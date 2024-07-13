AMD Ryzen 9 9950X test edildi: Şimdi Intel düşünsün

AMD Ryzen 9 9950X benchmark platformlarında test edildi
Bilmeyenler için Ryzen 9000 serisinin en güçlülerinden olan Ryzen 9 9950X, 5.7GHz saat hızı, 6 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. İşlemcide toplamda 80 MB önbellek yer alırken bu, 64 MB L3 ve 16 MB L2 önbellek olarak sağlanıyor. AMD ise, Intel Core i9-14900K'ya karşı %56'ya kadar daha fazla üretkenlik performansı (%29.8 ortalama artış) ve %23'e kadar daha fazla oyun performansına (%13.2 ortalama artış) işaret etmişti.
Üstelik test edilen tüm CPU'ların varsayılan güç değerlerinde test edildiğini hatırlatalım. Buna ek olarak AMD Ryzen 9 9950X, Monster testinde 319,7 puan, Junkshop testinde 205,8 puan ve Blender'daki Classroom testinde 152,5 puan aldı. Core i9-14900K ile karşılaştırıldığında, bunun yüzde 20 oranında daha yüksek olduğunu belirtelim. Ryzen 9 7950X'ten ise yüzde 16'ya kadar daha hızlı.
Elbette bu işlemcilerin oyun performansı önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. İşlemcilerin önümüzdeki haftalarda çıkacağı düşünüldüğünde bunun için çok fazla beklememiz gerekmeyecek. Bilmeyenler için, Ryzen 9000 serisi ile birlikte AMD ve üreticiler yeni X870E/X870 anakartları da piyasaya sürecek. Bu anakartlar AM5 platformunu kullanıyor. Eğer elinizde 600 serisi bir AM5 anakart varsa yeni işlemcileri BIOS güncellemesi ile uyumlu bir şekilde de kullanabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.