Thermaltake, yeni Frio Silent soğutucu serisini duyurdu





PC soğutucusu ve güç kaynakları ile yakından tanıdığımız Thermaltake, Frio Silent adını verdiği yeni işlemci soğutucu serisini 3 yeni üyesi ile birlikte lanse etti.





Seride yer alan soğutucular Frio Silent 12, Frio Silent 14 ve Frio Extreme Silent 14 Dual olarak sıralanıyor. Frio İspanyolca soğuk anlamına geldiği için serinin sessizlik ve soğuk tutma özelliklerine vurgu yapıyor.





Frio Silent 12 modeli tek kasa tasarımlı ve 8mm kalınlığında U biçiminde ısı boruları ihtiva ediyor. Fan 120mm boyutunda iken 1200 veya 1400 devir/dakika hızında dönüyor. Frio Silent 14 modeli ise 8mm kalınlığında U biçiminde ısı boruları, 140mm boyutunda fan ve 1200 veya 1400 devir/dakika hızı şeklinde özelliklere sahip. Her iki modelin dönüş hızları PWM üzerinden kontrol edilebilirken, bir de düşük ses adaptörüne sahipler.





Frio Extreme Silent 14 Dual ise serinin amiral gemisi durumunda ve iki adet Frio Silent 14 soğutucusunu istifleyerek kullanıyor. Modelin ısı boruları 6mm kalınlığında ve önceki iki modelden iki kat daha fazla ısı borusu mevcut. Modelde 140mm fan, 1200 devir/dakika dönüş hızı, düşük ses adaptörü şeklinde diğer özellikler yer alıyor.





Yeni Frio Silen serisi Intel LGA 1150 veya AMD AM3+ ve FM2+ gibi pek çok modern işlemci soketi ile uyum sağlıyor. Serinin fiyatı henüz açıklanmadı.

http://www.tomshardware.com/news/thermaltake-frio-silent-cpu-cooling,27208.html#xtor=RSS-980