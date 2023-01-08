WhatsApp'a QR kod ile sohbet aktarma geliyor

WhatsApp, sohbet aktarma için yakında QR kod seçeneği sunacak. Kullanıcıların WhatsApp sohbetleri Android'e taşımak için ekrandaki karekodu okutmaları yeterli olacak. Bu, WhatsApp mesajlarını yeni bir cihaza aktarmak için gerekli olan Google Drive yedeklemesine artık ihtiyaç duyulmayacağı anlamına geliyor.

QR kod ile sohbet aktarma özelliği, geçiş sürecini daha kolay ve hızlı hale getirecek. WhatsApp 2.23.1.26 ve 2.23.1.27 beta sürümlerinde görülen özelliğin kullanımı oldukça basit. WhatsApp’ın yeni Android cihaza indirilmesiyle sohbet taşıma süreci başlıyor. Mesajların aktarılacağı eski telefonda çıkan QR kodu yeni telefonda taratmak yeterli olacak.

WhatsApp QR kod ile sohbet aktarma ⬆️

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WhatsApp’ı yeni telefonunuza yükleyin. Diğer cihazdan sohbetleri aktarmak için QR kod ile tara seçeneğini seçin. Şimdi diğer cihazda WhatsApp ayarlarına gidin ve verileri QR kod ile dışa aktar seçeneğini seçin. Yeni cihazınızda QR kodu tarayın. Her iki telefon da yerel ağ üzerinden bağlanacak ve sohbet geçmişini aktarma başlayacak.

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WhatsApp’a yakında gelecek bu özellik, sohbet aktarma sürecini basitleştirmekle kalmayacak, genelde ağ üzerinden veri aktarımı bulut hizmetinden yüklemekten çok daha hızlı olduğundan mevcut işleme kıyasla önemli ölçüde daha hızlı olacak. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belirsiz. WhatsApp, Haziran 2022'de platformlar arası geçiş yapmayı çok daha kolay hale getiren özelliği sunmuştu.

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WhatsApp QR kod ile sohbet aktarma nasıl yapılır?