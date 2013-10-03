The Cave'in mobil versiyonu yayınlandı

Geçtiğimiz haziran ayında duyurusu yapılan The Cave'in mobil versiyonu nihayet Appstore'daki yerini aldı.

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Halihazırda PC, PS3, Xbox 360 ve Wii U gibi platformlar için indirilebilir içerik sunulan yapım, iOS sürümüyle birlikte mobil cihazlara ilk adımını atmış oldu. Diğer platformlarda sunduğu içeriğin aynısını iOS platformunda da sunan The Cave, tek ortak noktaları gizemli bir mağara olan 7 karakterin macerasını konu alıyor.Point and click tarzındaki kontrol sistemiyle dokunmatik ekranlı cihazlarda kolaylıkla oynanabilen yapım, 8.99 TL'lik fiyat etiketine sahip. Bu arada yapımın iOS 6.1 veya üzeri yazılıma sahip olan iPhone 4S, iPad 2, beşinci nesil iPod Touch ve üzeri cihazlarda çalıştığını belirtelim.