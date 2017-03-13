Thor: Ragnarok set fotoğrafları geldi: İkonik saçlara elveda

Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Thor: Ragnarok’un çekimleri sona gelirken yeni set fotoğrafları ve filmin konusu yayınlandı. Cate Blanchett, Marvel sinema evreninin ilk kadın kötüsü olarak karşımıza çıkıyor.

Tanıdık isim çok

Avengers: Age of Ultron filminin sonundan hikayeyi alan Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity Wars filmine de zemin hazırlayacak. Artık alıştığımız üzere Marvel filmlerinde diğer önemli karakterler boy gösteriyor. Thor: Ragnarok da bu geleneği bozmuyor.

Ultron’u saf dışı bıraktıktan sonra memleketi Asgard’a geri dönen Thor, babası Odin’in kılığına giren Loki’nin kurallardan uzaklaşan yönetimi ile karşılaşır. Boşluklar doğuran bu yönetimin sonunda ölüm tanrıçası Hela da serbest kalmıştır.

Hela’nın karşısına çıkan Thor, mücadelenin sonunda kendisini Sakaar adında yeni bir gezegende bulur. Grandmaster tarafından yönetilen Sakaar'da Valkyrie ile tanışan Thor, kendisini arenaya götürecek bir dizi maceraya atılır. Bu kez karşısında gladyatörlüğün kitabını yazan Hulk yer alacaktır. Bu kavgada Thor hem ikonik saçlarını hem de çekicini kaybedecektir.

Ayrıca Bkz.

"Cooler Master’dan lüks sınıfa MasterWatt Maker güç kaynağı"

Chris Hemsworth ve Tom Hiddleston’ın rollerini devam ettirdiği filmde Cate Blanchett da Hela rolüne soyunuyor. Ayrıca Mark Ruffalo (Hulk), Idris Elba (Heimdall), Sir Anthony Hopkins (Odin), Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Cellat Skurge) gibi önemli oyuncular rol alacak. Filmin 3 Kasım 2017 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.