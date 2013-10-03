Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

The Cave'in mobil versiyonu yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
614
1
3
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
The Cave'in mobil versiyonu yayınlandı
Geçtiğimiz haziran ayında duyurusu yapılan The Cave'in mobil versiyonu nihayet Appstore'daki yerini aldı.

Halihazırda PC, PS3, Xbox 360 ve Wii U gibi platformlar için indirilebilir içerik sunulan yapım, iOS sürümüyle birlikte mobil cihazlara ilk adımını atmış oldu. Diğer platformlarda sunduğu içeriğin aynısını iOS platformunda da sunan The Cave, tek ortak noktaları gizemli bir mağara olan 7 karakterin macerasını konu alıyor.

Point and click tarzındaki kontrol sistemiyle dokunmatik ekranlı cihazlarda kolaylıkla oynanabilen yapım, 8.99 TL'lik fiyat etiketine sahip. Bu arada yapımın iOS 6.1 veya üzeri yazılıma sahip olan iPhone 4S, iPad 2, beşinci nesil iPod Touch ve üzeri cihazlarda çalıştığını belirtelim.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 6 yıl
2 ay sonra androide ,bir 2 ay sonra da wp8 e gelir. belki.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinuhe.s 6 yıl
iniyor bakalım nasıl görüntüler gayet iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TALLEX 6 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli

2 ay sonra androide ,bir 2 ay sonra da wp8 e gelir. belki.

belki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Google Nexus 7 (2013) video inceleme "Daha ince, daha hafif ve çok daha hızlı" 6 yıl Nokia Lumia 1020'yi kutusundan çıkarıyoruz 6 yıl OCZ Vertex 450 256GB SSD Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Aracım ne kadar eder? (2013 c180 AMG)
DH Forum
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim