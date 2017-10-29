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The Boring Company ilk tünelinde önemli bir ilerleme kaydetti

Elon Musk'ın kazı şirketi olan The Boring Company, Los Angeles trafiğini rahatlatmak için kazdığı ilk tünelinde epey yol aldı. Musk tünelin görüntüsünü ilk kez paylaştı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk'ın trafik sorununu çözmek için kurduğu kazı şirketi The Boring Company, ilk olarak SpaceX ofisinin de bulunduğu Hawthorne bölgesinde kazılara başlamıştı. Kazılara devam etmek için belediye meclisinden de onay alan şirket, Los Angeles trafiğini rahatlatacağı düşünülen ilk tünelinde önemli bir ilerleme kaydetti. Elon Musk, tünele ait ilk görüntüleri Instagram ve Twitter hesabından paylaşırken şu ana kadar 150 metrelik bir tünel kazıldığını açıkladı.

Havalimanı-Otoyol Bağlantısı Kurulacak 

Otomobillerin yol kenarlarında, tünele özel ayrılan alanları kullanarak giriş yapacağı ve 200 km/s hıza ulaşarak yolculuk yapabilecekleri tünel, şirket için bir pilot proje niteliği taşıyor. Daha etkin bir şekilde tünellerin nasıl kazılabileceğini tespit etmeye yönelik önemli bir proje olan Los Angeles tüneli, Musk'ın açıklamasına göre Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na kadar uzanacak. Musk tünelin 3 ya da 4 ay içinde 2 mil( 3.2 kilometre) uzunluğunda olacağını ve 1 yıla yakın bir süre içinde havalimanı ile 101 numaralı otoyol arasındaki bağlantının kurulacağını ekledi.
Tabi Los Angeles tüneli şirketin otomobil kullanımı için hazırladığı ilk tünel olsa da Boring Company aynı zaman hyperloop ağları için de tünel kazmaya başlamış durumda. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan görüntüler ve Maryland valisinin açıklamalarına göre şirket Washington ile Los Angeles arasındaki mesafenin 29 dakikada kat edilmesini sağlayacak olan ilk hyperloop hattının kazısına başladı.

https://twitter.com/elonmusk/status/924389383792312320 Yorum Yaz
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Ceqa 1 yıl en beğenilen
Büyük ihtimal proje tutucakki Los Angeles gibi bir şehirden başladılar bizim DH üyeleri Elon muska çamur atmaya devam etsin adam kısa sürede gerçekten ABD yi daha ileri taşımaya başladı
Büyük ihtimal proje tutucakki Los Angeles gibi bir şehirden başladılar bizim DH üyeleri Elon muska çamur atmaya devam etsin adam kısa sürede gerçekten ABD yi d...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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mementopolis 1 yıl Ceqa
Ceqa

Büyük ihtimal proje tutucakki Los Angeles gibi bir şehirden başladılar bizim DH üyeleri Elon muska çamur atmaya devam etsin adam kısa sürede gerçekten ABD yi daha ileri taşımaya başladı

Türkiye 'de de Yapildi ?? Avrasya
Gevur yapinca daha tatli oluyor heral
CeqaBüyük ihtimal proje tutucakki Los Angeles gibi bir şehirden başladılar bizim DH üyeleri Elon muska çamur atmaya devam etsin adam kıs...
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sibertilki 1 yıl
yorum eksilemeyi artık geri getirin yada olumlu yorumu da kapatın. Mantık ve izan çerçevesinden uzak çok gereksiz ve saçma yorumlar var.
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pCkOpAtuS 1 yıl
Elon Musk Başkanlığa oynuyor.2 dönem sonra aday olacaktır.
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By_higH 1 yıl
Yani gerçekten bu fotoğrafın "sözde" 2017 yılında yapılmış bir tünelden çekildiğini editöre inandıran ne? Bu tweet'i bende gördüm ama adam bildiğin trollüyor diye düşündüm, yerlerdeki 19.yy kalma raylara kimse dikkat etmiyor galiba...
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CWaRRioR 1 yıl
Eksi oylama neden kaldırıldı acaba, eksikliğini hissettiriyor son dönemlerde.
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OverClocK1ng 1 yıl
Gerçekten de 150 metre kazarak çok önemli! bir ilerleme kaydetmişler.
150 daha kazar, sıkılıp bırakırlar. Ne de olsa şirketin adı Boring Company.
Yeter bu kadar kazdığımız. 150 kazınca zaten çok önemli ilerleme kaydettik.
300 metre uhuuuu, inanılmaz kazmışız. Bırakın sıkıldım..
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SkyTech74 1 yıl interior designer
Bana tek geliyor.
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interior designer 1 yıl
Android uygulamada neden iki bildirim geliyor aynı konu hakkında.
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Ceqa 1 yıl en beğenilen
Büyük ihtimal proje tutucakki Los Angeles gibi bir şehirden başladılar bizim DH üyeleri Elon muska çamur atmaya devam etsin adam kısa sürede gerçekten ABD yi daha ileri taşımaya başladı
1 Yanıt Yanıtla +25
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mementopolis 1 yıl Ceqa
Ceqa

Büyük ihtimal proje tutucakki Los Angeles gibi bir şehirden başladılar bizim DH üyeleri Elon muska çamur atmaya devam etsin adam kısa sürede gerçekten ABD yi daha ileri taşımaya başladı

Türkiye 'de de Yapildi ?? Avrasya
Gevur yapinca daha tatli oluyor heral
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kadirirdem 1 yıl
Elon'ın kafası çalışıyor,o yaparsa tutar.
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BekirHan 1 yıl
Boring' in Bore' dan geldiğini bilmeyen arkadaşlar var sanırsam aramızda. Ayrıca ne alaka filmler ile bağ kuramadım? Adam ulaşımı kolaylaştırmak için tünel kazıyor, orada yaşamayacak kimse. Ne gereksiz yorumlar var yav.
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koyunsavar 1 yıl
bence bu adam cocuklugunda izledigi filmlerden cok etkilendi . yeraltinda yasam uzayda yasam gore gore bunlari gerceklestirmeye ugrasiyor.
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