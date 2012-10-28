Tim Cook, iPad Mini ve fiyatlandırmasıyla ilgili eleştirilere cevap verdi

Apple'ın iPad Mini için uyguladığı fiyat politikasına yönelik eleştirilere, Phil Schiller'den sonra firmanın icra kurulu başkanlığını yürüten Tim Cook da cevap verdi. Tim Cook, iPad Mini'nin diğerlerinden farklı olduğunu file getirirken; maliyetinin ise yüksek olduğunu açıkladı.

Ünlü tepe yöneticisi yaptığı açıklama da iPad Mini ve fiyatlandırmasıyla ilgili şunları söyledi:

"iPad Mini üzerinde ilk çalışmaya başladığımızda hedefimiz daha küçük ve ucuz tablet yapmak değildi. En başından beri iPad'in sunduğu tüm deneyimleri eksiksiz sunabilecek daha küçük bir iPad yapmayı hedefledik. O ve diğerleri arasındaki fark da çok derin. 7 inçlik tabletlere göre %35 daha fazla kullanılabilir ekran, 2 mükemmel kamera, çift bant Wi-Fi desteği ile daha hızlı iletişim. Onu elinize aldığınızda hissettikleriniz, hassasiyetimizin göstergesi. Yaptığımız işte bu. Ancak iPad Mini'nin maliyeti yüksek ve kar marjı firma ortalamamızın çok altında. Fakat biz çok sayıda üretim yapıp, maliyet eğrisinin aşağı çekerek diğer ürünlerimizdeki gibi çok daha verimli bir üretim yapmayı istiyoruz.

Hedeflerimizden biri insanların aylar, yıllar boyunca kullanmayı sevecekleri cihaz yaratabilmek. iPad Mini'nin tasarlanma amacı da bu. Kullanım istatistiklerine bakarak bu hedefimizi ne derece başardığımızı görebilirsiniz. Tabletlerin oluşturduğu internet trafiğinin %90'dan fazlası iPad imzası taşıyor. Apple, insanların "anlık" sevebileceği, ancak eve gittiklerinde kullanmayacakları cihazları hiçbir zaman yapmayacak. Bu durum kullanıcılarımızın yaşamalarını istediğimiz bir deneyim değil. iPad Mini'yi kullanın; eminim ki bir kez kullandıktan sonra diğerlerini kullanmayacaksınız."