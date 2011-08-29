Tivibu ve Sinema Dergisi, En İyi 100 Türk Filmi'ni belirliyor

TTNET'in televizyon dünyasında yeni bir dönem başlatan hizmeti Tivibu ile 17 yıldır sinema tutkunlarının takip ettiği yayın olan Sinema Dergisi, Türk sinemasına damgasını vuran tüm zamanların en iyi 100 filmini seçiyor.

İki büyük ismin iş birliğiyle gerçekleştirilen En İyi 100 Türk Filmi projesi kapsamında 1 Eylül-10 Ekim 2011 tarihleri arasında www.eniyiyuzturkfilmi.com sitesinden düzenlenecek olan herkese açık oylama ile Türk Sinema tarihine damgasını vuran en iyi 100 Türk filmi belirlenecek. Agah Özgüç liderliğindeki ekip tarafından belirlenen 350 filmlik listeden 10 filmin seçileceği oylamanın sonuçları, Ekim ayında sinema dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla düzenlenecek olan özel gecede duyurulacak iken; www.eniyiyuzturkfilmi.com adresinden oylamaya katılanlar arasından yapılacak çekiliş ile belirlenecek 10 talihli de bu özel davete katılma şansını yakalayacak. Proje kapsamında belirlenen En İyi 100 Türk Filmi'nin tam listesi ise Kasım ayında satışa sunulacak olan Türk Sineması Özel dergisinde yayınlanacak. Bu özel sayıda ayrıca sinema eleştirmenlerin belirlenen 100 film üzerine yazdıkları yazılar başta olmak üzere sinema severlerin ilgisini çekecek birçok söyleşi yer alacak.