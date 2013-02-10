Tiny Thief'in çıkış yapacağı platformlara yenileri eklendi

Geçtiğimiz yılın mart ayında geliştirmeye başladığı Tiny Thief adlı oyun ile dikkatleri üzerine toplayan bağımsız geliştirici 5 Ants, halihazırda PC ve iPad için geliştirdiği yapımın iPhone ve Android platformları için de geleceğini açıkladı.





Küçük bir hırsızın macerasını konu alan yapım, gizlilik ve bulmaca unsurları üzerine kurulu bir macera oyunu olarak karşımıza çıkarken, özgün çizimleri ve doygun içeriğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 100'ün üzerinde çalınabilir eşyanın yer aldığı oyunda; birbirinden farklı 35 karakter, 5 farklı hikaye ve 30 görevin bulunacağı belirtiliyor. Şeker dükkanları ve robot kampları gibi birbirine pek uymayan mekanları kendi özgün dünyasında bir araya getiren yapım, eğlence odaklı yapısıyla oyuncuların beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Aslına bakılacak olursa, geride bıraktığımız yılın nisan ayında yayınlanan ekran görüntüleriyle birlikte yapılan açıklamada, yapımın yaz aylarında yayınlanacağı belirtilmişti. Ancak, belirtilen süre zarfında oyunun yayınlanması adına herhangi bir atılım gerçekleştirmeyen 5 Ants, yaptığı son açıklamada oyunculara en iyi Tiny Thief deneyimini sunmayı planladıkları ve bu yüzden de henüz kesinleşmiş bir çıkış tarihi veremediklerini belirtiyor.





Son güncellemeler ile birlikte PC ve iPad'in yanı sıra; iPhone, iPod Touch, Android telefonlar ve Android tabletler için de geliştirildiği duyurulan Tiny Thief'in nasıl bir oyun deneyim sunacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte görüceğiz.

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