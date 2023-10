The Last of Us Part 2: Remastered ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Playstation Studios’un en başarılı stüdyolarından olan Naughty Dog, The Last of Us markasını güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde The Last of Us dizisine destek olan ve The Last of Us Part 1 yapımlarını geliştiren firma, yakında PS5 ve PC oyuncularına sürpriz yapabilir.

Merakla beklenen Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi ortaya çıktı 4 sa. önce eklendi

The Last of Us Part 2: Remastered yolda

The Last of Us Part 1, geçtiğimiz aylarda PC platformunda satışa çıksa da Sony veya Naughty Dog, serinin ikinci oyununun PC’ye gelip gelmeyeceği hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı ancak görünüşe göre Naughty Dog, TLOU: Part 2’nin yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Naughty Dog’da Dış Kaynak Sanatçısı olarak görev yapan Mark Pajarillo, LinkedIn üzerinde The Last of Us Part 2: Remastered yapımını doğruladı. Naughty Dog stüdyosunda aldığı sorumlulukları profiline giren Pajarillo, The Last of Us Part 1 ve The Last of Us Part 2: Remastered üzerinde çalıştığını belirtti. Pajarillo, sosyal medyada yaşanan tartışmaların ardından Part 2: Remasted metnini silse de oyuncular, Naughty Dog ve Playstation’dan resmi bir açıklama için gün saymaya başladı.

The Last of Us Part 2 PS5 ve PC için geliştiriliyor olabilir

2020 yılında Playstation 4 sistemi için çıkış yapan The Last of Us Part 2, Sony’nin en başarılı oyunlarından biri olmaya devam ediyor. Önceki nesilde sunduğu grafikleri ile hala yeni nesil projelerle yarışan yapım, yenilenmiş versiyonu ile dikkatleri daha da üzerine çekecektir. Eğer TLOU Part 2: Remastered gerçek bir proje ise muhtemelen önce Playstation 5, daha sonra da PC platformu için çıkış yapacaktır. Umarız Naughty Dog, bu yapımda ciddi grafik iyileştirmelerine ve hikaye genişlemelerine yer verir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

The Last of Us Part 2 PC ve PS5 için yenileniyor