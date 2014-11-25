Lüks kol saati üreticileri akıllı saat temalarından rahatsız





Pazara çıktığı ilk günlerde biraz tasarım fakiri olan akıllı saatler özellikle Moto 360, LG G Watch R gibi son dönem örnekleriyle klasik kol saati tasarımına daha fazla yaklaştı. Herhangi bir saat markasının kadran tasarımını alabilen arayüz temaları de işin tuzu biberi oldu.





Bununla birlikte sektörden gelen bilgiler lüks saat üreticilerinin bu değiştirilebilir saat temalarından rahatsız olduğunu ortaya koyuyor. Omega, Panerai, Swatch ve Tissot gibi markalar tasarımlarını ihlal ettiğini düşündükleri saat temaları için geliştiricilere uyarılar göndermeye başladı.





Değiştirilebilir saat temaları şu an için herhangi bir telif hakkı ödemiyor. Ancak bir Moto 360 kullanıcısı uygun temayı bulunca akıllı saati için milyon dolarlık lüks bir saat havası oluşturabiliyor.





FaceRepo gibi saat teması platformları gelen telif hakkı taleplerini anında işleme alıyor. Ancak bunun gibi pek çok saat teması geliştiren platformlar mevcut ve hepsini takip ederek ihlal konusu içerikleri kaldırmanın mümkünatı yok. Bu bakımdan akıllı saat sektöründe tema konusu uzun süre rahatsızlık oluşturacak gibi görünüyor.

http://torrentfreak.com/luxury-watchmakers-target-pirate-smartwatch-faces-141122/