Apple, WWDC26 logosuna yeni Siri'yi gizlemiş!

Tam Boyutta Gör Apple, etkinlik tanıtımlarında yaklaşan ürünlerle ilgili ipuçları vermeyi çok seviyor. WWDC 2026 afişindeki gizem de ortaya çıktı. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre logodaki parlaklık yeni Siri’ye işaret ediyor.

iOS 27, iPhone ana ekranına beklenen özelliği getiriyor 1 gün önce eklendi

Siri, Dinamik Ada'ya taşınıyor

Apple, iOS 27 ile Siri’yi Dynamic Island olarak adlandırılan çentik bölümüne taşımaya planlıyor. Siri'yi çağırdığınızda, iPhone, Dinamik Ada bölümünde "Ara veya Sor" uyarısını gösterecek ve WWDC26 logosundaki gibi parlak bir şekilde kullanıcının dikkatini çekecek.

Siri çağrıldığında Dinamik Ada'nın kenarlarında ve iOS 27’de yüklü gelen ayrı Siri uygulamasının arama çubuğunda da ince bir parıltı olacak.

Dinamik Ada özelliği iPhone 14 Pro ve daha yeni modellerde mevcut olsa da, Apple Intelligence uyumluluğu nedeniyle Siri'nin bazı özelliklerinin iPhone 15 Pro ve üzeri modellerle sınırlı tutulması muhtemel.

Bu, Apple'ın LLM döneminde Siri'yi yeniden tasarladığı ikinci sefer olacak; ilk Apple Intelligence sürümü, ekranın kenarında gökkuşağı aydınlatma efektine odaklanmıştı. Bu tasarım, iOS 18 güncellemesiyle tanıtıldı. Ancak, Siri'nin bu sürümü için planlanan özellikler zamanında sunulmadı. Yaklaşan iOS 27 ile nihayet yeni Siri'yi görebileceğiz.

iOS 27'deki Siri nasıl olacak?

iOS 27'deki Siri, deneyimi diğer modern yapay zeka sohbet botlarıyla daha uyumlu hale getirecek. Kullanıcılar sürekli karşılıklı konuşma yapabilecek, tek bir ifadeyle birden fazla istekte bulunabilecek. Daha önce vaat edilen kişisel bağlam ve ekran farkındalığı entegrasyonu da sunulacak. Siri'nin beyni, Google Gemini teknolojisini kullanan yeni temel modellere dayanacak. Geçmiş konuşmalara erişilebilecek ayrı bir Siri uygulaması da olacak. Siri ve Spotlight'taki arama arayüzlerinin de birleştirilmesi bekleniyor.

iOS 27 ne zaman tanıtılacak?

Apple’ın yeni Siri’yi iOS 27’nin en önemli yeni özelliği olarak sunması bekleniyor. iOS 27 ile birlikte yeni yazılımların tanıtılacağı WWDC 2026 etkinliği 8 Haziran'da gerçekleşecek. iOS 27 developer beta olarak geçecek ilk sürüm de muhtemelen etkinlik sırasında yayınlanacak.

Apple, WWDC 2026 logosuna yeni Siri'yi gizlemiş!

