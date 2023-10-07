The Last of Us Part 2: Remastered ortaya çıktı

- The Last of Us Part 2: Remastered yolda
- The Last of Us Part 2 PS5 ve PC için geliştiriliyor olabilir
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The Last of Us Part 2: Remastered yolda
The Last of Us Part 1, geçtiğimiz aylarda PC platformunda satışa çıksa da Sony veya Naughty Dog, serinin ikinci oyununun PC’ye gelip gelmeyeceği hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı ancak görünüşe göre Naughty Dog, TLOU: Part 2’nin yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor.
The Last of Us Part 2 PS5 ve PC için geliştiriliyor olabilir
2020 yılında Playstation 4 sistemi için çıkış yapan The Last of Us Part 2, Sony’nin en başarılı oyunlarından biri olmaya devam ediyor. Önceki nesilde sunduğu grafikleri ile hala yeni nesil projelerle yarışan yapım, yenilenmiş versiyonu ile dikkatleri daha da üzerine çekecektir. Eğer TLOU Part 2: Remastered gerçek bir proje ise muhtemelen önce Playstation 5, daha sonra da PC platformu için çıkış yapacaktır. Umarız Naughty Dog, bu yapımda ciddi grafik iyileştirmelerine ve hikaye genişlemelerine yer verir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.