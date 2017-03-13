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Thor: Ragnarok set fotoğrafları geldi: İkonik saçlara elveda

Chris Hemsworth ile Marvel sinema evreninde kendisini bulan Thor, üçüncü filmi ile yine hayranlarını sinema salonlarına toplayacak. Filmin 3 Kasım 2017 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,8b
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20
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Thor: Ragnarok’un çekimleri sona gelirken yeni set fotoğrafları ve filmin konusu yayınlandı. Cate Blanchett, Marvel sinema evreninin ilk kadın kötüsü olarak karşımıza çıkıyor.

Tanıdık isim çok

Avengers: Age of Ultron filminin sonundan hikayeyi alan Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity Wars filmine de zemin hazırlayacak. Artık alıştığımız üzere Marvel filmlerinde diğer önemli karakterler boy gösteriyor. Thor: Ragnarok da bu geleneği bozmuyor.

Ultron’u saf dışı bıraktıktan sonra memleketi Asgard’a geri dönen Thor, babası Odin’in kılığına giren Loki’nin kurallardan uzaklaşan yönetimi ile karşılaşır. Boşluklar doğuran bu yönetimin sonunda ölüm tanrıçası Hela da serbest kalmıştır.

Hela’nın karşısına çıkan Thor, mücadelenin sonunda kendisini Sakaar adında yeni bir gezegende bulur. Grandmaster tarafından yönetilen Sakaar'da Valkyrie ile tanışan Thor, kendisini arenaya götürecek bir dizi maceraya atılır. Bu kez karşısında gladyatörlüğün kitabını yazan Hulk yer alacaktır. Bu kavgada Thor hem ikonik saçlarını hem de çekicini kaybedecektir.

Ayrıca Bkz. "Cooler Master’dan lüks sınıfa MasterWatt Maker güç kaynağı"

Chris Hemsworth ve Tom Hiddleston’ın rollerini devam ettirdiği filmde Cate Blanchett da Hela rolüne soyunuyor. Ayrıca Mark Ruffalo (Hulk), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Cellat Skurge) gibi önemli oyuncular rol alacak. Filmin 3 Kasım 2017 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.

 

http://www.superherohype.com/news/392609-full-thor-ragnarok-plot-revealed#oxrYYLLf3GZcfW7D.99 Yorum Yaz
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tahir40 2 yıl en beğenilen
Genç kız dergisi kapağı olmuş...
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KraftMK 2 yıl
Thor'u Thor yapan ne varsa gitmis
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Unchangeable 2 yıl
Kasvetli iskandinav havasından uzak rengarenk komedili bir film geliyor galiba tam bir fiyaskoya benziyor şu haliyle. Umarım yanılırım da thor a yakışan ciddi bir film gelir
Kasvetli iskandinav havasından uzak rengarenk komedili bir film geliyor galiba tam bir fiyaskoya benziyor şu haliyle. Umarım yanılırım da thor a yakışan ciddi ...
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Pantherus IV 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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caneycaney 2 yıl
Gwent oynayanlar bilir ya da witcher 3 oynayanlar bilir

Bu Heimdall mitolojik bir karakter

Kambi heimdallı çağırıyor ve kendisi ragh nar rook diye bağırıyor tüm herşeyi yok ediyor havayı temizliyor falan

ilginç yani
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tombombadil_07 2 yıl
Thor'un saçları on numara, Cate B. Galadriel rolünden sonra bu rolde de çok güzel görünüyor. Valkryie sinemada görünce anlaşılır. Fragmanı bir gelsin hele
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Unchangeable 2 yıl
Kasvetli iskandinav havasından uzak rengarenk komedili bir film geliyor galiba tam bir fiyaskoya benziyor şu haliyle. Umarım yanılırım da thor a yakışan ciddi bir film gelir
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Chalrie Keley 2 yıl Unchangeable
Marveldan öyle kasvetli İskandinav havası falan gelmez boşuna bekleme bence
Yine klasik paso ayar çeken omuz arkaya bakıp şekil şekil konuşulan dandik bir film çıkacaktır (inş. çıkmaz)
Saç ve kılıç bence olmamış bu arada.Yani tabikide adam yakışıklı ne yapsan iyi durur öyle rezalet falan değil de öteki hali daha iyi
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HAŞMETLİi 2 yıl
Warrior sıktı Asas olcak heralde bide yeşilli Lokinin hatun gibi sanki
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emre1393 2 yıl
disney thor'u madara etmiş resmen, odin mezarında ters dönmüştür.
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axaxa 2 yıl
Böyle thor mu olur parodi gibi .p
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Guest-F8946C419 2 yıl
İmpara'thor
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irish 2 yıl
Dostum thor demişsin ama...
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waynei 2 yıl
karizma olmus.
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