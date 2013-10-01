Double Fine'ın geliştiriciliğini üstlendiği macera oyunu The Cave'in mobil versiyonunun çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi açıklandı.





Halihazırda PC, PS3 Xbox 360 ve Wii U gibi platformlar için indirilebilir içerik olarak sunulan yapım, 3 Ekim tarihinde Appstore'daki yerini alacak. The Cave'in Appstore'daki fiyat etiketi ise, 8.99 TL olacak.





Hatırlayacağınız üzere, The Cave'in mobil versiyonu ilk olarak E3'de bir iPad üzerinde kendini göstermişti. The Cave'in mobil versiyonu hakkındaki ilk yorumlar olumlu olsa da, tek ortak noktası gizemli bir mağara olan 7 karakterin mobil cihazlarda nasıl bir deneyim sunacağını hep birlikte göreceğiz. Oyunun Android versiyonunun olup olmayacağı ise, halen merak konusu.

http://blogs.sega.com/2013/09/30/the-cave-coming-soon-to-ios/