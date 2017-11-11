Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tıklama tabanlı aksiyon oyunu Tap Busters indirmeye sunuldu

Aksiyon RPG tadında bol tıklamalı bir mobil oyun olan Tap Busters: Galaxy Heroes mağazalarda indirmeye sunuldu. Oyunun grafikleri de önemli bir ismin elinden çıkmış.
1 yıl
2,4b
1
3
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Aksiyon RPG türü oyunlarda ilgi çekici bir kategori olan tıklamaya dayalı oynanış, sık sık karşımıza çıkıyor. Henüz indirmeye sunulan Tap Busters adındaki oyun da bu oynanışı temel alıyor.

Sürekli tıklama

Galaksiler arası savaşta imparatorluğu gezerek galaksiyi yok etmeye çalışan yaratıkları durdurduğunuz oyunda tek yapmanız gereken düşmanın üzerine tıklamak. Yardımcı minyon ile birlikte kahramanımız sürekli ateş ederek düşmanları öldürüyor.

Ayrıca Bkz. "Instagram Hikayeler geçmişe gidiyor"

Çok zorlamayan bir yapısı olan oyunda elde ettiğiniz paralar ve elmaslar ile ekipmanlarınızı güçlendiriyorsunuz. Böylece yaratıklar daha hızlı ölüyor. Ayrıca elmasları silahlarınıza takarak gücünü arttırıyorsunuz. Yine tecrübe puanları ile kendinizin veya minyonunuzun yeteneklerini yükseltebiliyorsunuz.

Tanınmış illüstrasyon ustası Noper’ın elinden çıkan grafikler oldukça başarılı. Oyuncular oyun içi satın alımlara ihtiyaç duymadan ilerleyebiliyor. Oyun ücretsiz.

Tap Busters: Google Play II App Store

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
System32Deleted 1 yıl
Çok Değişik Bİr Oyun Kötü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coreytoddgray2 1 yıl
Tutar mi ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadrag 1 yıl
Hayatımda gördüğüm en salak oyun tarzı bu.. Ama naparsin, tutuyor işte..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl TrueDepth benzeri kamera sistemleri çoğalıyor 1 yıl Parity'nin dijital cüzdanı hacklenmiş olabilir 1 yıl Alibaba’nın 11.11 satışları 25 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı 1 yıl iPhone X ekranının soğukta tepkisiz kalması sorunu gideriliyor 1 yıl SwiftKey yeni fotoğraf temasını duyurdu 1 yıl Samsung GDDR6 bellekleriyle CES 2018 inovasyon ödülünü aldı 1 yıl Vodafone İstanbul Maratonu Pazar günü 39'uncu kez koşulacak 1 yıl Disney animasyon olmayan ilk Star Wars dizisini duyurdu 1 yıl İkinci el araçların kilometre bilgileri PTT mobil uygulamasından görüntülenebilecek 1 yıl Bill Gates dünyaya damga vuran Windows'u tam 34 yıl önce tanıttı 1 yıl Monster'dan mekanik klavyeli iki yeni notebook 1 yıl Çin'in Shenzhen şehrindeki bütün otobüsler elektrikle çalışacak 1 yıl Elon Musk neden geldi? Yeni Superman mi? | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Snap Inc., elde kalan Spectacles gözlükleri satmaya çalışacak 1 yıl Nvidia mali rekorlara doymuyor 1 yıl Apple, iPhone'ların kamera kalitesini yükseltecek bir şirket satın aldı 1 yıl Yüzde yüz eğitim bursu hediyeli e-Spor turnuvası başlıyor 1 yıl IBM dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarını geliştirdi 1 yıl SteelSeries’den Arctis 3 Bluetooth kulaklık 1 yıl Alibaba 11.11'e rekorla başladı: 15 dakikada 5 milyar dolarlık satış 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tıklama tabanlı aksiyon oyunu Tap Busters indirmeye sunuldu Sonraki Tesla Model S 100D artık 0'dan 60 mph hıza 3,6 saniyede çıkıyor 1 yıl Apple, ABD'deki en ucuz enerji anlaşmalarından birine imza attı 1 yıl Kuantum bilgisayarları bitcoinin güvenliğini tehdit ediyor 1 yıl Ford fabrika işçilerine Iron Man tarzı dış iskelet giydirmeye başladı 1 yıl Daire başına birer otopark gösterme zorunluğu geliyor 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Murat Şen 1 yıl ABD’den F-35 savaş uçakları için kritik hamle 1 yıl İnce belli çay bardağı emojisi için #TEAmojiNOW kampanyası başladı 1 yıl Tesla, kullanıcı arayüzü operasyonlarının başına Microsoft'tan bir mühendis getirdi 1 yıl South Park’ın mobil oyunu South Park: Phone Destroyer çıktı 1 yıl Star Wars evreninde geçen yepyeni bir üçleme için hazırlıklar başladı 1 yıl Cryorig’den ilginç kasa tasarımı 1 yıl Samsung Galaxy S9 amiral gemisinin yonga seti duyuruldu 1 yıl God of War oyunu Türkçe altyazı seçeneğine sahip olacak 1 yıl Tablet pazarı son üç yıldır sürekli geriliyor 1 yıl 2500’den fazla web sitesi gizli kripto madencilik yapıyor 1 yıl sKan ile cilt kanserini kolayca tespit etmek mümkün 1 yıl Rusya'nın robot tankları insanlı tanklardan daha başarılı 1 yıl Apple kodlama eğitimini ABD dışına taşıyor 1 yıl TripAdvisor artık cinsel saldırı olaylarının yaşandığı otelleri işaretleyecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim