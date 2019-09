The Last of Us Part II’ya ait oyun içi görüntüleri, Madrid Games Week’te gösterilebilir

Tam Boyutta Gör

PlayStation sahiplerinin merakla beklediği The Last of Us Part II’den yeni haberler var. 3-6 Ekim tarihleri arasında İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenecek olan “Madrid Games Week” etkinliğinde oyunun ikinci bölümüne ait paylaşımlarda bulunulacağı bildirildi.

Resmi İspanyol PlayStation Blogunda yer alan bilgilere göre Naughty Dog’un projesinde oynanabilir bir demo olmayacak. Ancak yeni bir tanıtım videosu ve oyun içi görüntülerden oluşan bir videonun söz konusu etkinlikte gösterilmesi bekleniyor.

Aynı etkinlikte Medievil Remake, Dreams, Concrete Genie, Nioh 2 ve Predator: Hunting Grounds’un oynanabilir demoları ise oyuncuların beğenisine sunulacak.

Naughty Dog’un üzerinde en çok emek harcadığı oyun olduğu belirtilen The Last of Us Part II’nun çıkış tarihi ile ilgili net bir bilgi ise henüz bulunmuyor. Oyunla ilgili yeni bilgilere sahip oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Lütfen sitemizi takip etmeye devam edin.

https://wccftech.com/the-last-of-us-part-ii-shown-next-month/