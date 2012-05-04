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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

‘The Men in Black 3’ ile kendi MIB ofisinizin patronu olun

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft tarafından geliştirilen komedi ve bilim kurgu türündeki filmden mobil oyun olarak uyarlanan ‘The Men in Black 3’ için  ilk tanıtım videosu yayınladı.

Gameloft’un yeni iş mantığı çerçevesinde ücretsiz olarak yayınlanacak olan oyunda oyun içi eşya satışlarına da yer verilecek. Kendi MIB ofisimizin patronu olabileceğimiz oyunda dünya dışı varlıklarla uğraşacağız. ‘The Men in Black 3’ ücretsiz olarak sunulacak olmasına rağmen oyunun yapısına uygun kaliteli grafikleri ve konu edinilen hikayesi sayesinde başarılı bir yapım olmaya aday. 

‘The Men in Black 3' hakkında daha ayrıntılı bilgiler şu an belirtilmese de oyunun iOS ve Android platformları için çıkış yaparak 17 Mayıs'ta mobil oyuncularla buluşması bekleniyor.


 

http://www.touchgen.net/here-come-the-men-in-black Yorum Yaz
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sarjaleti 7 yıl
Bu tarz uygulama haberleri BSC'de olsa daha mantıklı olmaz mı? Donanım sitesi mobil uygulama haberi kaynıyor.
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Namikal 7 yıl sarjaleti
paradoksumsu

Bu tarz uygulama haberleri BSC'de olsa daha mantıklı olmaz mı? Donanım sitesi mobil uygulama haberi kaynıyor.

Bende bilmiyorum ama örneğin Haftanın eEn İyi Android Oyunları'nıda DH inceliyor.DH galiba BSC nin aksine konsol ve pc değil daha çok Android ve Ios ağırlıklı.
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schwifty 7 yıl
En iyi oyunlari bu adamlar yapiyor. Bununda guzel olacagina eminim.
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