Thermaltake yeni işlemci soğutucusu Jing'i duyurdu

Tayvanlı komponent üreticisi Thermaltake, ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığ Jing isimli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Düşük gürültü ve maksimum soğutma performansı esas alınarak hazırlanan yeni işlemci soğutucusunun, 131 x 123 x 162 mm boyutlarında ve 920 gram ağırlığında olduğu açıklandı. 6mm kalınlığında beş adet ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan Jing, 800-1300 devir/dakika hızlarında çalışan iki adet 120mm fan ile desteklenmiş durumda.

Intel'in LGA775, 1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket AM2, AM2+ ve AM3 soğutucularıyla uyumlu olan yeni soğutucunun yurt dışı satış fiyatı 59.99$ seviyesinden satışa sunuluyor.

*Editörün Notu: Jing, Çince'de sessizlik anlamına geliyor.