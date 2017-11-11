Tıklama tabanlı aksiyon oyunu Tap Busters indirmeye sunuldu

Aksiyon RPG türü oyunlarda ilgi çekici bir kategori olan tıklamaya dayalı oynanış, sık sık karşımıza çıkıyor. Henüz indirmeye sunulan Tap Busters adındaki oyun da bu oynanışı temel alıyor.

Sürekli tıklama

Galaksiler arası savaşta imparatorluğu gezerek galaksiyi yok etmeye çalışan yaratıkları durdurduğunuz oyunda tek yapmanız gereken düşmanın üzerine tıklamak. Yardımcı minyon ile birlikte kahramanımız sürekli ateş ederek düşmanları öldürüyor.

Ayrıca Bkz.

"Instagram Hikayeler geçmişe gidiyor"

Çok zorlamayan bir yapısı olan oyunda elde ettiğiniz paralar ve elmaslar ile ekipmanlarınızı güçlendiriyorsunuz. Böylece yaratıklar daha hızlı ölüyor. Ayrıca elmasları silahlarınıza takarak gücünü arttırıyorsunuz. Yine tecrübe puanları ile kendinizin veya minyonunuzun yeteneklerini yükseltebiliyorsunuz.

Tanınmış illüstrasyon ustası Noper’ın elinden çıkan grafikler oldukça başarılı. Oyuncular oyun içi satın alımlara ihtiyaç duymadan ilerleyebiliyor. Oyun ücretsiz.