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    The Last of Us Part 2: Remastered ortaya çıktı

    Naughty Dog’un başarılı yapımlarından olan The Last of Us Part 2, yakında PS5 ve PC için tekrar çıkış yapabilir. Ortaya çıkan yeni bilgi, oyunun Remastered versiyonunu doğruluyor.
    The Last of Us Part 2 PC ve PS5 için yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Playstation Studios’un en başarılı stüdyolarından olan Naughty Dog, The Last of Us markasını güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde The Last of Us dizisine destek olan ve The Last of Us Part 1 yapımlarını geliştiren firma, yakında PS5 ve PC oyuncularına sürpriz yapabilir.

    The Last of Us Part 2: Remastered yolda

    The Last of Us Part 1, geçtiğimiz aylarda PC platformunda satışa çıksa da Sony veya Naughty Dog, serinin ikinci oyununun PC’ye gelip gelmeyeceği hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı ancak görünüşe göre Naughty Dog, TLOU: Part 2’nin yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor.

    The Last of Us Part 2 PC ve PS5 için yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Naughty Dog’da Dış Kaynak Sanatçısı olarak görev yapan Mark Pajarillo, LinkedIn üzerinde The Last of Us Part 2: Remastered yapımını doğruladı. Naughty Dog stüdyosunda aldığı sorumlulukları profiline giren Pajarillo, The Last of Us Part 1 ve The Last of Us Part 2: Remastered üzerinde çalıştığını belirtti. Pajarillo, sosyal medyada yaşanan tartışmaların ardından Part 2: Remasted metnini silse de oyuncular, Naughty Dog ve Playstation’dan resmi bir açıklama için gün saymaya başladı.

    The Last of Us Part 2 PS5 ve PC için geliştiriliyor olabilir

    2020 yılında Playstation 4 sistemi için çıkış yapan The Last of Us Part 2, Sony’nin en başarılı oyunlarından biri olmaya devam ediyor. Önceki nesilde sunduğu grafikleri ile hala yeni nesil projelerle yarışan yapım, yenilenmiş versiyonu ile dikkatleri daha da üzerine çekecektir. Eğer TLOU Part 2: Remastered gerçek bir proje ise muhtemelen önce Playstation 5, daha sonra da PC platformu için çıkış yapacaktır. Umarız Naughty Dog, bu yapımda ciddi grafik iyileştirmelerine ve hikaye genişlemelerine yer verir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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