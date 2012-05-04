‘The Men in Black 3’ ile kendi MIB ofisinizin patronu olun





Gameloft tarafından geliştirilen komedi ve bilim kurgu türündeki filmden mobil oyun olarak uyarlanan ‘The Men in Black 3’ için ilk tanıtım videosu yayınladı.





Gameloft’un yeni iş mantığı çerçevesinde ücretsiz olarak yayınlanacak olan oyunda oyun içi eşya satışlarına da yer verilecek. Kendi MIB ofisimizin patronu olabileceğimiz oyunda dünya dışı varlıklarla uğraşacağız. ‘The Men in Black 3’ ücretsiz olarak sunulacak olmasına rağmen oyunun yapısına uygun kaliteli grafikleri ve konu edinilen hikayesi sayesinde başarılı bir yapım olmaya aday.





‘The Men in Black 3' hakkında daha ayrıntılı bilgiler şu an belirtilmese de oyunun iOS ve Android platformları için çıkış yaparak 17 Mayıs'ta mobil oyuncularla buluşması bekleniyor.







http://www.touchgen.net/here-come-the-men-in-black