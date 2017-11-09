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Instagram Hikayeler geçmişe gidiyor

Instagram Hikayeler özelliğinde artık 24 saatten eski içeriklerinizi bir araya getirerek klipler oluşturabileceksiniz. Bu konuda Snapchat platformu artık yalnız değil.
1 yıl
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7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Rakibi Snapchat’in özelliklerini kopyalaması ile eleştirilen Instagram, bu ısrarından vazgeçmiyor. Instagram Hikayeler’in yeni özelliği bizi 2016 yılındaki bir Snapchat yeniliğine götürüyor.

Geçmiş hikayeler

Snapchat, Instagram gibi paylaşım platformları genelde kullanıcıların en fazla son 24 saat içerisinde kaydettikleri içerikleri paylaşmasına izin veriyor. Bu da kullanıcıları biraz kısıtlıyor. Yavaş yavaş bu kısıtlama kalkmaya başladı.

Geçen yıl Snapchat bu kısıtlamayı kaldırarak kullanıcıların 24 saat öncesinden de içeriklerini bir araya getirmesini ve paylaşmasını sağlamıştı. Şimdi sıra Instagram’a geldi.

Ayrıca Bkz. "Android işletim sistemi var ancak sadece cep telefonu"

Instagram Hikayeler kısmına yeni eklenen özellik, burada da artık 24 saatten önceki içerikleri de bir klipte birleştirmenizi sağlıyor. Özellik ayrıca yeni bir tarih etiketi de barındırıyor. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra bunları paylaşabiliyorsunuz.

Snapchat öncü yeniliklerine rağmen halen kullanıcı kazanmada sıkıntı yaşarken, Instagram onu ikiye katlamayı başardı. Güncelleme bu hafta itibariyle dağıtıma başlamış durumda.

Instagram: Google Play II App Store

https://instagram-press.com/blog/2017/11/07/expanding-uploads-from-your-camera-roll/ Yorum Yaz
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keremec 1 yıl en beğenilen
Instagram da ayni Apple gibi. Geriden geliyor, kopyalıyor ama yine de en çok o beğenilip, kullanılıyor.
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System32Deleted 1 yıl
Bu Zaten Vardı Galiba
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coreytoddgray2 1 yıl
Bu uygulama zaten yok muydu?
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kadirirdem 1 yıl
Hep birbirinden kopyalama üzerine oldu platformlar iyice.
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shadowtr 1 yıl
Bakın ben ne yapmanız gerektiğini söylüyorum, not alın.
Hikayeler moduna girince üstte tarih olacak, tarihe dokunup geçmişten bir tarih seçtiğimde kişinin o gün yayınladığı hikayeleri göstereceksiniz.
Hadi dersinize çalışın gelin, en kısa sürede bunu ekleyin.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Apple geriden geliyor diyen var..
Apple Mac OS çıkardı, kopyalandı.
iPod çıkardı, zuneplayer diye birşey denediler tutmadı.
IOS çıktı.. ardından hemen benzeri bir android türedi..
iPhone çıktı yıllardır kopyalıyorlar ama daha iyisini yapan yok. Xaomi dışında ;)
Touch ID koydu birden yaygınlaştı.. 3.5 mm kulaklık girişini kaldırdı hepsi kaldırmaya başladı.
MacBook modelleri 2008 de çıktı 2011de ultrabooklar geldi. Ve çoğu MacBook benzeri..
iPad çıktı, android tabletler çıktı ardından ama apple kadar tutulmadı.
Liste uzar gider.. biz de burada 2000 doğumlulara birşeyler anlatmaya çalışıyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Damenda 1 yıl Guest-F8946C419
Catology

Apple geriden geliyor diyen var..



Apple Mac OS çıkardı, kopyalandı.

iPod çıkardı, zuneplayer diye birşey denediler tutmadı.

IOS çıktı.. ardından hemen benzeri bir android türedi..

iPhone çıktı yıllardır kopyalıyorlar ama daha iyisini yapan yok. Xaomi dışında ;)

Touch ID koydu birden yaygınlaştı.. 3.5 mm kulaklık girişini kaldırdı hepsi kaldırmaya başladı.

MacBook modelleri 2008 de çıktı 2011de ultrabooklar geldi. Ve çoğu MacBook benzeri..

iPad çıktı, android tabletler çıktı ardından ama apple kadar tutulmadı.

Liste uzar gider.. biz de burada 2000 doğumlulara birşeyler anlatmaya çalışıyoruz.

Mal çok olduğundan millet de pazarda yer almaya çalışıyor.
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keremec 1 yıl en beğenilen
Instagram da ayni Apple gibi. Geriden geliyor, kopyalıyor ama yine de en çok o beğenilip, kullanılıyor.
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