Time, Google Glasses'a ''Yılın En İyi İcadı'' ödülünü verdi

Haber Editörü
Time dergisinin her yıl verdiği ‘’Yılın En İyi İcadı’’ ödülü bu yıl Google’ın popüler gözlüğü ‘’Google Glasses’e verildi.
İlk olarak Google I/O etkinliğinde kendini gösteren gözlüğün son hali olabilecek bir tasarım görseli Time’da yer ediniyor. Günlük hayatı kolaylaştırmak için oldukça iyi bir çözüm olan gözlüğü sağ tarafında yarım inç’lik(1.3 cm) bir ekran bulunuyor. Fotoğraf çekmek, videolu görüşme ve harita erişimleri gibi işlevleri gerçekleştirebilecek olan cihaz, basit kafa hareketleriyle kontrol edilebiliyor.
Goole I/O etkinliğine katılan geliştiriciler ile 2013 yılında buluşması beklenen gözlüğün, 2014 yılında da tüketicinin eline geçmesi bekleniyor.
http://techland.time.com/2012/11/01/best-inventions-of-the-year-2012/slide/google-glass/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hayaldi gerçek oldu diyorsun yani:d
arkadaşa katılmakla beraber benim beklentim çok daha farklı benim beklentime göre normal bir gözlük gibi duracak ancak içinde herşey bulunacak bu herşeyden kastım ;
zoomlama yapabilecek ,gps i olacak kitap okunabilecek kayıt yapabilecek bir cihaz yapılabilir cidden cam da teknolojinin nekadar ileri gidebileceğine şahit olacağız ve ilk gözlük olarak daha sonra ise lense kadar ilerleyeceğini tahmin ediyorum daha da ilerisi için ise lens yerine laser teknolojisiyle çıkmayan lens takılacağını tahmin ediyorum tabiki geliştirilmiş olarak kızıl ötesi kartal gözü vs tabi ilk olarak askeri alanda çıkacaktır ve daha sonra daha iyi bir teknoloji gelirse o zaman globalleşebilir yoksa askerleri süper asker yapmak için kullanırlar tahminime göre o kadar gelişirse ki olacaktır önümüzdeki 50 yıl içerisin hatta 2050 ye kadar gerçekleşir diye tahmin ediyorum artık her 10 yılda bir gelişen teknolojiye bakın ne demek istediğimi belki anlarsınız son 30 yıla bakın 10 yılda bilim kurgu gerçeğe dönüştü ve devamı gelecek
Tabi bu sadece başlangıç. Gelişen OLED gibi teknolojiler ile giyilebilir elektronik aletlerin sayısı artacaktır.
Konuyu acabilir misiniz? Oledler bu fonksiyonlari mi sagliyor?