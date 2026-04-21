    Ücretli WhatsApp Plus'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu

    WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirmek isteyenler için “WhatsApp Plus” isimli bir aboneliği test ediyor. Peki ücretli abonelik hangi özellikleri getirecek ve hangi fiyattan sunulacak?

    WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirmek isteyenler için “WhatsApp Plus” adlı yeni bir abonelik planını test etmeye başladı. Şu an sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan bu özellik, önümüzdeki haftalarda daha geniş kitlelere ulaşacak.

    WhatsApp Plus tamamen opsiyonel bir abonelik modeli olarak sunuluyor. Kullanıcılar uygulamanın temel özelliklerini (mesajlaşma, arama, uçtan uca şifreleme) her zamanki gibi ücretsiz kullanmaya devam edebilecek. Premium plan ise ekstra kişiselleştirme ve bazı özel özellikler sunuyor.

    WhatsApp Plus'ın fiyatı ne kadar olacak?

    Avrupa’da aylık yaklaşık 2,49 euro seviyesinde görünen abonelik ücretinin, ülkeye göre değişiklik göstereceği belirtiliyor. Örneğin, Pakistan'da aylık 229,00 PKR (0,85 dolar) ve Meksika'da aylık 29,00 $ (1,75 dolar) fiyattan sunulacak.

    WhatsApp Plus ile gelen özellikler neler?

    WhatsApp Plus ile gelen yenilikler daha çok kişiselleştirme ve kullanım kolaylığı odaklı olacak:

    • 18 farklı tema rengi ile uygulama arayüzünü tamamen değiştirme
    • Özel sticker paketleri ve ekranı kaplayan animasyon efektleri
    • 14 farklı uygulama ikonu seçeneği
    • 20 sohbeti sabitleme (normalde 3 ile sınırlı)
    • 10 özel zil sesi
    • Sohbet listeleri için toplu ayar yönetimi

    Özellikle çok sayıda sohbet yöneten kullanıcılar için 20 sohbet sabitleme ve liste bazlı ayarlar dikkat çeken geliştirmeler arasında.

    WhatsApp, bu abonelik modelinin gizlilik tarafında hiçbir değişiklik yapmadığını özellikle vurguluyor. Tüm mesajlar ve aramalar yine uçtan uca şifreli olmaya devam edecek.

    WhatsApp’ın bu planı zamanla daha da geliştirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre yeni premium özelliklerin eklenmesi bekleniyor. Şu anda yalnızca Android beta sürümünde test edilen WhatsApp Plus’ın, ilerleyen dönemde iOS kullanıcılarına da sunulması planlanıyor.

