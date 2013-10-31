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Thermaltake'den 200mm fana sahip yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: Massive V20

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Thermaltake'den 200mm fana sahip yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: Massive V20
İnce gövdeleri içerisine yerleştirilen ufak fanları nedeniyle çoğu zaman gerekli havayı tam anlamıyla çekemeyen dizüstü bilgisayar için Thermaltake tarafından geliştirilen Massive V20, soğutma sürecine katkıda bulunuyor.
Soğutma teknolojileri konusunda uzun yıllardır hizmet veren firmanın 17-inç ekran boyutuna sahip dizüstü bilgisayar için hazırladığı Massive V20, LED aydınlatma sistemine sahip 200mm fanı (31.7 dBA) ile geniş bir alana sürekli olarak hava akışı (70.38 CFM) sağlayabiliyor ve böylece soğutma işlemine yardımcı oluyor. Işık sistemi ve fan hızı isteğe bağlı olarak ayarlanabilen ürün, bilgisayar sistemleriyle USB üzerinden bağlantı kuruyor. Alüminyum malzemeden hazırlanmış özel gövdesiyle de sıcak havayı başarılı bir şekilde dağıtabilen Thermaltake Massive V20, 365 x 276 x 24mm boyuta ve 700 gram ağırlığa sahip.
Thermaltake'in yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu Massive V20, 20$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

Thermaltake'den 200mm fana sahip yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: Massive V20


Kaynak:http://www.techpowerup.com/193500/thermaltake-announces-massive-v20-laptop-cooling-pad.html
http://www.techpowerup.com/193500/thermaltake-announces-massive-v20-laptop-cooling-pad.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 5 yıl
massive 23 ün güncellenmiş versiyonu bence güzel olmuş
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Nokia Specialist 5 yıl
VATAN PC'ye gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum.
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JoeyBane 5 yıl
200mm fan ve 70CFM hava akımı gayet tatminkar. 700 gram olması biraz gözüme takıldı.
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silentsv 5 yıl JoeyBane
JoeyBane

200mm fan ve 70CFM hava akımı gayet tatminkar. 700 gram olması biraz gözüme takıldı.

Alüminyum gövdesi olması sebebi ile gerçekten daha alınası bir cihaz. Plastiklerden iyidir. Ama bize baya baya iyi bir fiyattan gerlir bence benden demesi 100 tl üzeri fiyata gelir bu cihaz.
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Crimson 5 yıl
20+ çok iyi fiyat, benim evdeki kıytırık soğutucu bile 30-35$ civarındaydı
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Gl4dius 5 yıl
güzel bir ürüne benziyor bu tür ürünler başarılı oluyor ama harici bir güç kaynağından güç çekme imkanı verilse yada ayrı bir seçenek olarak gelse daha iyi olur gibime geliyor şahsen ben öyle istiyorum bilgisayardan güç çekmesini istemiyorum
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burakesan 5 yıl
17 inç laptoplara çanta bulmak bile bazen büyük ugraş gerektiriyor. Thermaltake'ye teşekkürler!
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Psydia 5 yıl
F/p olarak iyi bir urune benziyor
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