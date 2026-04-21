Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Instagram'da ilginç hata: Fotoğraflar siyah beyaza döndü!

    Instagram akışınızda renksiz gönderiler görüyorsanız yalnız değilsiniz. Meta, fotoğrafları siyah beyaza döndüren hatayı kabul ederek sorunu çözen güncelleme yayınlandığını paylaştı.

    instagram siyah beyaz fotoğraf sorunu çözüldü Tam Boyutta Gör
    Instagram son zamanlarda renkli fotoğraf paylaşımlarınızı siyah beyaz hale getiriyorsa endişelenmeyin; kameranızda veya hesabınızda bir sorun yok. Meta, sorunun özellikle HDR fotoğrafları etkileyen bir hatadan kaynaklandığını söylüyor.

    Instagram siyah beyaz fotoğraf sorunu neden kaynaklandı?

    Meta'ya ait fotoğraf paylaşım platformu, bazı kullanıcıların fotoğraf gönderilerinin orijinal renkleri yerine siyah beyaz görünmesine neden olan teknik bir hatayı kabul etti. Sorun özellikle HDR görüntüleri etkiliyor.

    Şirkete göre hata yalnızca belirli hesapları etkiledi. Ancak, sosyal medyadaki kullanıcı şikayetleri, sorunun birkaç gündür sürdüğünü gösteriyor. Özellikle 18 ve 19 Nisan’da paylaşılan gönderilerde kullanıcıların siyah beyaz sorununu dile getirdikleri görülüyor.

    Fotoğraflar eski hallerine "kademeli olarak" dönecek

    Instagram, kullanıcılarından özür dileyerek sorunun giderildiğini paylaştı. Meta, etkilenen fotoğrafların kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan kademeli olarak orijinal görünümlerine döneceğini söylüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    isimli plakalık yasak mı dizel motor yağ kapağından duman çıkıyor uçak mühendisliği işsizlik oranı citroen c elysee nasıl bir araba plakadan yakıt sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook S14
    ASUS Vivobook S14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum