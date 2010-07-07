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Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thecus, USB 3.0 destekli ağ depolama sunucusunu tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ağ Ürünleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thecus, USB 3.0 destekli ağ depolama sunucusunu tanıttı
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Tayvan merkezli ağ depolama çözümleri üreticisi Thecus, USB 3.0 destekli yeni modelini tanıttı. D0204 DAS (direct attached storage) adını taşıyan yeni model, kompakt boyutlarına (86 x 55.3 x 132 mm) rağmen 2.5-inç boyutunda iki adet sabit disk ya da NAND flash tabanlı SSD sürücüsüne ev sahipliği yapabiliyor. RAID 0, 1 ve LARGE desteği ile birlikte hot swap yeteneğine de sahip olan ağ depolama sunucusu, USB 3.0 teknolojisi ile fark yaratmayı ve uyumlu cihazlardan 10 kata kadar daha yüksek hızda veri çekebiliyor.

Thecus genel yöneticisi Florence Shih açıklamasında,

"USB 3.0 uyumluluğu ile birlikte yeni D0204, müthiş bir performans ve veri güvenliğini, çok küçük ve kolay kullanılabilir cihazda sunuyor... küçük boyutta etkileyici depolama kapasitesi ile D0204, hareketli kullanıcılar için ideal depolama cihazıdır." ifadelerine yer verdi.

İki adet disk ile 2TB'a kadar depolama kapasitesi sunan Thecus D0204, SOHO olarak tanımlanan küçük ölçekli işletmeler ve ev kullanıcılarını hedef alıyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Thecus, USB 3.0 destekli ağ depolama sunucusunu tanıttı
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e j d e r 9 yıl
yahu bu bir yerine 2 disk takılabilen hard disk kutusu tek fark usb 3 ile pc ye bağlanabiliyor nas falan ayrı şeyler
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namnamnamnam 9 yıl
harici disk kutusu ise daha güzel olur istedigimiz diskleri takarız daha ucuza,ama sanırım 2.5" sabit disk veya ssd li modellerini üreticekler.
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Batuist 9 yıl
2.5"lik disklerden de tam performans alabilmek için yada USB3ün hakkını tam veremesede azami derecede kullanabilmesi için de 7200RPMlik 2.5" kullanmak gerek... eminim çoğu kişi bunlara dikkat etmiyordur.. heryerde çoğunlukla satılan modeller 5400RPMler...
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pysicopath 9 yıl
Bu ürün ağ depolama sunucusu değil. Raid 0 ve 1 destekli usb 3.0 harici depolama sürücüsü. Başlık yanlış yazılmış. İnternet sitesinde de DAS(Direct Attached Storage) olarak yazmışlar. NAS ile alakası yok.
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MrPerFormance 9 yıl
Ağ depolama ürünü ama ethernet yok??
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hrnayn 9 yıl
ethernet ters tarafta heralde
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MaTaDoR 9 yıl
USB 3.0 destekli ürünler yaygınlaşmaya başlıyor, güzel haber.
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