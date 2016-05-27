Timehop ile anılarınız bir arada

İnternet üzerinde çok sayıda sosyal ağ mevcut ve en az 3-4 tanesini sürekli kullanıyoruz. Zamanla yaptığımız paylaşımları takip edebilmek ve hatırlayabilmek zorlaşıyor. Timehop, popüler sosyal ağ hesaplarınızı bir araya getiriyor ve geçmiş yıllarda o gün, neler yaptığınızı hatırlatıyor.

Web tabanlı bir ekran üzerinden Google Plus, Google fotoğraflar, Facebook, Instagram, Foursquare ve Twitter izinlerinizi alan uygulama, daha sonra bunları işliyor. Ardından o gün önceki yıllarda neler yaptığınızı ve paylaştığınızı listeliyor.

Ayrıca Bkz.

"Rafadan Tayfa artık mobilde"

Hesap durumunuza göre 7-8 yıl geriye gidebilen uygulama, görselleri paylaşma veya indirme imkanı tanıyor. Ayrıca, fotoğraf çekerek o gün ve şimdiki durumu birbiri ile karşılaştırabiliyorsunuz. Nostalji sevenlerin ilgisini çekecek uygulama, ufak tefek hatalara sahip ancak iyi bir potansiyel vadediyor.

Google Play linki için tıklayınız

App Store linki için tıklayınız