Italdesign'ın 777 beygirlik konsepti yarı spor otomobil yarı pickup

Görsellerden pek anlaşılamayabilir fakat Quintessenza çok uzun bir araç. Öyle ki aks mesafesi 3.2 metrenin üzerinde. Bu sayede kullanıcısına ferah bir yaşam alanı sunan fütüristik konseptin iç mekanında lövye şeklinde direksiyon ve hemen akıllı telefonunuzu entegre ederek özel bir uygulama üzerinden dijital gösterge paneli olarak kullanabileceğiniz yuva bulunuyor.
Konsolun geri kalanı ise tamamen bir multimedya sistemi görevi görüyor. Özel bir kumaşla kaplanan konsoldaki multimedya sistemi kapalıyken görünmüyor. Aktif hale getirildiğinde ise projeksiyon tabanlı bir sistem sayesinde görülebilir hale geliyor. Bu sistem, orta konsoldaki dokunmatik düğmeler vasıtasıyla da kontrol edilebiliyor.
Bir pickup deyince akla genelde yük taşıma ve römork çekme kapasitesi gelir ancak Italdesign bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.