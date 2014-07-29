Thermaltake yeni Water 3.0 Ultimate hepsi-bir-arada soğutucusunu duyurdu





Güç kaynağı ve soğutma sistemleri ile yakından tanıdığımız Thermaltake, hem performans hem de sessizlik odaklı Water 3.0 Ultimate adlı hepsi-bir-arada soğutucu ünitesini duyurdu.





360mm radyatöre ve düşük buharlaşma tüplerine sahip olan Water 3.0 Ultimate soğutucusu, Asetek tasarımını temel alan bir pompa barındırıyor. Hava akışının 120mm'lik üç adet Thermaltake fanı ile sağlandığı üründe fanlar PWM ile kontrol edilebiliyor ve dönüş hızları 1000-2000 devir/dakika arasında değişiyor. Pompa ise 3600 devir/dakika dönüş hızına ulaşabiliyor.





Water 3.0 Ultimate sessizlik konusunda da oldukça başarılı ve 20 desibel civarında gürültü seviyesi mevcut. Pompa hızını düşürerek gürültü seviyesi daha da azaltılabiliyor. Ürünün maksimum hava akışı oranı 99 CFM olarak kaydedilmiş.





Büyük radyatör biraz uyum sorununa neden olacak gibi görünse de Water 3.0 Ultimate, Intel LGA1150, LGA2011, ve AMD AM3+, FM2+ gibi tüm modern işlemci soketleri ile uyumlu. Ürünün fiyatı ve çıkış tarihi açıklanmadı.

http://www.thermaltake.com/Cooling/Liquid_Cooler_/All_in_One/C_00002345/Water_3_0_Ultimate/Design.htm