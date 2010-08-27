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Thermaltake yeni işlemci soğutucusu Jing'i duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,3b
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44
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake yeni işlemci soğutucusu Jing'i duyurdu
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Tayvanlı komponent üreticisi Thermaltake, ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığ Jing isimli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Düşük gürültü ve maksimum soğutma performansı esas alınarak hazırlanan yeni işlemci soğutucusunun, 131 x 123 x 162 mm boyutlarında ve 920 gram ağırlığında olduğu açıklandı. 6mm kalınlığında beş adet ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan Jing, 800-1300 devir/dakika hızlarında çalışan iki adet 120mm fan ile desteklenmiş durumda.

Intel'in LGA775, 1156 ve 1366, AMD'nin ise Soket AM2, AM2+ ve AM3 soğutucularıyla uyumlu olan yeni soğutucunun yurt dışı satış fiyatı 59.99$ seviyesinden satışa sunuluyor.

*Editörün Notu: Jing, Çince'de sessizlik anlamına geliyor.

Thermaltake yeni işlemci soğutucusu Jing'i duyurdu
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Thermaltake yeni işlemci soğutucusu Jing'i duyurdu
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Thermaltake yeni işlemci soğutucusu Jing'i duyurdu
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t8300 8 yıl
Çok güzelmiş
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MÜŞAVİR 9 yıl
Takılır, lakin fan son devirde döner sürekli. Ayrıca bir fan kontrolcü felan yokmu? 3 pin fanlar hep son devirde dönerler. 4 pin olanlarda ise ısıya gtöre otomatik artacak şekilde biostan ayarlayabilirsin. Veya bir fan kontrolcü ilede ayarlayabilirsin 3 pin olanları.
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ubeyaz 9 yıl
fan kabloların üzerinde LOW ve HİGH yazan ayar tuşu var LOW yazan kısımda şu anda. 3 pinli ucu şimdi 4 pinli yere taksam bu ayarda LOW da kalsa bu şekilde kullansam sıkıntı olur mu acaba...
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uNequAL 9 yıl
Yazıya bakılırsa 5 adet boru var demişsiniz. Ama 2 resimde farklı Tekinde 6 adet diğerinde 10 adet.
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V1CT0RY 9 yıl
Arkadaşlar tüm resimlerde 5 tane ısı borusu var. Nası bakıyosunuz resme anlamadım...

Bu arada şekli çok tatlıymış soğutucunun.
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Ebrak 9 yıl
Isı boruları tek parça ve "U" seklinde o yüzden 5 adet. Siz sanki ortada bolunuyormus gibi saydıgınızdan 10 adet diyorsunuz. Hatalı olan nokta bu.
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mo0rfin 9 yıl
İlk fotoda 6 ısı borusu var diğer resimlerde 10 ısı borusu, ne iş anlamadım. o.O
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DeistSuat 9 yıl
işte beklediğim soğutucu
bekleyiş sürüyor hala...
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WinteR 9 yıl
Anakart'ı 2 cm civarı yükseltilerek soğutma bloklarını anakartın altına yerleştirilebilir, daha işlemci,chipset,ekran kartı soğutması bu borularla iletilebilir.Anakartı arkasına ise 16 veya 18'lik fan konularak daha etkili ve sessiz soğutma elde edilebilir, fikir olarak :)
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Tolgá 9 yıl
Haberde 5 demişsiniz ama 10 adet ısı borusu görünüyor resimlerde ve kalınlıkları farklı bazılarının.İyi birşeye benziyor testlere bakmak lazım
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carloska 9 yıl
yeni ürün ama AMD soketlerde havayı dışarı üfleyecek şekilde üretilmemiş.. yeni çıkan işlemci soğutucularında hava kasanın arkasına üfleniyor artık...bunlar neden yapmamış ilginç... thermaltake den yine f/p ürünü olmayan bi ürün daha..
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