Italdesign'ın 777 beygirlik konsepti yarı spor otomobil yarı pickup

Tam Boyutta Gör Üstelik sıradan bir pickup'tan değil, arka koltuklarını 180 derece döndürüp açık havada gün batımının keyfini sürebileceğiniz bir araçtan bahsediyoruz. Koltukları döndürdüğünüzde ise içerisinde küçük bir buzdolabı olan orta konsol otomatik olarak geriye kaydırılabiliyor. Bu sayede açık havanın keyfini sürerken diğer yandan içeceğinizi de yudumlayabiliyorsunuz.

Görsellerden pek anlaşılamayabilir fakat Quintessenza çok uzun bir araç. Öyle ki aks mesafesi 3.2 metrenin üzerinde. Bu sayede kullanıcısına ferah bir yaşam alanı sunan fütüristik konseptin iç mekanında lövye şeklinde direksiyon ve hemen akıllı telefonunuzu entegre ederek özel bir uygulama üzerinden dijital gösterge paneli olarak kullanabileceğiniz yuva bulunuyor.

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Konsolun geri kalanı ise tamamen bir multimedya sistemi görevi görüyor. Özel bir kumaşla kaplanan konsoldaki multimedya sistemi kapalıyken görünmüyor. Aktif hale getirildiğinde ise projeksiyon tabanlı bir sistem sayesinde görülebilir hale geliyor. Bu sistem, orta konsoldaki dokunmatik düğmeler vasıtasıyla da kontrol edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Konsept araç tamamen elektrikli güç aktarma sistemine sahip. Biri ön aksta diğer ikisi arka aksta yer alan üç elektrik motorundan güç alan araçta 150 kWsa kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Maksimum gücü 777 beygire kadar ulaşabilen Quintessenza, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden kısa sürede tamamlayabiliyor.

Bir pickup deyince akla genelde yük taşıma ve römork çekme kapasitesi gelir ancak Italdesign bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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