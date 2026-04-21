Instagram'da ilginç hata: Fotoğraflar siyah beyaza döndü!

Tam Boyutta Gör Instagram son zamanlarda renkli fotoğraf paylaşımlarınızı siyah beyaz hale getiriyorsa endişelenmeyin; kameranızda veya hesabınızda bir sorun yok. Meta, sorunun özellikle HDR fotoğrafları etkileyen bir hatadan kaynaklandığını söylüyor.

Instagram siyah beyaz fotoğraf sorunu neden kaynaklandı?

Meta'ya ait fotoğraf paylaşım platformu, bazı kullanıcıların fotoğraf gönderilerinin orijinal renkleri yerine siyah beyaz görünmesine neden olan teknik bir hatayı kabul etti. Sorun özellikle HDR görüntüleri etkiliyor.

Şirkete göre hata yalnızca belirli hesapları etkiledi. Ancak, sosyal medyadaki kullanıcı şikayetleri, sorunun birkaç gündür sürdüğünü gösteriyor. Özellikle 18 ve 19 Nisan’da paylaşılan gönderilerde kullanıcıların siyah beyaz sorununu dile getirdikleri görülüyor.

Fotoğraflar eski hallerine "kademeli olarak" dönecek

Instagram, kullanıcılarından özür dileyerek sorunun giderildiğini paylaştı. Meta, etkilenen fotoğrafların kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan kademeli olarak orijinal görünümlerine döneceğini söylüyor.

