Siemens, ağır vasıtalar için 1 MW'lık şarj ünitesi geliştiriyor

- Kamyonlar 30 dakikada şarj olabilecek
- Avrupa Birliği, ağır vasıtalar için yeni standartlar getirdi
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Sektörün büyük oyuncularından olan Siemens Akıllı Altyapılar bölümü, prototip Megawatt Şarj Sistemi (MCS) ile ilk kez 1 MW gücüne ulaşmayı başardı. Mevcut CCS sistemine uyumlu şarj cihazı ile Siemens oyunun kurallarını değiştirmeyi hedefliyor.
Kamyonlar 30 dakikada şarj olabilecek
Siemens, yüksek emisyonlu ulaşım sektörünü sürdürülebilir hale getirmek amacıyla SICHARGE Megawatt Şarj Sistemi’nin bir prototipini de tanıttı. MCS, birden fazla SICHARGE UC150 güç kabininden, bir anahtarlama devresinden ve özelleştirilmiş bir MCS dağıtıcısından oluşuyor. MCS’nin merkezi öğesi olan anahtarlama devresi, şarj istasyonlarının çıkış gücünü tek bir yerde toplamanın yanı sıra ihtiyaca bağlı olarak gücü MCS dağıtıcısına yönlendiriyor. Elektrikli kamyonlarda yaygın olarak kullanılan bataryalar, yaklaşık 1 MW güç veren uygun şarj istasyonlarında yaklaşık 30 dakika içinde %20’den %80’e şarj edilebiliyor.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Siemens Akıllı Altyapı e-Mobilite Birimi CEO’su Markus Mildner, "Özellikle uzun mesafe taşımacılığında, elektrikli kamyonlar ve otobüsler, yasal olarak öngörülen sürüş molası sırasında hızlı MCS'ye ihtiyaç duyacak. Bunun ülke çapında dağıtımını sağlamak için hükümet tarafı da dahil olmak üzere çeşitli gereksinimlerin karşılanması gerekiyor. Ancak başarılı test bize teknoloji tarafında büyük bir adım attırıyor ve taşımacılığı aktif olarak daha sürdürülebilir hale getirme isteğimizin altını çiziyor." sözlerini kaydetti.
Avrupa Birliği, ağır vasıtalar için yeni standartlar getirdi
Avrupa Birliği’nde, karayolu taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının %25’inden fazlasını ağır ticari hizmet araçları oluşturuyor. Emisyonların azaltılması, AB’nin 2050 yılına kadar iklim nötr olma ve ithal fosil yakıtlara olan talebi azaltma hedeflerine ulaşılması açısından hayati önem taşıyor.
Avrupa Parlamentosu, iklim hedeflerini gerçekleştirmek ve Avrupa'nın hava kalitesini iyileştirmek amacıyla yakın zamanda yeni ağır hizmet araçlarının CO₂ emisyonu azaltma hedeflerini arttıran yeni kuralları benimsedi. Bu kapsamda, büyük kamyon ve otobüslerden kaynaklanan CO₂ emisyonlarının 2040 itibarıyla %90 oranında azaltılması gerekecek. 2030 yılına kadar yeni şehir içi otobüslerin emisyonlarını %90 oranında azaltması ve 2035 yılına kadar sıfır emisyonlu araçlar haline gelmesi gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.