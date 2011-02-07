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Texas Instruments, OMAP 5 platformunu duyurdu: ARM Cortex-A15 tabanlı 28nm işlemciler geliyor

8 yıl
3,4b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Texas Instruments, OMAP 5 platformunu duyurdu: ARM Cortex-A15 tabanlı 28nm işlemciler geliyor
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Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile çift çekirdekli mobil işlemci üretiminde Nvidia'nın gerisinde kaldıklarını kabul eden Texas Instruments, OMAP 5 platformunu duyurdu. BlackBerry Playbook gibi OMAP 4 platformunu kullanan cihazlar merakla beklenedursun, Texas Instruments bugün yaptığı bir açıklama ile gelecek yıl için planladığı OMAP 5 platformuna remiyet kazandırdı.

OMAP 5 platformu, ARM tarafından geliştirilen en güçlü mimari olan Cortex-A15'i esas alıyor. Pazardaki temscilerini yeni yeni görmeye başladığımız Cortex-A9 mimarisi ile kıyaslandığında, aynı saat hızında %50 daha fazla performans sunacağı belirtilen Cortex-A15 mimarisi üzerine inşa edilen OMAP 5 platformu iddialı geliyor.

İki adet Cortex-A15 çekirdeğine ek olarak, yüksek performans gerektirmeyen uygulamalara anında tepki verebilmek için iki adet düşük güç tüketimli Cortex-M4 çekirdeğini de bünyesinde barındıran OMAP 5 platformu, kullanılacağı cihaza göre 2GHz'e kadar farklı saat hızlarında ölçeklenerek, performans/güç tüketimi konusunda farklı seçenekler sunacak.

Dört kameraya aynı anda destek verebilen, 3D kayıt ve oynatım yeteneğine sahip olan ve 1080p çözünürlüğündeki 2D görüntüleri 3D'ye çevirebilen platform, 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor. Video, görüntüleme, 2D & 3D grafikler ve güvenlik gibi uygulamalar için ayrı işlem birimlerine sahip olan platformun, OMAP5430 ve OMAP5432 olmak üzere iki versiyonu hazırlanıyor.

Cortex-A9 tasarımı ile kıyaslandığında %50 daha yüksek işlem performansı sunacak OMAP 5 platformu, OMAP 4 ile kıyaslandığında grafik performansını da 5 kat arttıracak. Performansa yönelik geliştirmelerle birlikte güç tüketimine yönelik geliştirmelerin de yapıldığı OMAP 5 platformu, bu noktada 28nm üretim teknolojisinin avantajlarına güveniyor.

Texas Instruments'ın örneklendirme çalışmalarına bu yılın ikinci yarısında başlayacağı OMAP 5 platformunu kullanan ilk cihazlar ise 2012'nin ortalarına doğru çıkmaya başlayacak.

Texas Instruments, OMAP 5 platformunu duyurdu: ARM Cortex-A15 tabanlı 28nm işlemciler geliyor
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VenomS 8 yıl
@man from atlantis
senin verdiğin diyagrama göre adamlar şimdiki tüm bağlantı teknolojilerini, çift lpddr2 ve 2 ana cpu 2 yardımcı cpu ile nvidia'ya karşı iyi iş yapmışlar gibi tabii ki tegra3 ile 4 ana cpu ile arasındaki performans nasıl olur bilemem ama 2012 yılından önce yüksek özellikli telefon alınmaz bence
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unhappyboy 8 yıl
nvidia geleceği burada görüyor bence. bu yüzden ciddi yatırım yapıyorlar
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Batuist 8 yıl
Allah'tan akıllı telefon pazarında intelin eline muhtaç değil pazar.. bu rekabetle ortaya gerçekten harika işlemciler çıkıyor.. herkes biryerden rekabette tutunmaya çalışırken ortaya çıkan ürünler çok kısa sürede zamanının ötesine geçiyor.. pazarda birçok akıllı telefon için işlemci geliştiren firma olması akıllı telefonların çok daha hızlı gelişmesine neden oluyor.. acaba intelin yanında AMD gibi birçok firma olsaydı PCler içinde durum benzer olurmuydu??
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OverClocK1ng 8 yıl
8 çekirdekliler 2012 de hatta belki 2011 sonunda bile çıkabilir. Kestirmek imkânsız...
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Resident 8 yıl
PSP 2 (NGP) de Cortex A9 kullanılacak diye duyuruldu, umarım A15 e geçerler.
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DH Misafiri 8 yıl
Bu durumda en karlısı ARM olacak gibi. Çünkü rakipleri ne kadar fazla kazanırsa kazansın patent hakkını alacak. ARM'a bu durumda asıl rakipler Intel ve AMD olacak gibi.
Her neyse, kısacası önümüzdeki yıllarda işlemci pazarı bayağı kızışacak. Tabiki gizli anlaşmalarla pazarda ortak hareket etmezlerse!
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Alper# 8 yıl
Bu sene akıllı telefon ve tablet yılı olacaktı. Buna göre 2012'de de olacak...
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butchertheidiot 8 yıl
Alper#

Bu sene akıllı telefon ve tablet yılı olacaktı. Buna göre 2012'de de olacak...

evet daha bilgisayarlar 28 nm yeni yeni geçerken
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lazloo 8 yıl
Mobil cihazların yanı sıra TI,NVIDIA ve Qualcomm un savaşı olacak bence.
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