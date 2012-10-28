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Tim Cook, iPad Mini ve fiyatlandırmasıyla ilgili eleştirilere cevap verdi

6 yıl
16,2b
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28
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın iPad Mini için uyguladığı fiyat politikasına yönelik eleştirilere, Phil Schiller'den sonra firmanın icra kurulu başkanlığını yürüten Tim Cook da cevap verdi. Tim Cook, iPad Mini'nin diğerlerinden farklı olduğunu file getirirken; maliyetinin ise yüksek olduğunu açıkladı.

Ünlü tepe yöneticisi yaptığı açıklama da iPad Mini ve fiyatlandırmasıyla ilgili şunları söyledi:

"iPad Mini üzerinde ilk çalışmaya başladığımızda hedefimiz daha küçük ve ucuz tablet yapmak değildi. En başından beri iPad'in sunduğu tüm deneyimleri eksiksiz sunabilecek daha küçük bir iPad yapmayı hedefledik. O ve diğerleri arasındaki fark da çok derin. 7 inçlik tabletlere göre %35 daha fazla kullanılabilir ekran, 2 mükemmel kamera, çift bant Wi-Fi desteği ile daha hızlı iletişim. Onu elinize aldığınızda hissettikleriniz, hassasiyetimizin göstergesi. Yaptığımız işte bu. Ancak iPad Mini'nin maliyeti yüksek ve kar marjı firma ortalamamızın çok altında. Fakat biz çok sayıda üretim yapıp, maliyet eğrisinin aşağı çekerek diğer ürünlerimizdeki gibi çok daha verimli bir üretim yapmayı istiyoruz.

Hedeflerimizden biri insanların aylar, yıllar boyunca kullanmayı sevecekleri cihaz yaratabilmek. iPad Mini'nin tasarlanma amacı da bu. Kullanım istatistiklerine bakarak bu hedefimizi ne derece başardığımızı görebilirsiniz. Tabletlerin oluşturduğu internet trafiğinin %90'dan fazlası iPad imzası taşıyor. Apple, insanların "anlık" sevebileceği, ancak eve gittiklerinde kullanmayacakları cihazları hiçbir zaman yapmayacak. Bu durum kullanıcılarımızın yaşamalarını istediğimiz bir deneyim değil. iPad Mini'yi kullanın; eminim ki bir kez kullandıktan sonra diğerlerini kullanmayacaksınız."


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Firaristt 6 yıl en beğenilen DreamingLight
DreamingLight

çok güzel gözüküyor. her türlü satar. parası olan alır, olmayan burada laf söyler. zenginin malı, züğürdün çenesi...


Bana söylenmemiş ama sadece cihazı almamak için bazı sebeplerim var. Zenginin malı, züğürdün çenesini yorarsa yorsun. Umrumda değil ama iPhone fiyatına telefon, iMac kadar fiyata bilgisayar alıyorsam bu zenginlikten veya görmemişlikten değil,istek, beklenti ve kullanım amacının farklı olmasındandır. Yoksa 300-500$'ı bastırıp almak hiç sorun değil.

Bazılarının Apple kullananları zengin sanmasına anlam veremiyorum. Ülkemizde asgari ücretle çalışanlar bile Apple cihazı kullanabiliyorken bunun bir mantığı yok. Erişilemez fiyatlarda değiller. Tabii borç içinde yüzerken hava atma derdinde olanlar var,onlar ayrı bir mesele...
DreamingLightçok güzel gözüküyor. her türlü satar. parası olan alır, olmayan burada laf söyler. zenginin malı, züğürdün çenesi......
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T3RR1BL3WH1SP3R 6 yıl
kar marjı firmamızın ortalamasının altında bu üründen sadece %95 kar ediyoruz
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Zuko 6 yıl
Hadi len oradan.
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Chromosty 6 yıl
ilk ipad çıktığında ipod un büyüğü dediler.

Iphone un yapabildiği ama ipad in yaşamadığı ne var.hiç bir sey.

Salak saçma bir sebep söylüyorlar.demek büyüklükle hiç bir alâkası yokmuş
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AlkanExclusive 6 yıl
şu Tim Cook denen herife de bir türlü ısınamadım, buzdolabı gibi.. Steve Jobs'ın sempatikliği yok.. zoraki gülümsüyor falan! açıklamaları falan da aynı derecede soğuk, anlamsız ve samimi değil..
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nurettinaz 6 yıl
Millet amerika için diyorum üzerine azıcık daha koyup adam gibi ipad alır ki uygulamalar sonuçta ya ipad ya da iphone un eski modellerinin ekran boyutuna göre apple o kullanım kolaylığını iphone 5 ve ipad mini ile yıkıp bir de gelip fiyat konusunda artislik yapması apple ı destekleyen bir çok insanı bile rahatsız etmekte. Genç apple severler rahatsız:D:D:D
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murdocklawless 6 yıl
tim cook'u allah apple'ın başından eksik etmesin. apple batarsa bu herif yüzünden batar.
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O.Beverly 6 yıl
Tim cook'u neye dayanarak eleştiriyorsunuz bilmiyorum fakat, Apple ın bu son zamanlarında satışlardan vs. rekor kırdığı dönem (ki bu dönem Steve in hasta olduğu döneme denk geliyor.) görevde geçici olarak Tim Cook vardı. Dolayısıyla tüm başarıyı Steve Jobs'a bağlamak biraz pazarlama işi gibi geliyor bana.
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_Athelas_ 6 yıl
Apple almayan ölsün bee (!)
Sanki bana uzay mekiği yaptılar! Hep aynı laflar ''Farklı bişey yapmak istedik,yıllarca çalıştık'' Koyunları kandırısın da bizleri kanzdıramazsın ....
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sertacarslan 6 yıl
Tek tepki gösteren biz değilmişiz demek ki. Aklın yolu bir...
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heisenberg__ 6 yıl
ben bu yıllar boyunca severek kullanabilecekleri cihaz muhabbetini anlamıyorum. bende ilk jenerasyon ipad var. hala kullanıyorum tamam ama artık safari de 2 sayfa açtım mı kasmaya başlıyor. bıraktım yeni model hevesini, işlevini yerine getirse sevmeden de kullanacaz da. kim ne derse desin bu apple bir üst model çıkarırken alttaki modele çok sağlam geçiriyor. ipad mininin bir üst modeli çıkınca ipad miniye geçirecekler
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Serkan.s 6 yıl
mert1907
Herkez eleştiriyor ama yine de satılıyor. Demek ki insanlar farklı bir şey buluyorlar iPadde. Fiyat yüksek özellikle de Nexus 7ye göre ama demekki var bişeyler.

Nexus 7 kârsız yani maliyetine satılan bir ürün. Kalite ve tasarım olarak da iPad'in gerisinde. iPad gerçektende bir kez alışınca bırakmak istemeyeceğiniz bir cihaz.
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cagataykoroglu 6 yıl
Apple çok yanlış yoldasın. Bu kafayla rakiplerin 2-3 senede ezip geçer.
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T3RR1BL3WH1SP3R 6 yıl
kar marjı firmamızın ortalamasının altında bu üründen sadece %95 kar ediyoruz
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