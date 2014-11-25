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Lüks kol saati üreticileri akıllı saat temalarından rahatsız

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Lüks kol saati üreticileri akıllı saat temalarından rahatsız

Pazara çıktığı ilk günlerde biraz tasarım fakiri olan akıllı saatler özellikle Moto 360, LG G Watch R gibi son dönem örnekleriyle klasik kol saati tasarımına daha fazla yaklaştı. Herhangi bir saat markasının kadran tasarımını alabilen arayüz temaları de işin tuzu biberi oldu.

Bununla birlikte sektörden gelen bilgiler lüks saat üreticilerinin bu değiştirilebilir saat temalarından rahatsız olduğunu ortaya koyuyor. Omega, Panerai, Swatch ve Tissot gibi markalar tasarımlarını ihlal ettiğini düşündükleri saat temaları için geliştiricilere uyarılar göndermeye başladı. 

Değiştirilebilir saat temaları şu an için herhangi bir telif hakkı ödemiyor. Ancak bir Moto 360 kullanıcısı uygun temayı bulunca akıllı saati için milyon dolarlık lüks bir saat havası oluşturabiliyor. 

FaceRepo gibi saat teması platformları gelen telif hakkı taleplerini anında işleme alıyor. Ancak bunun gibi pek çok saat teması geliştiren platformlar mevcut ve hepsini takip ederek ihlal konusu içerikleri kaldırmanın mümkünatı yok. Bu bakımdan akıllı saat sektöründe tema konusu uzun süre rahatsızlık oluşturacak gibi görünüyor.  

http://torrentfreak.com/luxury-watchmakers-target-pirate-smartwatch-faces-141122/ Yorum Yaz
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Mr.Loney 4 yıl
milyon dolarlık lüks bir saat
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Teknode 4 yıl
Akıllı saat üretmeye başlasınlar sıkıntı olmaz.
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ihtiyarjedi 4 yıl
Saat sektorune saglam bir tekme atar ama bitiremez... Ayni e-book ve kitap gibi . E-book is gorur pratiktir ama kitap okuyucusu asil tercihini kitaptan yana kullanir.
mekanik her zaman tercih edenler olur ama eskisi gibi olmaz tabi.
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zgrp 4 yıl
Teknolojiye ayak uyduramayan herşey gibi onlarda tarihe gömülecek ne kadar şık olursa olsun gösterişten öteye gidemeyen şeylerin tercih sebebi olacağı yerler bellidir ve insanların hayatını kolaylaştıran bir ürünün pazarda yeri vardır. Geçmiş olsun diyeceğiz.
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darkest earth 4 yıl
Ben akıllı saati aksesuar olarak bile takardım. Sonuçta baş kısmı hariç kordonuna arayüzüne kadar değiştirilebilir bir şey. Sıkıldın mı git metal kordon taktır. Sıkıldın mi? Başka arayüze geç. Lakin ekranın sürekli açık kalması gerek. Ambient mode falan olmaz yani yok elini kaldırınca açılacak. 1 gün boyunca bitmesin pili ama o ekran açik kalmalı.
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cemturk 4 yıl darkest earth
Aynen katılıyorum.. Moto ,Batarya işini çözerse olay biter
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gurkanse 4 yıl
50 100 dolara saati imal et sonra 500$ a 1000$ a markanızı koyun çakın gitsin.yok öyle iş arkadaş.mis gibi akıllı saate hakettiği sürece aynı parayı veririm en azından kullanışlı bir şey almış olurum
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EmreCArat 4 yıl
Yakında bu temaları ücretli olarak satmaya başlarlar,ücretten de saat üreticilerine pay verirler ya da bu temaları direk saat üreticileri satar.Böylece olası sorunları çözerler.
Saat üreticileri çok etkilenemez,saat sadece tasarım değil malzeme var garanti,kalite vs... Zaten akıllı saatlerin pil nedeniyle normal saatler kadar yaygınlaşması uzun süre alır.
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ø 4 yıl
Siz batın zaten. 50 dolara mal et, 500 dolara sat. Geçiceksiniz o işleri koçlar.
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nobu 4 yıl
yine kullanmak isteyenler yine gidip ondan alıcak alammayanlar bunun gibi fırsatlardan yararlanıcak aslında onlar için bir çıkış kapısı son zamamlar insanlar saat kullanmayı bırakmaya başlamış gibi telefonlar bu işi görüyordu keendi akıllı saatlerini üretip satsalar kullanıcılarıda artar aslında hem mekanik hem dijital saat yapsalar gerçekten güzel olabilir bir yandanda batarya depolanmasını manuel hale getirmiş olurlardı
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rcelik21 4 yıl
Bu da demek oluyor ki alışveriş merkezlerinin ışıklı saat & saat gibi dükkanları, hala yalnızca ense kalınlığına hizmet etmeye devam edecekler.
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ahmethi 4 yıl
Nokia yı batıran Apple in yeni hedefi SWATCH. Demedi demeyin.
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