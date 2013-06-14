Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

The Cave mobil cihazlara geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
17
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
The Cave mobil cihazlara geliyor
Dağıtımını Sega'nın geliştiriciliğini ise, Tim Schafer'ın kuruculuğunu üstlendiği oyun stüdyosu Double Fine'ın üstlendiği The Cave, E3'te kendini bir iPad'in üzerinde gösterdi.

Halihazırda PC, PS3, Xbox 360 ve Wii U gibi platformlarda indirilebilir içerik olarak boy gösteren yapım, birbirinden farklı 7 karakterin tek ortak noktaları olan mağaradaki maceralarını konu ediniyor. E3'ten gelen yorumlara göre, The Cave mobil cihazlarda başarılı bir grafik çiziyor. Ayrıca, oyunun dokunmatik ekranlar için özelleştirilmiş bir kontrol sistemine sahip olduğu da gelen bilgiler arasında. The Cave'in mobil cihazlarda ne zaman boy göstereceği ise, halen merak konusu.

http://www.touchgen.net/e3-the-cave-for-ipad-hands-on Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Nelson Muntz 6 yıl
Güzel güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
booozy 6 yıl
oyun çıktımı bilgisi olan güncellesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anelka39 6 yıl
Ciktimi oyun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kungfukid 6 yıl
Ne zaman çıkacak+kaç tl?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Within 6 yıl
ve...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KnCkR 6 yıl
Vitaya çıkmıyor mu???
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brave This Storm 6 yıl
ne zaman çıkıcak güzel e benziyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Little big Metal 6 yıl KnCkR
KnCkR

Vitaya çıkmıyor mu???

Yep.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mair 6 yıl
Monkey Island aci gecti, ben varim


Bi Guybrush gormeyeceksek de, Mi candir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NedenAllahım 6 yıl
Little Big Planet i anımsattırdı sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Macintosh 6 yıl
Ps3 te bakmıştım biraz bu oyuna grup haline mağarada ilerliyor oyun her karakterin özel yetenekleri vardı öyle bişi işte
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkest earth 6 yıl
Platform oyunları mobil cihazlarda oynanabilecek en iyi oyun türüdür bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 6 yıl
Gelsin oynarız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 6 yıl
Güzel bir oyuna benziyor MAĞARA
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CertificatedStaff 6 yıl
Bu yaz baya oyun oyniycaz her gün bi oyun duyuruluyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S60Doctor 6 yıl
Cave gorunce Dave Dangerous sandim. Heyacanlanmistim.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Mutlak.Sıfır +94 GoldPunch +85 Bay Robot +74 sepulturgay +69 WB +49 frostburn +47 deoks +46 interwap +42 ercmaster +41 unknownartist +39
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1166 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, sega ve
3 etiket daha uygulama haber ios e3
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "Şekli Yeten" Teknoloji ve Oyun Programı 6 yıl Gigabyte'ın üst seviye anakart modeli Z87X-UD7 TH 6 yıl Computex 2013: Ekstrem oyun bilgisayarları ve üst seviye donanımlar 6 yıl HTC'nin merkez ofisine girdik: One Mini, Butterfly S ve çok özel bilgiler... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim