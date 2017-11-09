Instagram Hikayeler geçmişe gidiyor

Rakibi Snapchat’in özelliklerini kopyalaması ile eleştirilen Instagram, bu ısrarından vazgeçmiyor. Instagram Hikayeler’in yeni özelliği bizi 2016 yılındaki bir Snapchat yeniliğine götürüyor.

Geçmiş hikayeler

Snapchat, Instagram gibi paylaşım platformları genelde kullanıcıların en fazla son 24 saat içerisinde kaydettikleri içerikleri paylaşmasına izin veriyor. Bu da kullanıcıları biraz kısıtlıyor. Yavaş yavaş bu kısıtlama kalkmaya başladı.

Geçen yıl Snapchat bu kısıtlamayı kaldırarak kullanıcıların 24 saat öncesinden de içeriklerini bir araya getirmesini ve paylaşmasını sağlamıştı. Şimdi sıra Instagram’a geldi.

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Instagram Hikayeler kısmına yeni eklenen özellik, burada da artık 24 saatten önceki içerikleri de bir klipte birleştirmenizi sağlıyor. Özellik ayrıca yeni bir tarih etiketi de barındırıyor. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra bunları paylaşabiliyorsunuz.

Snapchat öncü yeniliklerine rağmen halen kullanıcı kazanmada sıkıntı yaşarken, Instagram onu ikiye katlamayı başardı. Güncelleme bu hafta itibariyle dağıtıma başlamış durumda.