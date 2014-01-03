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Tobii ve SteelSeries'in ortaklaşa geliştirdiği yeni kontrol sistemi EyeX, göz hareketlerini oyunlara dahil ediyor

5 yıl
5,7b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tobii ve SteelSeries'in ortaklaşa geliştirdiği yeni kontrol sistemi EyeX, göz hareketlerini oyunlara dahil ediyor
Tablet bilgisayarların sadece göz hareketleri ile kontrol edilmesi amacıyla birçok farklı çözüm geliştiren Tobii ile oyuncular için özel donanımlar hazırlayan SteelSeries, ortaklaşa geliştirdikleri yeni kontrol sistemi ile göz hareketlerini oyunlara dahil edebiliyorlar.
EyeX ismiyle hazırlanan sistem, standart USB portu üzerinden bilgisayar sistemleriyle işletişim kuruyor ve ekranların üzerine konumlandırıldıktan sonra göz hareketlerini tarayarak oyunlar içerisine aktarıyor. Bu sayede göz hareketleriyle oyunlar içerisinde komutlar verilebiliyor ve sonuç olarak benzersiz bir deneyim elde edilebiliyor. Hakkında şimdilik çok fazla teknik bilgi bulunmayan EyeX sistemi, geliştirici kiti olarak 95$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
Tam piyasa çıkışının 2014 yılının ortasında yapılacağı açıklanan kontrol mekanizmasını tanıtan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Tobii ve SteelSeries'in ortaklaşa geliştirdiği yeni kontrol sistemi EyeX, göz hareketlerini oyunlara dahil ediyor

http://www.techpowerup.com/196366/tobii-and-steelseries-to-bring-the-first-mass-market-eye-tracking-peripheral.html Yorum Yaz
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crossmatch 5 yıl
Önemli olan destek. Playstation un yanına çok iyi giderdi misal.
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mementopolis 5 yıl
OCulust Rift varken isi sor :)
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Hobo. 5 yıl
TrackIR'ın göze adapte edilmiş versiyonu diyebiliriz. Kullanıcı yorumlarına bakarak almak gerek ve bunun için çok erken. Çıksın 2-3 ay geçsin hele, o zaman duruma göre bakılır. Simulator meraklılarına duyurulur.
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