olan Siemens Akıllı Altyapılar bölümü, prototip Megawatt Şarj Sistemi (MCS) ile ilk kez 1 MW gücüne ulaşmayı başardı. Mevcut CCS sistemine uyumlu şarj cihazı ile Siemens oyunun kurallarını değiştirmeyi hedefliyor.

    Kamyonlar 30 dakikada şarj olabilecek

    Siemens, yüksek emisyonlu ulaşım sektörünü sürdürülebilir hale getirmek amacıyla SICHARGE Megawatt Şarj Sistemi’nin bir prototipini de tanıttı. MCS, birden fazla SICHARGE UC150 güç kabininden, bir anahtarlama devresinden ve özelleştirilmiş bir MCS dağıtıcısından oluşuyor. MCS’nin merkezi öğesi olan anahtarlama devresi, şarj istasyonlarının çıkış gücünü tek bir yerde toplamanın yanı sıra ihtiyaca bağlı olarak gücü MCS dağıtıcısına yönlendiriyor. Elektrikli kamyonlarda yaygın olarak kullanılan bataryalar, yaklaşık 1 MW güç veren uygun şarj istasyonlarında yaklaşık 30 dakika içinde %20’den %80’e şarj edilebiliyor.

    Konuya ilişkin bir açıklama yapan Siemens Akıllı Altyapı e-Mobilite Birimi CEO’su Markus Mildner, "Özellikle uzun mesafe taşımacılığında, elektrikli kamyonlar ve otobüsler, yasal olarak öngörülen sürüş molası sırasında hızlı MCS'ye ihtiyaç duyacak. Bunun ülke çapında dağıtımını sağlamak için hükümet tarafı da dahil olmak üzere çeşitli gereksinimlerin karşılanması gerekiyor. Ancak başarılı test bize teknoloji tarafında büyük bir adım attırıyor ve taşımacılığı aktif olarak daha sürdürülebilir hale getirme isteğimizin altını çiziyor." sözlerini kaydetti.

    Avrupa Birliği, ağır vasıtalar için yeni standartlar getirdi

    Avrupa Birliği’nde, karayolu taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının %25’inden fazlasını ağır ticari hizmet araçları oluşturuyor. Emisyonların azaltılması, AB’nin 2050 yılına kadar iklim nötr olma ve ithal fosil yakıtlara olan talebi azaltma hedeflerine ulaşılması açısından hayati önem taşıyor. 

    Avrupa Parlamentosu, iklim hedeflerini gerçekleştirmek ve Avrupa'nın hava kalitesini iyileştirmek amacıyla yakın zamanda yeni ağır hizmet araçlarının CO₂ emisyonu azaltma hedeflerini arttıran yeni kuralları benimsedi. Bu kapsamda, büyük kamyon ve otobüslerden kaynaklanan CO₂ emisyonlarının 2040 itibarıyla %90 oranında azaltılması gerekecek. 2030 yılına kadar yeni şehir içi otobüslerin emisyonlarını %90 oranında azaltması ve 2035 yılına kadar sıfır emisyonlu araçlar haline gelmesi gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    91t lastik ne demek clio mu i20 mi antibiyotik hap suda eritilip içilir mi gemide üçlemesi starbucks doğum günü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 82V700A9TX01 N4020
    Lenovo IdeaPad 1 82V700A9TX01 N4020
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız