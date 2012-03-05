The Gathering 2012 dünyanın en hızlı internet bağlantısı için hazırlık yapıyor

Standart bir kullanımda Mb seviyesinde hızlarla tüketiciye sunulan internet bağlantısı bunun yanında devasa boyutlarda hız rekoru denemelerine de sahne oluyor. Geçtiğimiz yıl İsveç'te gerçekleştirilen Dreamhack etkinliğinde fiber kablo üzerinden 120Gbps, ardından ABD'de yine fiber kablo üzerinden 186Gbps hızında veri aktarımı mümkün olmuştu.





Bu kez Norveç'te yıllık LAN partileri yapan The Gathering topluluğu evrendeki en hızlı internet bağlantısı ünvanını elde etmek için hazırlık yaptıklarını duyurdu. Ulaşılması hedeflenen hız ise 200Gbps olarak açıklandı. Genelde bu tür etkinlikler artık hız rekor denemelerinin yapıldığı yerler haline geldi.





Etkinlik esnasında kırılması planlanan rekor için biletler şimdiden tükendi. Norveçli ağ altyapıları uzmanı Altibox ve Cisco topluluk ile işbirliği halinde. Ancak Norveç'in altyapısı bu hızı kaldıramadığı için Huawei ve Level 3 firmaları yurtdışından bant genişliği ile destek olacak.





Hedeflenen bağlantı hızının Tayland ülkesinin kullandığı toplam bant genişliğinden bile fazla olduğu, saniyede 5120 Mp3 formatında dosya indirilebileceği belirtiliyor.





Etkinlik 8 Mart tarihinde başlayacak.