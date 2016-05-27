Timehop ile anılarınız bir arada

İnternet üzerinde çok sayıda sosyal ağ mevcut ve en az 3-4 tanesini sürekli kullanıyoruz. Zamanla yaptığımız paylaşımları takip edebilmek ve hatırlayabilmek zorlaşıyor. Timehop, popüler sosyal ağ hesaplarınızı bir araya getiriyor ve geçmiş yıllarda o gün, neler yaptığınızı hatırlatıyor.
Web tabanlı bir ekran üzerinden Google Plus, Google fotoğraflar, Facebook, Instagram, Foursquare ve Twitter izinlerinizi alan uygulama, daha sonra bunları işliyor. Ardından o gün önceki yıllarda neler yaptığınızı ve paylaştığınızı listeliyor.Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"
Hesap durumunuza göre 7-8 yıl geriye gidebilen uygulama, görselleri paylaşma veya indirme imkanı tanıyor. Ayrıca, fotoğraf çekerek o gün ve şimdiki durumu birbiri ile karşılaştırabiliyorsunuz. Nostalji sevenlerin ilgisini çekecek uygulama, ufak tefek hatalara sahip ancak iyi bir potansiyel vadediyor.
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