Time, Google Glasses'a ''Yılın En İyi İcadı'' ödülünü verdi

Time dergisinin her yıl verdiği ‘’Yılın En İyi İcadı’’ ödülü bu yıl Google’ın popüler gözlüğü ‘’Google Glasses’e verildi.

http://techland.time.com/2012/11/01/best-inventions-of-the-year-2012/slide/google-glass/

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İlk olarak Google I/O etkinliğinde kendini gösteren gözlüğün son hali olabilecek bir tasarım görseli Time’da yer ediniyor. Günlük hayatı kolaylaştırmak için oldukça iyi bir çözüm olan gözlüğü sağ tarafında yarım inç’lik(1.3 cm) bir ekran bulunuyor. Fotoğraf çekmek, videolu görüşme ve harita erişimleri gibi işlevleri gerçekleştirebilecek olan cihaz, basit kafa hareketleriyle kontrol edilebiliyor.Goole I/O etkinliğine katılan geliştiriciler ile 2013 yılında buluşması beklenen gözlüğün, 2014 yılında da tüketicinin eline geçmesi bekleniyor.