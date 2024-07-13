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    AMD Ryzen 9 9950X test edildi: Şimdi Intel düşünsün

    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin amiral gemisi modeli Ryzen 9 9950X modelinden kıyaslama sonuçları gelmeye başladı. 160W TDP ve performansıyla listenin ilk sırasına yerleşti. İşte erken sonuçlar...
    AMD Ryzen 9 9950X test edildi: Şimdi Intel düşünsün Tam Boyutta Gör
    AMD, bildiğiniz gibi Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 işlemcilerini duyurmuş ve yüzde 16'ya kadar IPC artışı yaşanacağını aktarmıştı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, serinin tepe modeli Ryzen 9 9950X için kıyaslama sonuçları paylaşılmaya başladı. Peki yeni işlemci, Core i9-14900K ve Ryzen 9 7950X'e karşı neler sunuyor? İşte detaylar

    AMD Ryzen 9 9950X benchmark platformlarında test edildi

    Bilmeyenler için Ryzen 9000 serisinin en güçlülerinden olan Ryzen 9 9950X, 5.7GHz saat hızı, 6 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. İşlemcide toplamda 80 MB önbellek yer alırken bu, 64 MB L3 ve 16 MB L2 önbellek olarak sağlanıyor. AMD ise, Intel Core i9-14900K'ya karşı %56'ya kadar daha fazla üretkenlik performansı (%29.8 ortalama artış) ve %23'e kadar daha fazla oyun performansına (%13.2 ortalama artış) işaret etmişti.

    AMD Ryzen 9 9950X test edildi: Şimdi Intel düşünsün Tam Boyutta Gör
    Anandtech forumlarında paylaşılan görüntülere baktığımızda, AMD Ryzen 9 9950X'in en yakın rakibi Core i9-14900K ve bir önceki nesil Ryzen 9 7950X ile karşılaştırıldığını görüyoruz. Buna göre ilk testlerde 60W'ta test edilen işlemci, 4.084 MHz saat hızına ulaşıyor ve Intel Core i9-12900K'ya yaklaşıyor. Hemen ardından 90W'ta 5.053 MHz saat hızı elde edilirken, 120W'ta bu değer 5.555 MHz'e ulaşıyor ve tüm rakiplerini geride bırakıyor.

    Üstelik test edilen tüm CPU'ların varsayılan güç değerlerinde test edildiğini hatırlatalım. Buna ek olarak AMD Ryzen 9 9950X, Monster testinde 319,7 puan, Junkshop testinde 205,8 puan ve Blender'daki Classroom testinde 152,5 puan aldı. Core i9-14900K ile karşılaştırıldığında, bunun yüzde 20 oranında daha yüksek olduğunu belirtelim. Ryzen 9 7950X'ten ise yüzde 16'ya kadar daha hızlı.

    Elbette bu işlemcilerin oyun performansı önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. İşlemcilerin önümüzdeki haftalarda çıkacağı düşünüldüğünde bunun için çok fazla beklememiz gerekmeyecek. Bilmeyenler için, Ryzen 9000 serisi ile birlikte AMD ve üreticiler yeni X870E/X870 anakartları da piyasaya sürecek. Bu anakartlar AM5 platformunu kullanıyor. Eğer elinizde 600 serisi bir AM5 anakart varsa yeni işlemcileri BIOS güncellemesi ile uyumlu bir şekilde de kullanabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 17 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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