AMD Ryzen 9 9950X test edildi: Şimdi Intel düşünsün

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Tam Boyutta Gör AMD, bildiğiniz gibi Zen 5 tabanlı Ryzen 9000 işlemcilerini duyurmuş ve yüzde 16'ya kadar IPC artışı yaşanacağını aktarmıştı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, serinin tepe modeli Ryzen 9 9950X için kıyaslama sonuçları paylaşılmaya başladı. Peki yeni işlemci, Core i9-14900K ve Ryzen 9 7950X'e karşı neler sunuyor? İşte detaylar

AMD Ryzen 9 9950X benchmark platformlarında test edildi

Bilmeyenler için Ryzen 9000 serisinin en güçlülerinden olan Ryzen 9 9950X, 5.7GHz saat hızı, 6 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. İşlemcide toplamda 80 MB önbellek yer alırken bu, 64 MB L3 ve 16 MB L2 önbellek olarak sağlanıyor. AMD ise, Intel Core i9-14900K'ya karşı %56'ya kadar daha fazla üretkenlik performansı (%29.8 ortalama artış) ve %23'e kadar daha fazla oyun performansına (%13.2 ortalama artış) işaret etmişti.

Tam Boyutta Gör Anandtech forumlarında paylaşılan görüntülere baktığımızda, AMD Ryzen 9 9950X'in en yakın rakibi Core i9-14900K ve bir önceki nesil Ryzen 9 7950X ile karşılaştırıldığını görüyoruz. Buna göre ilk testlerde 60W'ta test edilen işlemci, 4.084 MHz saat hızına ulaşıyor ve Intel Core i9-12900K'ya yaklaşıyor. Hemen ardından 90W'ta 5.053 MHz saat hızı elde edilirken, 120W'ta bu değer 5.555 MHz'e ulaşıyor ve tüm rakiplerini geride bırakıyor.

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Üstelik test edilen tüm CPU'ların varsayılan güç değerlerinde test edildiğini hatırlatalım. Buna ek olarak AMD Ryzen 9 9950X, Monster testinde 319,7 puan, Junkshop testinde 205,8 puan ve Blender'daki Classroom testinde 152,5 puan aldı. Core i9-14900K ile karşılaştırıldığında, bunun yüzde 20 oranında daha yüksek olduğunu belirtelim. Ryzen 9 7950X'ten ise yüzde 16'ya kadar daha hızlı.

Elbette bu işlemcilerin oyun performansı önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. İşlemcilerin önümüzdeki haftalarda çıkacağı düşünüldüğünde bunun için çok fazla beklememiz gerekmeyecek. Bilmeyenler için, Ryzen 9000 serisi ile birlikte AMD ve üreticiler yeni X870E/X870 anakartları da piyasaya sürecek. Bu anakartlar AM5 platformunu kullanıyor. Eğer elinizde 600 serisi bir AM5 anakart varsa yeni işlemcileri BIOS güncellemesi ile uyumlu bir şekilde de kullanabilirsiniz.

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