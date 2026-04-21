Ücretli WhatsApp Plus'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu

WhatsApp Plus tamamen opsiyonel bir abonelik modeli olarak sunuluyor. Kullanıcılar uygulamanın temel özelliklerini (mesajlaşma, arama, uçtan uca şifreleme) her zamanki gibi ücretsiz kullanmaya devam edebilecek. Premium plan ise ekstra kişiselleştirme ve bazı özel özellikler sunuyor.
WhatsApp Plus'ın fiyatı ne kadar olacak?
Avrupa’da aylık yaklaşık 2,49 euro seviyesinde görünen abonelik ücretinin, ülkeye göre değişiklik göstereceği belirtiliyor. Örneğin, Pakistan'da aylık 229,00 PKR (0,85 dolar) ve Meksika'da aylık 29,00 $ (1,75 dolar) fiyattan sunulacak.
WhatsApp Plus ile gelen özellikler neler?
WhatsApp Plus ile gelen yenilikler daha çok kişiselleştirme ve kullanım kolaylığı odaklı olacak:
- 18 farklı tema rengi ile uygulama arayüzünü tamamen değiştirme
- Özel sticker paketleri ve ekranı kaplayan animasyon efektleri
- 14 farklı uygulama ikonu seçeneği
- 20 sohbeti sabitleme (normalde 3 ile sınırlı)
- 10 özel zil sesi
- Sohbet listeleri için toplu ayar yönetimi
Özellikle çok sayıda sohbet yöneten kullanıcılar için 20 sohbet sabitleme ve liste bazlı ayarlar dikkat çeken geliştirmeler arasında.
WhatsApp’ın bu planı zamanla daha da geliştirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre yeni premium özelliklerin eklenmesi bekleniyor. Şu anda yalnızca Android beta sürümünde test edilen WhatsApp Plus’ın, ilerleyen dönemde iOS kullanıcılarına da sunulması planlanıyor.
