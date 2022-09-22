Logitech Android tabanlı el konsolunu tanıttı: G Cloud Gaming Handheld

Sony’nin PSP ve PS Vita’yı bitirmesinin ardından el konsolları popülerliğini kaybetmişti. Yıllar sonra Nintendo Switch ve Nintendo Switch Lite, el konsollarını yeniden canlandırdı. Bulut üzerinden oyun akışı sistemlerinin gelişmesi de, akıllı telefonları taşınabilir konsollara dönüştüren aksesuarların artmasına sebep oldu. Switch ve Steam Deck’in başarısını gören birçok firma, bir şekilde el konsolu pazarına girmeye başladı. Bu firmalardan biri de Logitech oluyor.

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Logitech G Cloud Gaming Handheld

Geçtiğimiz haftalarda Logitech’in Android tabanlı bir oyun konsolu üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Firma, şimdi de bu konsolu resmen tanıttı. Logitech ve Tencent ortaklığında geliştirilen cihaz 7 inç FHD 60Hz ekrana ve konfor odaklı bir tasarıma sahip. G Cloud, standart kontrolcü tuşlarının yanı sıra titreşim, jiroskop kontrolleri ve ayarlanabilir tuş fonksiyonları ile geliyor. Cihaz, Android için geliştirişmiş oyunları desteklese de bulut akışı hizmetleri, cihazın önceliği oluyor. Logitech ve Tencent, GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming uygulamalarının cihazda kusursuz çalışması için Nvidia ile Microsoft ile iş birliği yapmış. Ayrıca cihaz, Steam Link üzerinden bilgisayarınızdaki oyunları da oynamanıza izin veriyor

Tam Boyutta Gör

Android’in üzerine Switch benzeri bir arayüze sahip olarak gelen cihaz; Snapdragon 720G, 4GB LPDDR4x RAM ve 64GB UFS depolama ile geliyor. Cihaz, performans anlamında üst seviyelerde olmasa da bulut tabanlı oyun sistemleri harika bir şekilde çalışacaktır.

Ön siparişe açıldı

Taşınabilir oyun konsolları, genelde batarya konusunda bekleneni veremiyor ancak Logitech, G Cloud’ın tek şarj ile 12 saat oynanabileceğini belirtiyor. Bu sayı, muhtemelen az işlemci gücü gerektiren bulut akışı hizmetleri ile ölçülmüştür. Ayrıca cihazın, 2.5 saatte tamamen şarj olacağı da belirtiliyor.

Standart bir Android tablet olarak da kullanılabilecek cihaz, Bluetooth 5.1 desteği, stereo hoparlör, stereo mikrofon, USB-C girişi ve 3.5mm kulaklık girişi ile geliyor. Çıkış yaptığında 350 dolara satılacak el konsolu, ön siparişe özel 300 dolar fiyat etiketi ile Amazon ABD'de listelenmiş durumda.

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Androidli oyun konsolu Logitech G Cloud Gaming tanıtıldı