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    Italdesign'ın 777 beygirlik konsepti yarı spor otomobil yarı pickup

    İtalyan tasarım ve mühendislik firması Italdesign, yeni konsepti Quintessenza'yı tanıttı. Yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken araç, adeta bir grand touring ile pickup gövde tipini bir araya getiriyor.
    Italdesign'dan sıra dışı tasarım: Yarı spor otomobil yarı pickup Tam Boyutta Gör
    Üstelik sıradan bir pickup'tan değil, arka koltuklarını 180 derece döndürüp açık havada gün batımının keyfini sürebileceğiniz bir araçtan bahsediyoruz. Koltukları döndürdüğünüzde ise içerisinde küçük bir buzdolabı olan orta konsol otomatik olarak geriye kaydırılabiliyor. Bu sayede açık havanın keyfini sürerken diğer yandan içeceğinizi de yudumlayabiliyorsunuz.

    Görsellerden pek anlaşılamayabilir fakat Quintessenza çok uzun bir araç. Öyle ki aks mesafesi 3.2 metrenin üzerinde. Bu sayede kullanıcısına ferah bir yaşam alanı sunan fütüristik konseptin iç mekanında lövye şeklinde direksiyon ve hemen akıllı telefonunuzu entegre ederek özel bir uygulama üzerinden dijital gösterge paneli olarak kullanabileceğiniz yuva bulunuyor.

    Konsolun geri kalanı ise tamamen bir multimedya sistemi görevi görüyor. Özel bir kumaşla kaplanan konsoldaki multimedya sistemi kapalıyken görünmüyor. Aktif hale getirildiğinde ise projeksiyon tabanlı bir sistem sayesinde görülebilir hale geliyor. Bu sistem, orta konsoldaki dokunmatik düğmeler vasıtasıyla da kontrol edilebiliyor.

    Italdesign'dan sıra dışı tasarım: Yarı spor otomobil yarı pickup Tam Boyutta Gör
    Konsept araç tamamen elektrikli güç aktarma sistemine sahip. Biri ön aksta diğer ikisi arka aksta yer alan üç elektrik motorundan güç alan araçta 150 kWsa kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Maksimum gücü 777 beygire kadar ulaşabilen Quintessenza, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden kısa sürede tamamlayabiliyor.

    Bir pickup deyince akla genelde yük taşıma ve römork çekme kapasitesi gelir ancak Italdesign bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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