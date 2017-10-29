The Boring Company ilk tünelinde önemli bir ilerleme kaydetti

Elon Musk'ın trafik sorununu çözmek için kurduğu kazı şirketi The Boring Company, ilk olarak SpaceX ofisinin de bulunduğu Hawthorne bölgesinde kazılara başlamıştı. Kazılara devam etmek için belediye meclisinden de onay alan şirket, Los Angeles trafiğini rahatlatacağı düşünülen ilk tünelinde önemli bir ilerleme kaydetti. Elon Musk, tünele ait ilk görüntüleri Instagram ve Twitter hesabından paylaşırken şu ana kadar 150 metrelik bir tünel kazıldığını açıkladı.

Havalimanı-Otoyol Bağlantısı Kurulacak

Otomobillerin yol kenarlarında, tünele özel ayrılan alanları kullanarak giriş yapacağı ve 200 km/s hıza ulaşarak yolculuk yapabilecekleri tünel, şirket için bir pilot proje niteliği taşıyor. Daha etkin bir şekilde tünellerin nasıl kazılabileceğini tespit etmeye yönelik önemli bir proje olan Los Angeles tüneli, Musk'ın açıklamasına göre Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na kadar uzanacak. Musk tünelin 3 ya da 4 ay içinde 2 mil( 3.2 kilometre) uzunluğunda olacağını ve 1 yıla yakın bir süre içinde havalimanı ile 101 numaralı otoyol arasındaki bağlantının kurulacağını ekledi.

Tabi Los Angeles tüneli şirketin otomobil kullanımı için hazırladığı ilk tünel olsa da Boring Company aynı zaman hyperloop ağları için de tünel kazmaya başlamış durumda. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan görüntüler ve Maryland valisinin açıklamalarına göre şirket Washington ile Los Angeles arasındaki mesafenin 29 dakikada kat edilmesini sağlayacak olan ilk hyperloop hattının kazısına başladı.