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The Gathering 2012 dünyanın en hızlı internet bağlantısı için hazırlık yapıyor

7 yıl
7b
1
119
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Standart bir kullanımda Mb seviyesinde hızlarla tüketiciye sunulan internet bağlantısı bunun yanında devasa boyutlarda hız rekoru denemelerine de sahne oluyor. Geçtiğimiz yıl İsveç'te gerçekleştirilen Dreamhack etkinliğinde fiber kablo üzerinden 120Gbps, ardından ABD'de yine fiber kablo üzerinden 186Gbps hızında veri aktarımı mümkün olmuştu.

Bu kez Norveç'te yıllık LAN partileri yapan The Gathering topluluğu evrendeki en hızlı internet bağlantısı ünvanını elde etmek için hazırlık yaptıklarını duyurdu. Ulaşılması hedeflenen hız ise 200Gbps olarak açıklandı. Genelde bu tür etkinlikler artık hız rekor denemelerinin yapıldığı yerler haline geldi.

Etkinlik esnasında kırılması planlanan rekor için biletler şimdiden tükendi. Norveçli ağ altyapıları uzmanı Altibox ve Cisco topluluk ile işbirliği halinde. Ancak Norveç'in altyapısı bu hızı kaldıramadığı için Huawei ve Level 3 firmaları yurtdışından bant genişliği ile destek olacak.

Hedeflenen bağlantı hızının Tayland ülkesinin kullandığı toplam bant genişliğinden bile fazla olduğu, saniyede 5120 Mp3 formatında dosya indirilebileceği belirtiliyor.

Etkinlik 8 Mart tarihinde başlayacak.

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Bertrand Russell 7 yıl en beğenilen
Ulan dakikada kaç zorno indirirdim kim bilir
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HaypurTiryading 7 yıl
Evde 100 mbit isteyende yok. Pingsiz, kopmayan, vaadedilen hizda, uygun fiyata versinler. Gerci bizde koyun cok oldukca, kirpan akillilarda cikar.


Evde 100 mbit isteyende yok. Pingsiz, kopmayan, vaadedilen hizda, uygun fiyata versinler. Gerci bizde koyun cok oldukca, kirpan akillilarda cikar....
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clubber42 7 yıl

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MxFxOx 7 yıl
bizde 6-7 mp3 aynı anda indirmeye kalktındı komşular internete giremiyor
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aoktar 7 yıl
16mb download 1 mbit upload komedisi ne zaman bitecek acaba? Dosya göndermek zorunda olanlar ne olacak? Kimse bu konuya nedense değinmiyor?
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DH Misafiri 7 yıl
ttnet netteki netteki ttnetteki hıza alış Türkiye :D
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teknoforum-bs 7 yıl
Beyler hiç kasmayın turkiyede olsa ttnet kısar nun hızını bide adl koyar
:D
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DH Misafiri 7 yıl
ya arkadaş millet teknolojiye taklalar attırıyor, yurdum insanı günde kaç torno indireceğinin hesabını yapıyor.
pes valla...
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tribal_dns 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ya arkadaş millet teknolojiye taklalar attırıyor, yurdum insanı günde kaç torno indireceğinin hesabını yapıyor.
pes valla...

ihtiyaç hasret veri yoksunu millet
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berkkarabacak 7 yıl
''LAN partileri'' nasıl bişi acaba?
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iceman_54 7 yıl
Hehehehehehhe el yapar türk bakar, Bu bir gerçek, acı bi gerçek ve sızlanma yada nankörlük değil çağımız bilginin ve teknolojinin çağı 200 gb saniye rekor içindir onu saymıyorum bile adamların standart hızları tr de sunulan hızın onlarca katı! kendimden örnek vereyim.Mecburen ttnetliyim hız 8mbit e kadar sınırsız(25gb adil kullanım zırvası) aldığım hız 4092 kb + adaletde yok çünki aynı tarifedeki diğerbazı arkadaşlar 11000 küsür de çekim yaparken ben 25 gb kotasını 1 kb aşınca limit çekiyor beyefendiler... şimdi düşünüyorum sağlam 2-3 servis sağlayıcı daha olsa şu ttnetin telekomun halini görsem(hayal) REZİL HERİFLER!!!
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CastingFailed. 7 yıl
200 gigabit= 25 gigabayt
Herkes yanlış anlamış. Aslında o kadarda abartılacak bir durum yok. 25 gigabayt büyük bir hız ama bence 100 megabayt saniye hız bile çok yeterlidir... Ülkemizi eleştiriyorsunuz ama teknolojik ilerleme konusunda sadece izleyiciyiz. Bu konumda bile yinede saniyede 10 megabayt hizmeti yeryerde olsa alabiliyoruz...
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asterisk* 7 yıl
en pahalı interneti kullanıyoruz geyikleri eskide kaldı. amerika'da da şu anda bu hızda internet kullanılıyor.
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syler23 7 yıl
Benim bildiğim SuperOnline Türk telekomun altyapısını kullanıyor. yurtdışı çıkışlar için. Türk telekom istemeden tek birkazma bilevuramaz SuperOnline
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ecangurkan 7 yıl
SiCreAM
Türkiyenin hız rekorunu merak ediyorum

Turkcell Superonline ile 1000Mbps benim bildiğim
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bydvd 7 yıl
türk telekom görüyonmu bak kafana ne kadar taş düşüyor. yani obu değilde milletin dediği gibi adam gibi hizmet versen yani kendi milletini dolandırmadan bizler bu kadar uçuk şeyler istemiyoruz ama düzgün bi hizmet bekliyoruz yalansız demi millet herkese 10 gösteriyon 5 veriyon işte herkez buna çok kızıyor demedi deme bak kurnazın biri kanun boşluklarından yararlanıp bir dava açar ve bu davada medyanın eline düşerse bittiğinin belgesidir herkez dava açar ve T.T.net booommmm mesala ben düşünüyom 8.lik kullanıyom 7.ye yanaşmıyor bile nasıl olcak bu iş T.T.net bi dava açarsam bak şirketi alırım elinden ona göre bak :) :) :)
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