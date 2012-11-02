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Time, Google Glasses'a ''Yılın En İyi İcadı'' ödülünü verdi

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Time dergisinin her yıl verdiği ‘’Yılın En İyi İcadı’’ ödülü bu yıl Google’ın popüler gözlüğü ‘’Google Glasses’e verildi.

İlk olarak Google I/O etkinliğinde kendini gösteren gözlüğün son hali olabilecek bir tasarım görseli Time’da yer ediniyor. Günlük hayatı kolaylaştırmak için oldukça iyi bir çözüm olan gözlüğü sağ tarafında yarım inç’lik(1.3 cm) bir ekran bulunuyor. Fotoğraf çekmek, videolu görüşme ve harita erişimleri gibi işlevleri gerçekleştirebilecek olan cihaz, basit kafa hareketleriyle kontrol edilebiliyor.

Goole I/O etkinliğine katılan geliştiriciler ile 2013 yılında buluşması beklenen gözlüğün, 2014 yılında da tüketicinin eline geçmesi bekleniyor.
http://techland.time.com/2012/11/01/best-inventions-of-the-year-2012/slide/google-glass/ Yorum Yaz
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krtlkDr89 6 yıl
tobepeople
Orijinalden alıntı: DemirAtlı
Orijinalden alıntı: emrahkoroglu
Orijinalden alıntı: DemirAtlı OLED lere geçince ileride bunlar zaten kendiliğinden gerçekleşecek googleun şu anki gözlüğü basit bir gelecek hayali tahminciliğinden öte geçemeyecek.
Konuyu acabilir misiniz? Oledler bu fonksiyonlari mi sagliyor?
OLED kağıt kadar ince ve esnek yapısı sayesinde çok çeşitli yüzeylere uygulanabilen bir görüntüleme teknolojisidir. OLED kendi başına o fonksiyonları gerçekleştiremez fakat camın içine artık transistör bile yerleştirmeye başladılar.Yani gerekli işlem gücünü çok ufak alanlara ve çok daha az enerji gereksinimi duyacak şekilde sığdırmayı başarmak üzereler. Benim aklımdaki akıllı gözlük tanımı: normal bir güneş gözlüğü formunda fakat camları açık renkte ve iç kısımları oled ekranlı olup retina takip sayesinde kullanıcının ekranla göz temasıyla etkileşiminin sağlanması, gözlük saplarındaki depolama kaynaklarıyla hem gerekli enerjisini hemde veri sığasını barındırabilir.Belki veri depolama kısmı tamamiyle bulut üzerindende gerçekleşebilir. Google ın gözlüğüne bakınca sadece konseptten ibaret olarak görüyorum belki onlarında akıllarında buna benzer bir proje vardır fikir hakları sebebiyle şimdilik bukadarını söylüyor olabilirler.
arkadaşa katılmakla beraber benim beklentim çok daha farklı benim beklentime göre normal bir gözlük gibi duracak ancak içinde herşey bulunacak bu herşeyden kastım ; zoomlama yapabilecek ,gps i olacak kitap okunabilecek kayıt yapabilecek bir cihaz yapılabilir cidden cam da teknolojinin nekadar ileri gidebileceğine şahit olacağız ve ilk gözlük olarak daha sonra ise lense kadar ilerleyeceğini tahmin ediyorum daha da ilerisi için ise lens yerine laser teknolojisiyle çıkmayan lens takılacağını tahmin ediyorum tabiki geliştirilmiş olarak kızıl ötesi kartal gözü vs tabi ilk olarak askeri alanda çıkacaktır ve daha sonra daha iyi bir teknoloji gelirse o zaman globalleşebilir yoksa askerleri süper asker yapmak için kullanırlar tahminime göre o kadar gelişirse ki olacaktır önümüzdeki 50 yıl içerisin hatta 2050 ye kadar gerçekleşir diye tahmin ediyorum artık her 10 yılda bir gelişen teknolojiye bakın ne demek istediğimi belki anlarsınız son 30 yıla bakın 10 yılda bilim kurgu gerçeğe dönüştü ve devamı gelecek

hayaldi gerçek oldu diyorsun yani:d
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JoeyBane 6 yıl
Şu gözlüğü acayip merak ediyorum.
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tobepeople 6 yıl
DemirAtlı

emrahkoroglu
DemirAtlı OLED lere geçince ileride bunlar zaten kendiliğinden gerçekleşecek googleun şu anki gözlüğü basit bir gelecek hayali tahminciliğinden öte geçemeyecek.
Konuyu acabilir misiniz? Oledler bu fonksiyonlari mi sagliyor?
OLED kağıt kadar ince ve esnek yapısı sayesinde çok çeşitli yüzeylere uygulanabilen bir görüntüleme teknolojisidir. OLED kendi başına o fonksiyonları gerçekleştiremez fakat camın içine artık transistör bile yerleştirmeye başladılar.Yani gerekli işlem gücünü çok ufak alanlara ve çok daha az enerji gereksinimi duyacak şekilde sığdırmayı başarmak üzereler. Benim aklımdaki akıllı gözlük tanımı: normal bir güneş gözlüğü formunda fakat camları açık renkte ve iç kısımları oled ekranlı olup retina takip sayesinde kullanıcının ekranla göz temasıyla etkileşiminin sağlanması, gözlük saplarındaki depolama kaynaklarıyla hem gerekli enerjisini hemde veri sığasını barındırabilir.Belki veri depolama kısmı tamamiyle bulut üzerindende gerçekleşebilir. Google ın gözlüğüne bakınca sadece konseptten ibaret olarak görüyorum belki onlarında akıllarında buna benzer bir proje vardır fikir hakları sebebiyle şimdilik bukadarını söylüyor olabilirler.


arkadaşa katılmakla beraber benim beklentim çok daha farklı benim beklentime göre normal bir gözlük gibi duracak ancak içinde herşey bulunacak bu herşeyden kastım ;
zoomlama yapabilecek ,gps i olacak kitap okunabilecek kayıt yapabilecek bir cihaz yapılabilir cidden cam da teknolojinin nekadar ileri gidebileceğine şahit olacağız ve ilk gözlük olarak daha sonra ise lense kadar ilerleyeceğini tahmin ediyorum daha da ilerisi için ise lens yerine laser teknolojisiyle çıkmayan lens takılacağını tahmin ediyorum tabiki geliştirilmiş olarak kızıl ötesi kartal gözü vs tabi ilk olarak askeri alanda çıkacaktır ve daha sonra daha iyi bir teknoloji gelirse o zaman globalleşebilir yoksa askerleri süper asker yapmak için kullanırlar tahminime göre o kadar gelişirse ki olacaktır önümüzdeki 50 yıl içerisin hatta 2050 ye kadar gerçekleşir diye tahmin ediyorum artık her 10 yılda bir gelişen teknolojiye bakın ne demek istediğimi belki anlarsınız son 30 yıla bakın 10 yılda bilim kurgu gerçeğe dönüştü ve devamı gelecek
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Krauser DMC 6 yıl
Piyasaya ne zaman düşeceğini bilsek iyi olurdu. Ne zaman deneyebileceğimizi öğrenirdik.
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fth-bsky 6 yıl
konsept yada türünün ilk ürünü olarak ele alırsak süper bir alet denebilir
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balkan82 6 yıl
Çıplak da gösteriyor mu?
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lyridder 6 yıl
Gözlük mü? Elektronik lensi ne zaman göreceğiz?
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FERFEROS 6 yıl
Bende merakla bekliyorum.İnşallah kullanma lüksüne erişebilirim.

Tabi bu sadece başlangıç. Gelişen OLED gibi teknolojiler ile giyilebilir elektronik aletlerin sayısı artacaktır.
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OKANATLI 6 yıl
Tanıtım videosunu izledigimde işte bu demiştim. Keşke kullanıp deneme şansımız olsaydı.
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DemirAtlı 6 yıl
OLED lere geçince ileride bunlar zaten kendiliğinden gerçekleşecek google'un şu anki gözlüğü basit bir gelecek hayali tahminciliğinden öte geçemeyecek.
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sarahaten 6 yıl DemirAtlı
DemirAtlı
OLED lere geçince ileride bunlar zaten kendiliğinden gerçekleşecek google'un şu anki gözlüğü basit bir gelecek hayali tahminciliğinden öte geçemeyecek.

Konuyu acabilir misiniz? Oledler bu fonksiyonlari mi sagliyor?
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cagataykoroglu 6 yıl
İmkan vermiyorlar. İmkan verseler yapılmayacak şey değil. :D
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