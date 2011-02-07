Texas Instruments, OMAP 5 platformunu duyurdu: ARM Cortex-A15 tabanlı 28nm işlemciler geliyor

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile çift çekirdekli mobil işlemci üretiminde Nvidia'nın gerisinde kaldıklarını kabul eden Texas Instruments, OMAP 5 platformunu duyurdu. BlackBerry Playbook gibi OMAP 4 platformunu kullanan cihazlar merakla beklenedursun, Texas Instruments bugün yaptığı bir açıklama ile gelecek yıl için planladığı OMAP 5 platformuna remiyet kazandırdı.

OMAP 5 platformu, ARM tarafından geliştirilen en güçlü mimari olan Cortex-A15'i esas alıyor. Pazardaki temscilerini yeni yeni görmeye başladığımız Cortex-A9 mimarisi ile kıyaslandığında, aynı saat hızında %50 daha fazla performans sunacağı belirtilen Cortex-A15 mimarisi üzerine inşa edilen OMAP 5 platformu iddialı geliyor.

İki adet Cortex-A15 çekirdeğine ek olarak, yüksek performans gerektirmeyen uygulamalara anında tepki verebilmek için iki adet düşük güç tüketimli Cortex-M4 çekirdeğini de bünyesinde barındıran OMAP 5 platformu, kullanılacağı cihaza göre 2GHz'e kadar farklı saat hızlarında ölçeklenerek, performans/güç tüketimi konusunda farklı seçenekler sunacak.

Dört kameraya aynı anda destek verebilen, 3D kayıt ve oynatım yeteneğine sahip olan ve 1080p çözünürlüğündeki 2D görüntüleri 3D'ye çevirebilen platform, 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor. Video, görüntüleme, 2D & 3D grafikler ve güvenlik gibi uygulamalar için ayrı işlem birimlerine sahip olan platformun, OMAP5430 ve OMAP5432 olmak üzere iki versiyonu hazırlanıyor.

Cortex-A9 tasarımı ile kıyaslandığında %50 daha yüksek işlem performansı sunacak OMAP 5 platformu, OMAP 4 ile kıyaslandığında grafik performansını da 5 kat arttıracak. Performansa yönelik geliştirmelerle birlikte güç tüketimine yönelik geliştirmelerin de yapıldığı OMAP 5 platformu, bu noktada 28nm üretim teknolojisinin avantajlarına güveniyor.

Texas Instruments'ın örneklendirme çalışmalarına bu yılın ikinci yarısında başlayacağı OMAP 5 platformunu kullanan ilk cihazlar ise 2012'nin ortalarına doğru çıkmaya başlayacak.