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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake yeni Water 3.0 Ultimate hepsi-bir-arada soğutucusunu duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Thermaltake yeni Water 3.0 Ultimate hepsi-bir-arada soğutucusunu duyurdu

Güç kaynağı ve soğutma sistemleri ile yakından tanıdığımız Thermaltake, hem performans hem de sessizlik odaklı Water 3.0 Ultimate adlı hepsi-bir-arada soğutucu ünitesini duyurdu.

360mm radyatöre ve düşük buharlaşma tüplerine sahip olan Water 3.0 Ultimate soğutucusu, Asetek tasarımını temel alan bir pompa barındırıyor. Hava akışının 120mm'lik üç adet Thermaltake fanı ile sağlandığı üründe fanlar PWM ile kontrol edilebiliyor ve dönüş hızları 1000-2000 devir/dakika arasında değişiyor. Pompa ise 3600 devir/dakika dönüş hızına ulaşabiliyor.

Water 3.0 Ultimate sessizlik konusunda da oldukça başarılı ve 20 desibel civarında gürültü seviyesi mevcut. Pompa hızını düşürerek gürültü seviyesi daha da azaltılabiliyor. Ürünün maksimum hava akışı oranı 99 CFM olarak kaydedilmiş. 

Büyük radyatör biraz uyum sorununa neden olacak gibi görünse de Water 3.0 Ultimate, Intel  LGA1150, LGA2011, ve AMD AM3+, FM2+ gibi tüm modern işlemci soketleri ile uyumlu. Ürünün fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmadı.  

http://www.thermaltake.com/Cooling/Liquid_Cooler_/All_in_One/C_00002345/Water_3_0_Ultimate/Design.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
butterflv 5 yıl
bu ürünün geliş tarihinle alakalı bi tarih varmı ?
corsair 750 yetamistediğim gibi olur :)
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OldGamers86 5 yıl
120 ya da 240mm fazlası ile yeter. Heycan arayanlara hitap eder bu ürün de.
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acbold 5 yıl
TR fiyatı 400+ olacağından pek ilgi çekeceğini sanmıyorum. Ürün boyutu nedeniyle kısıtlı bir kitleye hitap edecek olsada. Çok gerekli mi sorusunu sormaktan alamıyorum kendimi.
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RapscallioN 5 yıl
Radyator bakir olmadiktan sonra sicaklik farki 5-6 derece olur 240-280mm radyatorlere gore...Fiyati da ucacagina gore simdilik degmez...
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berkke 5 yıl
Radyatörü illa kasanın içinemi koymak gerek dışarda olsa olmuyormu?
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WWalker 5 yıl
İntelin haswellerde aliciyi sogutucu almaya yonlendirmek icin yaptigi ihs nin islemci chipine
Tam basmamasindan dolayi yeni sogutuculari cokca gorucez.Ki islemciye delid islemi uygulandiginda hasweller stok fanla bile kullanilabilir.
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Rindaman 5 yıl
su soğutma candır can. Ne sistem toz çekiyor ne ram slotlarında problem yaşıyorsun.
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xdeliruzgar 5 yıl
Artan sicaklik degerleri karsisinda ureticilerin radyator buyutmekten baska caresi kalmamis gibi gorunuyor.
Diger ureticilerden de 3 fanli 360lik radyatorlu sogutucu haberleri gelir yakinda.
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