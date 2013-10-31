Thermaltake'den 200mm fana sahip yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu: Massive V20

Haber Editörü
İnce gövdeleri içerisine yerleştirilen ufak fanları nedeniyle çoğu zaman gerekli havayı tam anlamıyla çekemeyen dizüstü bilgisayar için Thermaltake tarafından geliştirilen Massive V20, soğutma sürecine katkıda bulunuyor.
Soğutma teknolojileri konusunda uzun yıllardır hizmet veren firmanın 17-inç ekran boyutuna sahip dizüstü bilgisayar için hazırladığı Massive V20, LED aydınlatma sistemine sahip 200mm fanı (31.7 dBA) ile geniş bir alana sürekli olarak hava akışı (70.38 CFM) sağlayabiliyor ve böylece soğutma işlemine yardımcı oluyor. Işık sistemi ve fan hızı isteğe bağlı olarak ayarlanabilen ürün, bilgisayar sistemleriyle USB üzerinden bağlantı kuruyor. Alüminyum malzemeden hazırlanmış özel gövdesiyle de sıcak havayı başarılı bir şekilde dağıtabilen Thermaltake Massive V20, 365 x 276 x 24mm boyuta ve 700 gram ağırlığa sahip.
Thermaltake'in yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu Massive V20, 20$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
Kaynak:http://www.techpowerup.com/193500/thermaltake-announces-massive-v20-laptop-cooling-pad.html
http://www.techpowerup.com/193500/thermaltake-announces-massive-v20-laptop-cooling-pad.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Alüminyum gövdesi olması sebebi ile gerçekten daha alınası bir cihaz. Plastiklerden iyidir. Ama bize baya baya iyi bir fiyattan gerlir bence benden demesi 100 tl üzeri fiyata gelir bu cihaz.