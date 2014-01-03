Tobii ve SteelSeries'in ortaklaşa geliştirdiği yeni kontrol sistemi EyeX, göz hareketlerini oyunlara dahil ediyor

Tablet bilgisayarların sadece göz hareketleri ile kontrol edilmesi amacıyla birçok farklı çözüm geliştiren Tobii ile oyuncular için özel donanımlar hazırlayan SteelSeries, ortaklaşa geliştirdikleri yeni kontrol sistemi ile göz hareketlerini oyunlara dahil edebiliyorlar.

EyeX ismiyle hazırlanan sistem, standart USB portu üzerinden bilgisayar sistemleriyle işletişim kuruyor ve ekranların üzerine konumlandırıldıktan sonra göz hareketlerini tarayarak oyunlar içerisine aktarıyor. Bu sayede göz hareketleriyle oyunlar içerisinde komutlar verilebiliyor ve sonuç olarak benzersiz bir deneyim elde edilebiliyor. Hakkında şimdilik çok fazla teknik bilgi bulunmayan EyeX sistemi, geliştirici kiti olarak 95$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

Tam piyasa çıkışının 2014 yılının ortasında yapılacağı açıklanan kontrol mekanizmasını tanıtan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.techpowerup.com/196366/tobii-and-steelseries-to-bring-the-first-mass-market-eye-tracking-peripheral.html