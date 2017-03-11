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Cooler Master’dan lüks sınıfa MasterWatt Maker güç kaynağı

Intel Core i7-6950X işlemci ve çift GeForce GTX 1080 Ti gibi pahalı yapılara uygun bir güç kaynağı arıyorsanız Cooler Master tam da size yönelik bir ürün geliştirmiş.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,6b
1
37
Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Cooler Master’dan lüks sınıfa MasterWatt Maker güç kaynağı

Genelde bilgisayar pazarında fiyat olarak düşük ancak verimlilik olarak üst seviyede olan güç kaynakları daha çok tercih ediliyor. Üreticiler de ana akım güç kaynaklarını buna göre geliştiriyor. Bununla birlikte lüks sınıfa da ilgi mevcut.

Lüks arayanlar için

Cooler Master, verimliliğin yanında tasarım ve ince işçilik arayan tüketiciler için MasterWatt Maker 1200 MIJ adında yeni bir güç kaynağı geliştirdi. Ürünün ilginç tarafı 40 mühendisin toplamda 165 bin saat harcayarak ortaya çıkarmış olması. Ürün firmanın 25. yılı anısına üretilmiş.

Ürünün ismindeki MIJ eklentisi Japonya’da üretildiğini ifade ediyor. Cooler Master ve Japon Murata işbirliğinin imzasını taşıyor. Güç kaynağında Japon ve Alman bileşenler kullanılmış. 1200W gücündeki kaynak, 80 Plus Titanium sertifikası ile yüzde 90 üzerinde enerji verimliliği sunuyor. 135mm çapındaki Silencio fan yüzde 50 yük altında tamamen pasif duruma geçiyor.

224m uzunluk ile ortalamanın üzerinde çıkan güç kaynağı yeni bir düzlem konnektör kullanıyor. Bu sayede normal konnektörlere göre 1.5 kat daha fazla akım taşıyabiliyor. Ayrıca Murata kaynak için özel bir istiflenmiş transformatör tasarlamış.

Ayrıca Bkz. "Nvidia’dan sunuculara yönelik en güçlü grafik hızlandırıcı"

Intel Core i7-6950X işlemci ve çift GeForce GTX 1080 Ti gibi pek çok üst seviye yapıya uyum sağlayacak olan MasterWatt Maker 1200 MIJ güç kaynağı için 900 Pound yani vergiler hariç 3600TL isteniyor. 

 

http://hexus.net/tech/news/psu/103264-cooler-master-launches-900-masterwatt-maker-1200-mij-psu/ Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl en beğenilen
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Yanıtla +49
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oem 2 yıl
Son paragrafa kadar gayet iyi gidiyorduk...
Yanıtla +28
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl eAkman
Yakında CM yalakakası teknopat inceler, öve öve bitiremezler.
Teknopat diyalogları
- Evet Recep, bu gördüğümüz nedir
- Önümüzde bir güç kaynağı var Ali
Yakında CM yalakakası teknopat inceler, öve öve bitiremezler.Teknopat diyalogları- Evet Recep, bu gördüğümüz nedir- Önümüzde bir güç kaynağı var ...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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1 Avatar
Umutcan 2 yıl
Benzeri 1200w gold psu'lar 1100tl'ye bulunabilirken fazladan 3 kat fiyatı titanium sertifikası için isteyeceklerse kalsın. Aradaki fiyat farkını ufacık verimlilik farkı ile çıkarabilir mi?
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Dolphin/Lion 2 yıl
Bu fiyattaki psu'nun garantisi kaç sene olacak çok merak ediyorum. Şu anda 12 yıl garantiyle (Prime Serisi) garanti konusunda liderlik Seasonic'e ait.
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axaxa 2 yıl
O çalışmaya bu mu çıkmış .
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BalistikBomba 2 yıl
Son paragrafa kadar, herhalde 1000-1500TL arası bir şey isterler buna diyordum ki....
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No Way Out 2 yıl
Şu AX, AXi yazıp yazıp duruyorsunuz, bu serinin hepsi kronik sorunlu, ya kutudan direk bozuk çıkıyor yada ilerde muhakkak bozuluyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Hüsnü008 2 yıl No Way Out
No Way Out
Şu AX, AXi yazıp yazıp duruyorsunuz, bu serinin hepsi kronik sorunlu, ya kutudan direk bozuk çıkıyor yada ilerde muhakkak bozuluyor.

ax860i kullanıyorum, bozulsa ne olacak, 10 sene garantisi var
Yanıtla +7
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H34RTL3SS 2 yıl
... ... bakır kablo yerine altın mı kullandılar pirizden çekmek yerine kendi mi elektirik üretiyor o fiyat ne öyle tl olamaz tl olsa duramaz zaten peso dur o
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V4LKyR 2 yıl
40 mühendisin 165 bin saat çalışarak yıllardır bilinen güç kaynağı "mantığına" yeni olarak ne getirdiklerini gerçekten çok merak ediyorum.
Bu güç kaynağında diğer hiç bir güç kaynağında olmayan müthiş bir özellik olmalı. Nedir o?
2 Yanıt Yanıtla +6
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LambayaFunfDe 2 yıl V4LKyR
%50 yükün altında fanı duruyormuş
1 Yanıt Yanıtla +1
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massacrer 2 yıl V4LKyR
Üşenmedim hesapladım.
40 mühendisin net sıfır goygoy, günde 9 saat, %100 verimle yılda yaklaşık 250 iş günü çalışması sonucu 22 ayda tamamlanıyor. Hadi tatiliydi yıllık izniydi derken 2 sene diyelim.
Mühendis adamın sıfır goygoyla iş yapması mümkün değil. 9 saat %100 verimle iş yapması hepten ütopya. Hadi velev ki oldu bunlar 40 tane adam toplanıp bir ürün üzerinde bu mesaiyi verdiler ortaya çıka çıka 1200W güç kaynağı mı çıkardılar? Yazık lan o firmaya. 5 mühendisle biz Ford'da günde 3 saat çalışma, %35 verimle, 4yılda araca milyon dolarlık sistemlerini tasarlıyorduk lan. Üstelik bu heriflerin beşte biri paraya muhtemelen.
Herhangi 40 adamı 2 yıl versen dünyaya kesin daha faydalı bir şey çıkartırım. CEO olsam sürpriz diye bunu getirseler o heriflere sokarım bu cihazı. Sırayla çağırır dinlenip dinlenip döverim bildiğin. 480 aylık maaş lan bu. Nerden baksan 2 milyon dolar. Daha harcadıkları elektriğe, suya, yedikleri yemeğe ve kullandıkları ham maddeye girmedim bile.
1 Yanıt Yanıtla +2
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CVenturas 2 yıl
Bu kadar yüksek seviyede artık dijital bilgi akışı da sunulmalı. Yani USB üzerinden anakartla konuşan powerlardan olmalı. Sonuçta çok yüksek bir seviye ve bugün thermaltake giriş-orta seviye ürünlerine bile bu özelliği koyuyor.
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Lana-Del-Rey 2 yıl
SuperNova 1600T2 varken bu PSU'nun yüzüne bakmam, bırak bakmayı yüzüne tükürürüm.
400 Dolarlık T2'den ne farkı varmış da 900 Pound istiyorlarmış?
Saçmalık.
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