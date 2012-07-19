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Tivibu'dan Ramazan ayına özel içerik

6 yıl
2,1b
1
19
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye'nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET'in yeni dönem TV platformu Tivibu, Ramazan ayına özel içerikler hazırladı. Tivibu'nun "Ramazan Özel" klasöründe; iftar sofraları için yemek tarifleri, Kuran ve Hadis programları, Ramazan sohbetleri ve çocuklar için hazırlanan animasyonlardan oluşan zengin bir içerik bulunuyor. Tivibu üyeleri "Ramazan Özel" klasörüne; Tivibu Ev ile televizyonlarından, Tivibu Web ile bilgisayarlarından veya Tivibu Cep ile akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarından erişebilecekler.

TTNET'in yeni dönem TV platformu Tivibu, on bir ayın sultanı Ramazan ayını zengin ve renkli bir içerikle karşılıyor. Tivibu, 20 Temmuz'dan 18 Ağustos'a kadar sürecek olan Ramazan ayı boyunca "Yemek Tarifleri", "Kuran ve Hadis", "Gönül Dünyamız" ve "Çocuklar İçin" başlıkları altında yapacağı yayınlarla, izleyicilere ayrıcalıklı bir Ramazan ayı yaşatacak. Tivibu, "Ramazan Özel" içeriklerini 4 ekrandan yayınlayacak. Tivibu üyeleri; "Tivibu Ev", "Tivibu Web" ve "Tivibu Cep" üzerinden içerikleri izleyebilecekler.

Tivibu'nun "Ramazan Özel" klasörünü "Seç İzle" servisinin altında yer alacak. "Yemek Tarifleri", ‘Damak Tadı' ve ‘Hızlı ama Lezzetli' adlı bölümleriyle iftarda ne yapacağına karar veremeyenlerin yardımına yetişirken, "Kuran ve Hadis" ile "Gönül Dünyası" başlıkları altında Ramazan'a özel bilgiler verilecek, sohbetler yapılacak. "Çocuklar İçin" başlığı altında ise animasyon filmler minik izleyicilerle buluşacak. 

Tivibu'da "Ramazan Özel" klasörünün yer aldığı "Seç İzle" servisiyle birlikte "Tekrar İzle" servisi ve "Durdur İzle", "Geri Al İzle" gibi gelişmiş özellikler bulunuyor. Tivibu, IPTV teknolojisiyle evlerimize gelen "Tivibu Ev" hizmetinin yanı sıra bilgisayar üzerinden izlenebilen "Tivibu Web" ve akıllı telefonlar ile tablet bilgisayarlardan yayın yapan "Tivibu Cep" hizmetlerini veriyor.

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SystemApps 6 yıl en beğenilen
yürü git işine ttnet...senin yaınlarının sevabı bilem yoktur.tek islami kaynak sen olsan (haşa) genede tivibu ne alırım ne de kullanırım.Önce milletin hakkını ver.Kaz muamelesi yapma adam gibi hizmeti adam gibi fiyata sun...
yürü git işine ttnet...senin yaınlarının sevabı bilem yoktur.tek islami kaynak sen olsan (haşa) genede tivibu ne alırım ne de kullanırım.Önce milletin hakkını v...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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demo11 6 yıl
mcnishleyvs
dünyadan habersiz yorum yapıyorsunuz.
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Dünyadan habersiz yaptığımızı nereden çıkardın şimdi küçük tomi ?
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cgdincer 6 yıl
reklam ile haberi karıştırma artık donanımhaber biraz daha ciddi iş lütfen, kan kaybediyorsunuz haberiniz yokmu
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mcnishleyvs 6 yıl
dünyadan habersiz yorum yapıyorsunuz.
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Soul741 6 yıl
demo11
Madem istemiyorsunuz turktelekomu neden kullaniyorsunuz ? enterasan insanlarsiniz!.

Ne kullanmamızı öneriyorsun mesela? Sananda zilyon tane kullanma ihtimalimiz varda biz gene Türk Telekom'u kullanıyoruz.
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inleyennağmeeeeler 6 yıl
ttnet çok iyi hizmet veyior türkiye standartlarına göre ama millet herşeyin daha fazlasını istiyor tabi
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demo11 6 yıl
SystemApps
demo11
Prequel
demo11Madem istemiyorsunuz turktelekomu neden kullaniyorsunuz ? enterasan insanlarsiniz!.
her haberde böyle birer çıkıntı oluyor. hepsi telekomdan internet alıyor zaten. oraya verdiğiniz para da telekoma gidiyor. dünyadan habersiz yorum yapıyorsunuz.
sonucta oraya bayliysa sanki baska secenek varmis gibi neden kotuluyorsun ya hic kullanma yada kotuleme kotulemek neyi deyistirdi turkiyede buzamana kadar tam tersine kotuledikce dahada yukseliyor hic konusma bahsetme madem bu kadar nefret ettiyin birseyi neden hic agzindan dusurmuyorsun ?.
ttnetin geçmişine dair hiç bir bilgin yok bari yorum yapma...Eğer sussaydın şuanda 256k internet kullanıyo olurduk.

ben birsey tuketirken bilgisine pek bakmam benim icin ya vardir yada yoktur hem internet olmasaydi baska birsey olurdu.
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inleyennağmeeeeler 6 yıl
TTNET nadirde olsa ramazan ayı diye çok güzel bir uygulamaya imza atmış güzel.
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demo11 6 yıl
Prequel
demo11Madem istemiyorsunuz turktelekomu neden kullaniyorsunuz ? enterasan insanlarsiniz!.
her haberde böyle birer çıkıntı oluyor. hepsi telekomdan internet alıyor zaten. oraya verdiğiniz para da telekoma gidiyor. dünyadan habersiz yorum yapıyorsunuz.

sonucta oraya bayliysa sanki baska secenek varmis gibi neden kotuluyorsun ya hic kullanma yada kotuleme kotulemek neyi deyistirdi turkiyede buzamana kadar tam tersine kotuledikce dahada yukseliyor hic konusma bahsetme madem bu kadar nefret ettiyin birseyi neden hic agzindan dusurmuyorsun ?.
1 Yanıt Yanıtla
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SystemApps 6 yıl demo11
demo11

Prequel



demo11Madem istemiyorsunuz turktelekomu neden kullaniyorsunuz ? enterasan insanlarsiniz!.
her haberde böyle birer çıkıntı oluyor. hepsi telekomdan internet alıyor zaten. oraya verdiğiniz para da telekoma gidiyor. dünyadan habersiz yorum yapıyorsunuz.




sonucta oraya bayliysa sanki baska secenek varmis gibi neden kotuluyorsun ya hic kullanma yada kotuleme kotulemek neyi deyistirdi turkiyede buzamana kadar tam tersine kotuledikce dahada yukseliyor hic konusma bahsetme madem bu kadar nefret ettiyin birseyi neden hic agzindan dusurmuyorsun ?.

ttnetin geçmişine dair hiç bir bilgin yok bari yorum yapma...Eğer sussaydın şuanda 256k internet kullanıyo olurduk.
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Prequel 6 yıl
demo11
Madem istemiyorsunuz turktelekomu neden kullaniyorsunuz ? enterasan insanlarsiniz!.

her haberde böyle birer çıkıntı oluyor. hepsi telekomdan internet alıyor zaten. oraya verdiğiniz para da telekoma gidiyor. dünyadan habersiz yorum yapıyorsunuz.
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izmitekibi 6 yıl
AKK saçmalığını geçince 1mb yerine 3mb e hızın çıkarılmasıyla tekrar tivibuya abone oldum.güzel bir uygulama fiyatıda o kadar yüksek değil, ayrıca bu ramazan paketleride güzel olmuşa benziyor yarın yayına başlıyacakmış bakıp denemek lazım
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demo11 6 yıl
Madem istemiyorsunuz turktelekomu neden kullaniyorsunuz ? enterasan insanlarsiniz!.
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jovanovic 6 yıl demo11
demo11

Madem istemiyorsunuz turktelekomu neden kullaniyorsunuz ? enterasan insanlarsiniz!.

Kullanmıyorum, kullanan da mecburiyetten kullanıyor...
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MrDj 6 yıl
11 ay boyunca öptüler zaten.bari 1 ay rahat biraksalar fena olmaz.borcumuzu odedik hatti actirdik.birader simdilik kapatmayi dusunmuyor.yani opulmeye devam ediyoruz.
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SystemApps 6 yıl en beğenilen
yürü git işine ttnet...senin yaınlarının sevabı bilem yoktur.tek islami kaynak sen olsan (haşa) genede tivibu ne alırım ne de kullanırım.Önce milletin hakkını ver.Kaz muamelesi yapma adam gibi hizmeti adam gibi fiyata sun...
1 Yanıt Yanıtla +14
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jovanovic 6 yıl
İyi reklamlar editörüm.
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OTTOMAN_67 6 yıl SystemApps
SystemApps

yürü git işine ttnet...senin yaınlarının sevabı bilem yoktur.tek islami kaynak sen olsan (haşa) genede tivibu ne alırım ne de kullanırım.Önce milletin hakkını ver.Kaz muamelesi yapma adam gibi hizmeti adam gibi fiyata sun...


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