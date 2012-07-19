Tivibu'dan Ramazan ayına özel içerik

Türkiye'nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET'in yeni dönem TV platformu Tivibu, Ramazan ayına özel içerikler hazırladı. Tivibu'nun "Ramazan Özel" klasöründe; iftar sofraları için yemek tarifleri, Kuran ve Hadis programları, Ramazan sohbetleri ve çocuklar için hazırlanan animasyonlardan oluşan zengin bir içerik bulunuyor. Tivibu üyeleri "Ramazan Özel" klasörüne; Tivibu Ev ile televizyonlarından, Tivibu Web ile bilgisayarlarından veya Tivibu Cep ile akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarından erişebilecekler.





TTNET'in yeni dönem TV platformu Tivibu, on bir ayın sultanı Ramazan ayını zengin ve renkli bir içerikle karşılıyor. Tivibu, 20 Temmuz'dan 18 Ağustos'a kadar sürecek olan Ramazan ayı boyunca "Yemek Tarifleri", "Kuran ve Hadis", "Gönül Dünyamız" ve "Çocuklar İçin" başlıkları altında yapacağı yayınlarla, izleyicilere ayrıcalıklı bir Ramazan ayı yaşatacak. Tivibu, "Ramazan Özel" içeriklerini 4 ekrandan yayınlayacak. Tivibu üyeleri; "Tivibu Ev", "Tivibu Web" ve "Tivibu Cep" üzerinden içerikleri izleyebilecekler.





Tivibu'nun "Ramazan Özel" klasörünü "Seç İzle" servisinin altında yer alacak. "Yemek Tarifleri", ‘Damak Tadı' ve ‘Hızlı ama Lezzetli' adlı bölümleriyle iftarda ne yapacağına karar veremeyenlerin yardımına yetişirken, "Kuran ve Hadis" ile "Gönül Dünyası" başlıkları altında Ramazan'a özel bilgiler verilecek, sohbetler yapılacak. "Çocuklar İçin" başlığı altında ise animasyon filmler minik izleyicilerle buluşacak.





Tivibu'da "Ramazan Özel" klasörünün yer aldığı "Seç İzle" servisiyle birlikte "Tekrar İzle" servisi ve "Durdur İzle", "Geri Al İzle" gibi gelişmiş özellikler bulunuyor. Tivibu, IPTV teknolojisiyle evlerimize gelen "Tivibu Ev" hizmetinin yanı sıra bilgisayar üzerinden izlenebilen "Tivibu Web" ve akıllı telefonlar ile tablet bilgisayarlardan yayın yapan "Tivibu Cep" hizmetlerini veriyor.