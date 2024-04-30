Siemens, ağır vasıtalar için 1 MW'lık şarj ünitesi geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlardaki büyüme sadece otomobillerle sınırlı değil. Kamyon gibi ağır vasıta araçlar da elektrikliye dönüşmeye başlıyor. Bu tip araçlardaki büyük bataryaları hızlıca şarj edebilmek için çok daha yüksek güçlü şarj istasyonlarına ihtiyaç duyuluyor. Siemens de bu ihtiyaca yönelik 1 Megawatt şarj ünitesi geliştiriyor.

Sektörün büyük oyuncularından olan Siemens Akıllı Altyapılar bölümü, prototip Megawatt Şarj Sistemi (MCS) ile ilk kez 1 MW gücüne ulaşmayı başardı. Mevcut CCS sistemine uyumlu şarj cihazı ile Siemens oyunun kurallarını değiştirmeyi hedefliyor.

Kamyonlar 30 dakikada şarj olabilecek

Siemens, yüksek emisyonlu ulaşım sektörünü sürdürülebilir hale getirmek amacıyla SICHARGE Megawatt Şarj Sistemi’nin bir prototipini de tanıttı. MCS, birden fazla SICHARGE UC150 güç kabininden, bir anahtarlama devresinden ve özelleştirilmiş bir MCS dağıtıcısından oluşuyor. MCS’nin merkezi öğesi olan anahtarlama devresi, şarj istasyonlarının çıkış gücünü tek bir yerde toplamanın yanı sıra ihtiyaca bağlı olarak gücü MCS dağıtıcısına yönlendiriyor. Elektrikli kamyonlarda yaygın olarak kullanılan bataryalar, yaklaşık 1 MW güç veren uygun şarj istasyonlarında yaklaşık 30 dakika içinde %20’den %80’e şarj edilebiliyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Siemens Akıllı Altyapı e-Mobilite Birimi CEO’su Markus Mildner, "Özellikle uzun mesafe taşımacılığında, elektrikli kamyonlar ve otobüsler, yasal olarak öngörülen sürüş molası sırasında hızlı MCS'ye ihtiyaç duyacak. Bunun ülke çapında dağıtımını sağlamak için hükümet tarafı da dahil olmak üzere çeşitli gereksinimlerin karşılanması gerekiyor. Ancak başarılı test bize teknoloji tarafında büyük bir adım attırıyor ve taşımacılığı aktif olarak daha sürdürülebilir hale getirme isteğimizin altını çiziyor." sözlerini kaydetti.

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Avrupa Birliği, ağır vasıtalar için yeni standartlar getirdi

Avrupa Birliği’nde, karayolu taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının %25’inden fazlasını ağır ticari hizmet araçları oluşturuyor. Emisyonların azaltılması, AB’nin 2050 yılına kadar iklim nötr olma ve ithal fosil yakıtlara olan talebi azaltma hedeflerine ulaşılması açısından hayati önem taşıyor.

Avrupa Parlamentosu, iklim hedeflerini gerçekleştirmek ve Avrupa'nın hava kalitesini iyileştirmek amacıyla yakın zamanda yeni ağır hizmet araçlarının CO₂ emisyonu azaltma hedeflerini arttıran yeni kuralları benimsedi. Bu kapsamda, büyük kamyon ve otobüslerden kaynaklanan CO₂ emisyonlarının 2040 itibarıyla %90 oranında azaltılması gerekecek. 2030 yılına kadar yeni şehir içi otobüslerin emisyonlarını %90 oranında azaltması ve 2035 yılına kadar sıfır emisyonlu araçlar haline gelmesi gerekecek.

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Siemens, ağır vasıtalar için 1 MW'lık şarj ünitesi geliştiriyor