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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tivibu ve Sinema Dergisi, En İyi 100 Türk Filmi'ni belirliyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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TTNET'in televizyon dünyasında yeni bir dönem başlatan hizmeti Tivibu ile 17 yıldır sinema tutkunlarının takip ettiği yayın olan Sinema Dergisi, Türk sinemasına damgasını vuran tüm zamanların en iyi 100 filmini seçiyor.

İki büyük ismin iş birliğiyle gerçekleştirilen En İyi 100 Türk Filmi projesi kapsamında 1 Eylül-10 Ekim 2011 tarihleri arasında www.eniyiyuzturkfilmi.com sitesinden düzenlenecek olan herkese açık oylama ile Türk Sinema tarihine damgasını vuran en iyi 100 Türk filmi belirlenecek. Agah Özgüç liderliğindeki ekip tarafından belirlenen 350 filmlik listeden 10 filmin seçileceği oylamanın sonuçları, Ekim ayında sinema dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla düzenlenecek olan özel gecede duyurulacak iken; www.eniyiyuzturkfilmi.com adresinden oylamaya katılanlar arasından yapılacak çekiliş ile belirlenecek 10 talihli de bu özel davete katılma şansını yakalayacak. Proje kapsamında belirlenen En İyi 100 Türk Filmi'nin tam listesi ise Kasım ayında satışa sunulacak olan Türk Sineması Özel dergisinde yayınlanacak. Bu özel sayıda ayrıca sinema eleştirmenlerin belirlenen 100 film üzerine yazdıkları yazılar başta olmak üzere sinema severlerin ilgisini çekecek birçok söyleşi yer alacak.


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DH Misafiri 7 yıl
Sinema dergisi Kasım ayı sayısında yarışma sonuçları yok. Özel sayı ne zaman çıkar acaba?
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DH Misafiri 7 yıl
gerçekten saçmalık site yok açılmadı zannettim iki saattir deniyorum bugün 4 eylül site yok
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Thomas Anderson 7 yıl
Sinema dergisi okurlarının seçtiği 'Tüm Zamanların En İyi Yüz Türk Filmi' listesinin ilk 10'u...

1-EŞKIYA
(Yavuz Turgul/1996)

2-SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM
(Atıf Yılmaz/1978)

3-HABABAM SINIFI
(Ertem Eğilmez/ 1975)

4-BABAM VE OĞLUM
(Çağan Irmak/ 2005)

5-ZÜĞÜRT AĞA
(Nesli Çölgeçen/1985)

6-MASUMİYET
(Zeki Demirkubuz/ 1997)

7-AĞIR ROMAN
(Mustafa Altıoklar/ 1997)

8-MUHSİN BEY
(1987)

9-YOL
(Şerif Gören/ 1981)

10-NEŞELİ GÜNLER
(Orhan Aksoy/ 1978)


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DH Misafiri 7 yıl
ciddiyetleri bu kadar işte neredeyse 1 eylül bitti ama dedikleri günde açmadılar siteyi Dalga mı geçiyorlar nedir?
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sT.curSe 7 yıl
Recep İvedik, Kutsal Damacana filan seçilir kesin!
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caprinx 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ciddiyetleri bu kadar işte neredeyse 1 eylül bitti ama dedikleri günde açmadılar siteyi Dalga mı geçiyorlar nedir?



2 eylül..hala site yok
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alito 7 yıl
TTNET ne zamandan beri sinema entellektüeli oldu. Bu konuda bir isim olamayacakları gibi internet altyapısında da amatörler.
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caprinx 7 yıl
1 eylülde site açılsında bakalım neler varmış..

Eşkiya ilk 3' te olmalı bence
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hacı.basat 7 yıl
Yabancı filmler, oyunu, müzikleri, dizileri, çizgi filmleri ile aynı anda çıkarak dört koldan tanıtımlarla devler haline geliyorlar.
Bizim de bilgisayar oyunu ve filmi olan yapımlar denememiz gerekiyor, muhakkak güzel filmlerimiz var ama sadece sinema ile gereken tanıtımın çeyreği bile gerçekleşemiyor.
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Mr. Jingles 7 yıl
Hababam Sınıfı gelmiş geçmiş en iyi filmdir benim nazarımda. Gerek kadro gerek müzikleri ve senaryosu ile unutulmaz bir filmdi. Zaten ilk 3 filmi güzeldi Halit Akçatepe ve Tarık Akan'in kadrodan ayrılmasıyla eski tadı kalmadı.
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ghost 7 yıl
Alakasız Mesaj - Bu arada Forumda Akıl Oyunlarının ana konusu yok sanırım, üst konulara da baktım ama göremedim orda da. Diyeceğim şudur ki Akıl Oyunları sonunda 250ye girmiş. Artık listeyi kale alabiliriz.
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