Cooler Master’dan lüks sınıfa MasterWatt Maker güç kaynağı

Genelde bilgisayar pazarında fiyat olarak düşük ancak verimlilik olarak üst seviyede olan güç kaynakları daha çok tercih ediliyor. Üreticiler de ana akım güç kaynaklarını buna göre geliştiriyor. Bununla birlikte lüks sınıfa da ilgi mevcut.

Lüks arayanlar için

Cooler Master, verimliliğin yanında tasarım ve ince işçilik arayan tüketiciler için MasterWatt Maker 1200 MIJ adında yeni bir güç kaynağı geliştirdi. Ürünün ilginç tarafı 40 mühendisin toplamda 165 bin saat harcayarak ortaya çıkarmış olması. Ürün firmanın 25. yılı anısına üretilmiş.

Ürünün ismindeki MIJ eklentisi Japonya’da üretildiğini ifade ediyor. Cooler Master ve Japon Murata işbirliğinin imzasını taşıyor. Güç kaynağında Japon ve Alman bileşenler kullanılmış. 1200W gücündeki kaynak, 80 Plus Titanium sertifikası ile yüzde 90 üzerinde enerji verimliliği sunuyor. 135mm çapındaki Silencio fan yüzde 50 yük altında tamamen pasif duruma geçiyor.

224m uzunluk ile ortalamanın üzerinde çıkan güç kaynağı yeni bir düzlem konnektör kullanıyor. Bu sayede normal konnektörlere göre 1.5 kat daha fazla akım taşıyabiliyor. Ayrıca Murata kaynak için özel bir istiflenmiş transformatör tasarlamış.

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Intel Core i7-6950X işlemci ve çift GeForce GTX 1080 Ti gibi pek çok üst seviye yapıya uyum sağlayacak olan MasterWatt Maker 1200 MIJ güç kaynağı için 900 Pound yani vergiler hariç 3600TL isteniyor.