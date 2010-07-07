Thecus, USB 3.0 destekli ağ depolama sunucusunu tanıttı

Tayvan merkezli ağ depolama çözümleri üreticisi Thecus, USB 3.0 destekli yeni modelini tanıttı. D0204 DAS (direct attached storage) adını taşıyan yeni model, kompakt boyutlarına (86 x 55.3 x 132 mm) rağmen 2.5-inç boyutunda iki adet sabit disk ya da NAND flash tabanlı SSD sürücüsüne ev sahipliği yapabiliyor. RAID 0, 1 ve LARGE desteği ile birlikte hot swap yeteneğine de sahip olan ağ depolama sunucusu, USB 3.0 teknolojisi ile fark yaratmayı ve uyumlu cihazlardan 10 kata kadar daha yüksek hızda veri çekebiliyor.

Thecus genel yöneticisi Florence Shih açıklamasında,

"USB 3.0 uyumluluğu ile birlikte yeni D0204, müthiş bir performans ve veri güvenliğini, çok küçük ve kolay kullanılabilir cihazda sunuyor... küçük boyutta etkileyici depolama kapasitesi ile D0204, hareketli kullanıcılar için ideal depolama cihazıdır." ifadelerine yer verdi.

İki adet disk ile 2TB'a kadar depolama kapasitesi sunan Thecus D0204, SOHO olarak tanımlanan küçük ölçekli işletmeler ve ev kullanıcılarını hedef alıyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı.