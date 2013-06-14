The Cave mobil cihazlara geliyor

Dağıtımını Sega'nın geliştiriciliğini ise, Tim Schafer'ın kuruculuğunu üstlendiği oyun stüdyosu Double Fine'ın üstlendiği The Cave, E3'te kendini bir iPad'in üzerinde gösterdi.





Halihazırda PC, PS3, Xbox 360 ve Wii U gibi platformlarda indirilebilir içerik olarak boy gösteren yapım, birbirinden farklı 7 karakterin tek ortak noktaları olan mağaradaki maceralarını konu ediniyor. E3'ten gelen yorumlara göre, The Cave mobil cihazlarda başarılı bir grafik çiziyor. Ayrıca, oyunun dokunmatik ekranlar için özelleştirilmiş bir kontrol sistemine sahip olduğu da gelen bilgiler arasında. The Cave'in mobil cihazlarda ne zaman boy göstereceği ise, halen merak konusu.

http://www.touchgen.net/e3-the-cave-for-ipad-hands-on